дата публикации 02.07.21 18:46 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины WSJ: Путин бросает вызов лидерству США, заявляя о военной мощи РФ 1 июля 2021 Российский президент Владимир Путин, восхваляя растущую военную мощь Москвы и все более напористую внешнюю политику, бросил вызов лидерству США в мировых делах, заявив, что эпоха гегемонии США подошла к концу. Эти заявления прозвучали через две недели после встречи на высшем уровне с президентом США Байденом в Женеве, на которой два лидера попытались ослабить напряженность, но не достигли значительного прогресса. В то же время Байден изобразил кремлевского лидера как человека, возглавляющего страну, которая становится все более изолированной из-за санкций и испытывает экономические трудности. На мероприятии в среду Путин дал отпор, изображая США как угасающую державу. "Мир кардинальным образом меняется, - сказал он. - А наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это - и поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение". В среду Путин заявил, что британский военный корабль, вошедший на прошлой неделе в воды Черного моря около Крыма, был провокацией, осуществленной англичанами и американцами. Россия сообщила, что ее вооруженные силы произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу, который нарушал то, что она считает своими территориальными водами возле Крыма, украинского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году. Правительство Великобритании заявило, что его корабль "мирно" проходил через украинские воды и что никаких выстрелов не было. По словам Путина, это была "комплексная провокация". "Даже если мы бы потопили этот корабль, мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что не могут выйти победителями". "Это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море", - сказал Путин. Также Путин обвинил американские платформы социальных сетей, работающие в России, в игнорировании запросов властей об удалении незаконного контента, но подчеркнул, что Москва не планирует их блокировать. В последние месяцы Кремль усилил давление на американские компании соцсетей с целью удаления контента, поддерживающего политическую оппозицию России в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь. Правительство Путина в последние годы неуклонно заставляло замолчать оппозиционные голоса, закрывая или поглощая инакомыслящие вещательные компании и другие медиа-группы и объявив вне закона организацию, возглавляемую российским диссидентом Алексеем Навальным. Ежегодная горячая линия дает Путину шанс продемонстрировать свое лидерство и мастерство в политических деталях. Но вопросы все чаще возвращались к проблемам бедности, инфляции и падения уровня жизни - проблемам, которые в последние годы разжигают растущее недовольство населения. Источник: The Wall Street Journal

Россия через своих агентов пытается дискредитировать отношения США и Украины Злой одессит 1.07.2021 В самый разгар учений “СиБриз-2021” такой себе американский эксперт как Тед Гален Карпентер на страницах The National Interest решил заявить, что Украина не подходит на роль союзника США. Что интересно, в качестве аргументов он приводил то, что мы с 2014 регулярно слышим от российских пропагандистов, а именно – в Украине разгул неонацизма, в Украине попирают права и свободы граждан, в Украине нет свободы слова, в Украине дикие обезьяны, крокодилы… Собственно, полный набор кремлёвских фейков про Украину звучит из уст американского эксперта на страницах уважаемого и влиятельного издания в самый разгар интернациональных учений “СиБриз-2021”. Вот это зрада! На самом деле – нет, не зрада. А всё потому, что лично про Теда Галена Карпентера, известного своими на удивления частыми пророссийскими статьями, что про гибридный интерес The National Interest уже известно всё достаточно давно и как его мнение не является экспертным, так и само издание давно уже подмочило свою репутацию. Буквально в апреле я упоминал ангажированность этого ресурса и рекомендовал Украине начать фильтровать западный информационный поток, а The National Interest должен стать в этом списке фильтрации №1, как ресурс, наиболее часто используемый в рамках ИПСО российских спецслужб. К слову сказать, в том материале американским спецслужбам я так же рекомендовал присмотреться к этой латентной площадке, собравшей под своей крышей “экспертов”, испытывающих странное восхищение страной-оккупантом, страной-террористом. И вот, как говорится, опять двадцать пять. А всё потому, что нет покоя российским марионеткам в самый разгар “СиБриз-2021” – российские работодатели заставляют их продолжать сеять ересь в информационном пространстве. Но, самое интересное даже не это. Самое интересное, кто теперь из внутреннего украинского политического и информационного пространства, подхватит эту статью, написанную на нефтегазовые доллары из Белокаменной и будет её ретранслировать внутри Украины, в попытке дискредитировать двусторонние отношения Киева и Вашингтона. Разумеется, ссылаясь на некоего “уважаемого” американского эксперта и “уважаемое” американское издания.

Россия: «Так выглядит коронавирусная диктатура» — Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 июня, 2021 В России (страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) долгое время преуменьшали серьезность пандемии. Сейчас число заражений выше, чем когда-либо, а привито лишь 11% россиян. Режим прибегает к принудительным мерам. Об этом говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. Всего несколько недель назад некоторые немецкие СМИ — близкие к «несогласным» с энтузиазмом, а серьезные — с удивлением, — писали, что Россия живет так, будто пандемии нет: никаких масок, полные театры, спортзалы, бассейны и рестораны. Теперь заполнены и больницы. С 18 июня ежедневно регистрируется более 17 тыс. новых случаев заражения, из них лишь на долю Москвы в особо неблагоприятные дни приходится более 9 тыс. случаев. Число незарегистрированных заражений, вероятно, гораздо выше: люди с легкими и умеренными симптомами предпочитают не сообщать об этом в органы здравоохранения. Но свободная от коронавируса жизнь продолжается почти без изменений. В столице состоялся «бал медиков» с четырьмя сотнями участников, которые ели и танцевали, во фраках и вечерних платьях, но без масок и дистанции. В супермаркетах людей без масок не обслуживают, но люди то и дело находят способы обмануть систему, например, так: маски имеются на кассе, их надевают перед оплатой и сразу после этого выбрасывают в урну. Проходят концерты, рестораны остаются открытыми, даже если только для тех, кто сделал прививку или сдал тест — по крайней мере, в Москве. Одного этого достаточно, чтобы вызвать недовольство людей. Многие россияне воспринимают ограничение доступа к общепиту как репрессию, превосходящую все ущемления их прав за последние двадцать лет. Режим, в свою очередь, не заинтересован в благополучии своих граждан и не возражает против предоставления им свободы действий, пока это не угрожает его стабильности. Однако надрывающаяся система здравоохранения заставляет государство действовать. «Дискриминация неминуема», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Это было одно из редких правдоподобных сообщений из Кремля. Так, московские рестораны принимают только дорогие ПЦР-тесты и справки о вакцинации. При этом полную вакцинацию на сегодняшний день прошли только 11% россиян. Эта цифра действительно шокирует. Российский научный журналист и эксперт по коронавирусу Ирина Якутенко перечисляет целый ряд факторов, которые привели к фиаско прививочной кампании в России. В первую очередь, это безрассудство и хаотичное поведение властей. Вначале пандемия отрицалась в государственных СМИ, известные врачи заявляли, что это все истерия и западные страшилки. Затем серьезность ситуации все-таки признали, были введены жесткие меры, а затем снова отменены, чтобы провести голосование по поправкам в Конституцию, которые обеспечили пребывание Путина у власти до 2036 года. По словам Якутенко, и без того широко распространенное скептическое отношение к вакцинации еще больше подогревается противоречивой информацией и непрозрачными мерами. Люди думают, что раз западные вакцины так опасны, то и российские не лучше. Или, несмотря на пропаганду, считают, что годными являются только западные вакцины. Якутенко говорит, что общая неуверенность усугубляется тем, что скептицизм или даже неприятие вакцинации очень распространены и среди российских врачей. Она ссылается на опрос, проведенный одним специализированным СМИ, согласно которому только две трети врачей хотят сделать прививку. При этом от Covid-19 в России умерли уже более 1,3 тыс. медиков. До недавнего времени пациентам из группы риска рекомендовали не делать прививку или даже отказывали в ней. Это происходило так часто, что все больше и больше людей считают, что «Спутник V» — это чистый яд, говорит Якутенко. Какой бы печальной ни была позиция многих россиян, не стоит недооценивать и ответственность тех, кто находится у власти. На протяжении многих лет доверие к науке в России разрушалось сверху: режим не терпит никакого другого авторитета, кроме своего собственного. Учреждаются альтернативные академии наук, которые присваивают свои звания высокопоставленным чиновникам, получая взамен покровительство и признание. Процветает торговля докторскими степенями, при этом государство принимает меры не против фальсификаторов и обладателей незаконно полученных званий, а против активистов, разоблачающих плагиат. Средства массовой информации распространяют псевдонаучные нарративы. А чтобы не ставить под угрозу монополию государства на информацию, недавно была запрещена «просветительская деятельность» без лицензии. Наука все больше становится рискованным занятием: ученых, занимающихся естественными науками, неоднократно обвиняли в шпионаже и приговаривали к длительным тюремным срокам, ученых-гуманитариев клеймили как иностранных агентов. Кроме того, до недавнего времени официально заявлялось, что пандемия практически побеждена. Поэтому ни для кого не должно быть сюрпризом, что большинство граждан не доверяют вакцинам. Там, где убеждение не срабатывает, российское государство применяет давление. Отказавшимся от вакцинации грозит увольнение, компаниям — крупные штрафы. Эксперты предупреждают, что без локдауна этого будет недостаточно, но власти, очевидно, боятся недовольства населения больше, чем массовых смертей. Черный рынок сертификатов о вакцинации уже процветает. Так что тем, кто видит «коронавирусную диктатуру» в Германии, стоит лучше взглянуть на Россию. Там наглядно показывается, как подобное выглядит на самом деле…

