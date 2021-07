архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 03.07.21 00:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Forbes”,

"Harassing Ships And Spoofing Radios, Russia Is Telling A Story—That Occupied Crimea Is Russian" США - 01 июля 2021 г. Преследуя корабли и фальсифицируя радиосигналы, Россия говорит нам о том, что оккупированный Крым - российский David Axe Forbes Staff Jul 1, 2021 Военный корабль США "Росс" в Одессе. МИССИЯ США ПРИ НАТО На прошлой неделе, британский и голландский военные корабли прошли по краю подконтрольной России акватории Черноморского моря. В ответ российские военные самолеты - по крайней мере, один из которых был вооружен противокорабельной ракетой - погнались за кораблями. Между тем, русские, похоже, сфальсифицировали радиосигналы транспондеров некоторых военных кораблей НАТО, чтобы создалось впечатление, что суда угрожают самопровозглашенным границам России, хотя на самом деле они находились почти в 200 милях от них. В Черном море хаос. «Россия хочет продемонстрировать, что она является доминирующей державой в Черном море», - сказал Павел Лузин, независимый эксперт по российским вооруженным силам. Но это означает не просто демонстрацию силы, это, по словам Лузгина, также означает утверждение позиции, которая соответствует внешним и внутренним интересам Москвы. Краткая презентация того что Крым - часть России, и все это знают. Напомним, что еще семь лет назад Крымский полуостров был украинской территорией, хотя и населенной преимущественно пророссийским населением. В феврале 2014 года туда вторглись российские войска. Российская оккупация была первым ходом для более широкого наступления на Украину, население которой выступало за более тесную интеграцию с демократической Европой. Оккупация Крыма стала переломным моментом в отношениях между Западом и Россией. Спустя семь лет Соединенные Штаты и ключевые союзники по НАТО все еще не признают Крым в составе России. Это источник нестабильности внутри России. «С 2014 года Россия является государством без международно признанных границ», - сказал Лузин. «Эта реальность создает долгосрочные политические проблемы для России даже во внутренней политике». Российская элита хочет урегулировать границы России до того, как президент России Владимир Путин окончательно уйдет в отставку - 2036 год это предельный конституционный срок. «При отсутствии международно признанных границ организовать переход власти, приемлемый для политической элиты, будет гораздо сложнее», - сказал Лузин. Запад может никогда официально не признать Крым частью России. Но Москва надеется заставить иностранные правительства хотя бы действовать так, как если бы полуостров был российским. «Россия говорит Западу: «Хорошо, вы можете не признавать наши новые границы де-юре, но вы должны уважать их и, следовательно, признать их де-факто», - сказал Лузин. Рассмотрим недавние события в свете этой стратегии. 23 июня британский эсминец HMS Defender пересек Черное море из украинского порта Одесса в сторону Республики Грузия, придерживаясь международно признанного морского пути и ненадолго приблизившись к Крыму в пределах 12 миль. Территориальные воды страны обычно простираются на 12 миль от ее побережья. Но помните - Лондон не признает Крым российским. Но даже если это и так, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву разрешает судам «мирный проход» через территориальные воды другой страны при условии, что этот проход не наносит ущерба миру, порядку или безопасности прибрежного государства. Другими словами, путешествие эсминца Defender было законным даже при самом щедром для России толковании международного права. Но это не удержало российские боевые самолеты от облёта эсминца, а российский патрульный корабль от предупредительных выстрелов. Российское противодействие было демонстративным. Акт, целью которого было заставить британцев относиться к Крыму как к российскому. Не менее эффектно было, когда на следующий день российские самолеты и корабли атаковали голландский фрегат HNLMS Evertsen, когда судно находилось в международных водах в 70 милях к востоку от Крыма. Чтобы преследование Evertsen имело смысл в рамках российской позиции по Черному морю, голландский фрегат должен был представлять угрозу территориальной целостности России. Поэтому неудивительно, что российское правительство заявило, что Evertsen направлялся к Керченскому проливу, узкому водному проходу между Крымом и материковой частью России, который соединяет Черное море с меньшим Азовским морем. Капитан HNLMS Evertsen Джордж Пастур отверг это утверждение - «Я получил приказ не действовать провокационно». Российские официальные лица, похоже, делают все возможное, чтобы создать впечатление, будто иностранные военные корабли вторгаются в российские воды. Несколько раз за последние недели, явно российские агенты подделывали легко взламываемые транспондеры, которые используют корабли во время плавания по переполненным водным путям. Веб-сайты позволяют любому следить за судами за счет радиосигналов этих транспондеров. Спуфинг (фальсификация радиосигнала) создавал ложное впечатление, что 18 июня, Defender и Evertsen подплыли на расстояние в пределах двух миль от главного порта Крыма Севастополя, тогда как на самом деле, военные корабли находились в 180 милях от него - в Одессе. Одиннадцать дней спустя эсминец ВМС США USS Ross также стал мишенью фальсификации сигнала транспондера. Какое-то другое судно - скорее всего российское - транслировало сигнал USS Ross, когда загадочный корабль проплывал в пределах 12 миль от Крыма, как бы в очередной раз подтверждая, что военный корабль НАТО бросает вызов суверенитету России. На самом деле USS Ross находился в Одессе, что и показали прямые трансляции с веб-камер. Российские войска относятся к военным кораблям НАТО как к захватчикам, даже если эти корабли соблюдают нормы международного права. Когда корабли НАТО подходят недостаточно близко к оккупированной Россией территории, чтобы их прямо можно было использовать в байках Москвы, хакеры просто фальсифицируют их местоположение. Это все россказни. И главная их мысль такая: Крым - российский. статью прочитали: 53 человек Комментарии