опубликовано редакцией на Переводике 04.07.21 05:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Factbox: Bagram – the Soviet-built air strip that became America’s main Afghan base" - 03 июля 2021 г. Несколько фактов о Баграме - построенной Советами ВВП, которая стала главной авиабазой Америки в Афганистане Фиджи REUTERS 3 July, 2021 Солдат Афганской национальной армии стоит на посту на контрольно-пропускном пункте возле американской авиабазы ​​Баграм в день, когда последний из американских солдат покинул ее, провинция Парван, Афганистан, 2 июля 2021 года. REUTERS / Mohammad Ismail КАБУЛ, 2 июля. (Рейтер) - Вывод американских войск с афганской авиабазы ​​Баграм в пятницу знаменует собой окончание 20-летней войны. Вот некоторые факты о построенной советскими властями ВВП на аэродроме, служившим основной базой для двух сверхдержав, которые вели кампании по подавлению исламистских повстанцев в Афганистане. Аэродром, построенный в 1950-х годах и однажды (в 1959 году) принимавший президента Дуайта Эйзенхауэра году, стал жизненно важной военной базой Советского Союза после его вторжения в Афганистан в 1979 году. В 1989 году Советский Союз ушел. К 1990-м годам, заброшенная взлетно-посадочная полоса с разбомбленными ангарами и сторожевыми вышками стала линией фронта в войне между талибами, удерживавшими Кабул на юге, и бойцами Северного Альянса, базировавшимися в горных ущельях на севере. После атак 11 сентября 2001 года, Соединенные Штаты подвергли бомбардировке позиции талибов, позволив Северному альянсу прорваться на юг, в Кабул. Американские войска быстро заняли аэродром и стали использовать его как раньше Советский Союз, в качестве своей главной базы в стране. В первые годы войны при президенте Джордже Буше, ЦРУ использовало Баграм как секретную тюрьму для задержанных подозреваемых в терроризме, подвергая их жестокому обращению, которое президент Барак Обама позже признал пытками. Позже, по мере роста присутствия США и НАТО в Афганистане, росла и база. Была построена вторая взлетно-посадочная полоса с постоянными бараками, спортивными залами и Pizza Hut. К 2007 году Баграм, где температура может опускаться до -29 градусов по Цельсию (-20 градусов по Фаренгейту), превратился в окруженную тремя кольцами безопасности огромную базу, где проходили подготовку прибывающие войска, прежде чем они будут отправлены на передовые позиции. Президенты США часто навещали войска, чтобы встретиться с военнослужащими, последний из которых - Дональд Трамп, который заглянул на День Благодарения в 2019 году. Робин Уильямс, Джей Лено и Кид Рок были среди знаменитостей, которые приезжали сюда за эти годы. В 2007 году, когда тогдашний вице-президент Дик Чейни находился в стране, террорист-смертник нанес удар по Баграму, убив до 23 человек и ранив 20. статью прочитали: 2 человек Комментарии