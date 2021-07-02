Подборка сообщений от SWISSINFO.ch

01 июля 2021 года

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Госдеп США выразил сожаление о том, что российский Минюст внес в реестр нежелательных в РФ организаций американский университет "Бард колледж" (Bard College).

"Мы сожалеем, что российское министерство юстиции сочло угрозой образовательную активность университета "Бард колледж" в России", - написал в твиттере представитель госдепа Нед Прайс.

По словам Прайса, это учебное заведение "принесло пользу тысячам российских и американских учёных, а также способствовало взаимопониманию". Он отметил, что таких программ, напротив, должно быть больше.

"Нам нужно больше, а не меньше таких программ", - подчеркнул представитель госдепа.

Российский Минюст 30 июня включил американский университет "Бард Колледж" в реестр нежелательных в РФ организаций.

"Бард колледж" стал 35-й иностранной неправительственной организацией (НПО), признанной в России нежелательной.

Как сообщалось, 21 июня Генпрокуратура РФ признала деятельность организации на территории России нежелательной.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации "Бард-колледж", США",- заявили в Генпрокуратуре.

Прокуроры посчитали, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

В конце марта Координационный совет НКО РФ попросил Генпрокуратуру проверить обстоятельства создания в результате реорганизации СПбГУ Университета свободных искусств и наук.

В совете посчитали, что создаваемый вуз "может быть аффилирован с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность". В частности, речь идет о связи будущего университета, а пока Факультета свободных искусств и наук СПбГУ, с "Бард колледжем", получавшим, по данным совета, средства от признанного в РФ нежелательным фонда "Открытое общество".

В вузе в свою очередь заявляли, что не сотрудничают с нежелательными НКО, а "история партнерства университета с "Бард-колледжем" уходит корнями в конец прошлого века".

Университет свободных искусств и наук создается в результате реорганизации СПбГУ, он станет самостоятельным юридическим лицом.

Позднее СПбГУ сообщил, что ждет разъяснений от Генпрокуратуры РФ по поводу возможности продолжения сотрудничества с "Бард-колледжем", который обвиняют в финансировании организациями, признанными в России нежелательными, следует из материалов ректорского совещания.

Руководством вуза 5 апреля было направлено обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой "дать оценку возможности продолжения сотрудничества Факультета свободных искусств и наук СПбГУ с "Бард-колледжем" с точки зрения законодательства РФ.

Заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин также направлял в "Бард-колледж" запрос о том, не привлекают ли американские коллеги для обеспечения сотрудничества с Факультетом свободных искусств пожертвования организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной; является ли фонд "Открытое общество", учрежденный Соросом и признанный в РФ нежелательным, жертвователем в эндаумент-фонд Бард-колледжа для развития программ СПбГУ по направлению "Искусства и гуманитарные науки".

"В ответе, полученном из "Бард колледжа", не содержится необходимой информации", - сообщил заместитель ректора по правовым вопросам СПбГУ Юрий Пенов в виртуальной приемной.

Bard College - это частный гуманитарный университет свободных искусств и наук в штате Нью-Йорк, он существует с 1860 года.

01 июля 2021 года

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Спецслужбы США и Великобритании обвинили ГРУ в кибератаках на сотни американских и других организаций с 2019 года, причем, по их данным, подобные хакерские нападения продолжаются по настоящее время.

"Агентство национальной безопасности, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США , ФБР и Национальной центр Великобритании по кибербезопасности сегодня опубликовали сводку данных по кибербезопасности, в которой разоблачают злонамеренную кибердеятельность российской военной разведки против США и организаций по всему миру, которая началась с середины 2019 и, вероятно, продолжается по сей день", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Агентства национальной безопасности.

В документе говорится, что ГРУ вели кибератаки в отношении сотни организаций США и других стран, используя "грубую силу" для получения доступа к правительственным и частным сетям.

В докладе спецслужб уточняется, что в США кибератаки были направлены против правительственных ведомств, оборонных структур, политических консультантов и партийных организаций, подрядчиков военного ведомства США, энергетических компаний, логистических компаний, научно-исследовательских центров, институтов высшего образования, юридических фирм, а также медиакомпаний.

В документе описывается, каким образом проводились хакерские атаки, в частности, приводятся предназначенные для специалистов технические детали кибератак.

Кроме того, спецслужбы США и Великобритании в связи с угрозой кибератак предоставили список рекомендаций по защите от хакеров. Они советуют, в частности, "использовать мультифакторную аутентификацию и запрашивать регулярную реаутентификацию", а также установить сервисы, которые проверяют пароли на предмет их схожести с другими паролями. Также среди рекомендаций - использовать автоматизированные средства для проверки логов доступа "в целях обеспечения безопасности и выявления аномального доступа".

Между тем 24 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия зафиксировала в 2020 году свыше 120 тыс. кибератак на свои объекты, атаки идут в том числе из США.

"В 2020 году было зарегистрировано свыше 120 тысяч компьютерных атак на нашу критическую инфраструктуру", - сказал Патрушев. "Большая часть из них осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов, и была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования нашей страны", - сказал Патрушев.

Он заявил, что при этом в адрес России "на регулярной основе и безосновательно" звучат обвинения в проведении кибератак против западных государств. "И это несмотря на то, что именно Запад устами НАТО официально объявил киберпространство полноценной средой боевых действий", - сказал Патрушев.

В 2017 году США обнародовали открытую часть доклада спецслужб, в котором утверждалось, что руководство России с помощью хакерских атак якобы пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хилари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах республиканца Дональда Трампа.

В США и Великобритании также осудили кибератаку, приписываемую Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба вооруженных сил РФ, против грузинских сайтов в октябре 2019 года.

"28 октября 2019 года главный центр специальных технологий ГРУ Генштаба РФ, также известный как "подразделение 74455", осуществил против Грузии широкомасштабную кибератаку", - говорилось в заявлении тогдашнего госсекретаря США Майка Помпео.

Позже британские власти заявили, что инициировали уголовное расследование в связи с "почти несомненными" попытками РФ вмешиваться в британские выборы 2019 года.

В свою очередь посол РФ в королевстве Андрей Келин, говоря об обвинениях в кибератаках в адрес России, сказал: "Что касается кибератак, это очень сложное дело: здесь не говорится ни об одном факте конкретном кибератаки, исходящей из России в отношении Великобритании".

При этом Келин отметил, что российский ЦИК в последний день голосования по поправкам в Конституции РФ зарегистрировал около 500 тыс. кибератак, исходящих с территории Великобритании.

Высокопоставленный российский дипломат счел, что публикация подобного доклада нацелена на то, чтобы отговорить другие страны от восстановления отношений с РФ.

В прошлом году Национальный центр кибербезопасности Британии обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса COVID-19.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру. Также эта группировка известна под именами "Герцоги" или "Уютный медведь". По оценкам британских спецслужб, эти хакеры действуют от лица российских спецслужб. Эту оценку также поддержали американские и канадские разведслужбы - Центр безопасности коммуникаций (подразделение Минобороны Канады), министерство внутренней безопасности США, американское Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры и Агентство национальной безопасности.

Лондон также возложил ответственность за кибератаку на SolarWinds на российскую Службу внешней разведки.

7 мая этого года хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.

Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании. ФБР приписало атаку сервисам REvil и Sodinokibi. Предполагается, что это разные названия одной и той же группы хакеров, сформированной, по мнению некоторых зарубежных СМИ, в России.

Президент РФ Владимир Путин со своей стороны заявил, что США, озвучивая обвинения в адрес РФ в кибератаках, никогда не предоставляли доказательств такой активности.

"Нас обвиняли во всем что угодно. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и тому подобное. И ни разу, ни разу, ни единого раза они не озаботились тем, чтобы представить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения", - сказал он.

При этом Путин добавил, что обвинения США, будто российские хакеры или само правительство РФ стояли за кибератаками в США, являются "нелепыми".

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