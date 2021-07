архив



"How to deal with Russia? – EEAS Blog post by EU High Commissioner Borrell" Европейский Союз - 29 июня 2021 г. Извечная проблема Европы: Как быть с Россией? Пост Верховного комиссара ЕС Боррелла в блоге ЕСВД* *ЕСВД - Европейская служба внешнеполитической деятельности JUN 29, 2021 EEAS, EU, Russia 28/06/2021 – HR/VP Blog – На прошлой неделе, Совет Европы провел важное обсуждение отношений между ЕС и Россией. Я представил общее коммюнике об отношениях между ЕС и Россией, которое я подготовил совместно с Европейской комиссией. В нем излагается состояние наших отношений во всей их сложности и обосновывается принципиальный и стратегический подход к России, основанный, прежде всего, на единстве и устойчивости ЕС. В последние годы отношения с Россией резко ухудшились. Россия при президенте Путине дистанцировалась от Европы путем сознательного выбора политических решений как дома, так и за рубежом. Мы хотели бы, чтобы этот выбор был другим, но мы должны исходить из реальности и возможности того, что отношения между ЕС и Россией могут даже ухудшиться. В то же время мы живем на одном континенте с Россией, и она остается жизненно важным игроком на многих фронтах. Поэтому у нас нет альтернативы, кроме как выработать принципиальный, сбалансированный и стратегический подход. На саммите, все лидеры ЕС подтвердили свою решимость работать над «единым, долгосрочным и стратегическим европейским подходом, основанным на пяти руководящих принципах». Эти пять принципов были установлены Советом в 2016 году, после начала конфликта на Украине и вокруг нее, и с тех пор ими мы руководствуемся. Более того, лидеры поручили Совету, Комиссии и мне как Высокому представителю продолжать их полностью выполнять. В этом общем контексте «пяти принципов» и для того, чтобы сделать их более действенными, Комиссия и я предложили развивать нашу политику в отношении России по трем основным направлениям действий: реагировать, сдерживать и вовлекать. Что это значит? Во-первых, мы должны противодействовать преднамеренным нарушениям международного права Россией в наших государствах-членах и у наших соседей и продолжать выступать в защиту демократических ценностей. Эти вопросы непосредственно касаются всех членов ООН, ОБСЕ и Совета Европы и не относятся исключительно к внутренним делам какой-либо страны. Реагирование также означает, что мы должны продолжать поддерживать Украину и ее территориальную целостность, суверенитет и независимость. Это включает в себя продолжение призывов к России взять на себя ответственность и выполнить Минские договоренности. Мы также будем продолжать оказывать давление на Россию в связи с ее отказом сотрудничать с международными усилиями по обеспечению справедливости для жертв крушения самолета MH17 над Украиной. «Сам Союз должен стать более крепким, устойчивым и сплоченным. Первая форма сплоченности - это сохранение нашими государствами-членами единства целей». Во-вторых, мы должны сдерживать попытки России подорвать ЕС. Сам Союз должен стать более крепким, устойчивым и сплоченным. Первая форма сплоченности - это сохранение нашими государствами-членами единства целей. Если государства-члены согласятся с общей позицией в Брюсселе, но вернувшись в соответствующие столицы, на двусторонней основе будут проводить иную политику, сильная позиция Европейского Союза по отношению к России останется пустой оболочкой. Мы должны полностью обеспечить соблюдение законодательства ЕС для противодействия преступности, исходящей из России, включая кибератаки, в тесном сотрудничестве с партнерами-единомышленниками. ЕС необходимо развивать свой потенциал кибербезопасности и защиты, а также наши возможности в области стратегической коммуникации, активизируя работу по борьбе с иностранными манипулированием информацией и дезинформацией. Нам также придется усилить нашу борьбу с коррупцией и отмыванием денег и обеспечить большую прозрачность происхождения и целей таких финансовых потоков в Россию и из России. «Чем более успешными будут страны Восточного партнерства в процессе реформ, тем более устойчивыми они будут и, следовательно, смогут лучше противостоять российскому давлению или вмешательству». Другой аспект политики сдерживания состоит в усилении устойчивости государств-партнеров Европейского Союза, особенно членов Восточного партнерства. Это требует от них улучшения своего внутреннего управления: борьбы с коррупцией, продвижения независимости судебной власти и гарантирования основных свобод. Чем успешнее они будут в процессе реформ, тем более устойчивыми они будут и, следовательно, смогут лучше противостоять российскому давлению или вмешательству. Как ЕС, мы продолжим нашу поддержку соседям России, чтобы они и их граждане могли сами определять свое будущее. В-третьих, последний столп наших отношений с Россией: взаимодействие. Нравится вам это или нет, но Россия является крупным игроком на мировой арене, и она увеличила свое политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах и регионах, где на карту поставлены интересы ЕС: Ливия, Афганистан и Сирия, а также Южный Кавказ являются показательным примером. Я также думаю о СВПД по Ирану (Совместный всеобъемлющий план действий), участником которого является Россия и который мы должны вернуть в нужное русло. Есть также глобальные проблемы, по которым в наших интересах вовлекать Россию, потому что их решение затронет всех нас. Наиболее важным из них является изменение климата, где существует явная потребность в сотрудничестве, например, путем введения цен на CO2 в России, внедрения СТВ (система торговли выбросами) или развития водородной энергетики. Пандемия также показала необходимость глобального сотрудничества в области общественного здравоохранения. Вирус не знает границ, а граница между ЕС и Россией составляет более 2000 километров. «Наши конфликты с Россией связаны с политическим выбором российского правительства, а не русского народа. Таким образом мы должны укреплять контакты между людьми». Принципиально важно, чтобы мы продолжали взаимодействовать с российским гражданским обществом и гражданами. Наши конфликты с Россией связаны с политическим выбором российского правительства, а не русского народа. Таким образом, мы должны укреплять контакты между людьми, что могло бы включать в себя упрощение визового режима для молодежи, ученых или другие трансграничные обмены. Мы должны продолжать поддерживать российское гражданское общество и правозащитников, а также действовать более гибко и творчески. Дебаты и итоги Совета Европы: что дальше? Европейский совет согласовал сбалансированный путь вперед. Это последовало за интенсивными дебатами по сделанному в последнюю минуту предложению Франции и Германии рассмотреть возможность возобновления саммитов с Россией (их не было с 2014 года). Обсуждались плюсы и минусы этого, и в конце концов лидеры согласились «изучить форматы и условия диалога с Россией». «Внешняя политика - это разговор с людьми, которые могут влиять на события, в том числе с теми, с кем у нас есть глубокие разногласия. Смысл этого взаимодействия как раз в том, чтобы повлиять на действия и мышление». Со своей стороны, я могу только подтвердить свое обязательство работать на этой основе: требуя улучшения поведения России по многочисленным вопросам и признавая необходимость быть готовым к взаимодействию. Внешняя политика - это разговор с людьми, которые могут влиять на события. Взаимодействие с Россией - это не роскошь и тем более не уступка. Глобальный игрок должен разговаривать со всеми участниками, включая тех, с кем у нас есть глубокие разногласия. Смысл этого взаимодействия как раз в том, чтобы повлиять на действия и мышление. Все мы знаем, что в настоящее время Россия не заинтересована в развитии ЕС как глобального игрока. Но они не могут игнорировать нас, и мы не должны позволять им просто делать ставки или поощрять наши разногласия. У государств-членов ЕС могут быть тактические расхождения, но не принципиальные, когда дело касается защиты наших ценностей. В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры: В первую очередь это означает работу по сохранению единства ЕС, которое является нашим самым сильным активом в отношениях с Москвой. Во-вторых, Европейский Совет пригласил Комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и у наших соседях. В-третьих, Европейский Совет также попросил Комиссию и меня разработать варианты по таким темам, как климат и окружающая среда, здоровье, а также по вопросам внешней политики, где мы можем изучить пути взаимодействия с Россией. Он также напомнил о важности контактов между людьми и о необходимости дальнейшей поддержки российского гражданского общества. «Выводы Совета Европы задают четкое направление нашим отношениям с Россией: придерживаться твердой позиции по существу при сохранении необходимости поддерживать открытые каналы связи». В общем, выводы Совета Европы задают четкое направление наших отношений с Россией: придерживаться твердой позиции по существу при сохранении необходимости поддерживать открытые каналы связи. 