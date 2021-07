архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.07.21 06:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"US military vehicles falling into Taliban hands at alarming rate, report finds" Пакистан - 03 июля 2021 г. Афганская армия разбегается и военная техника США попадает в руки талибов с угрожающей скоростью Sputnik July 03, 2021 Соединенные Штаты и их союзники начали вывод войск из Афганистана в мае, после более чем 19 лет войны против талибов. Вашингтон пообещал завершить вывод войск к 20-й годовщине террористических атак 11 сентября, которые послужили формальным предлогом для вторжения в Афганистан и начала глобальной «войны с террором». По сообщениям, вооруженная Соединенными Штатами Афганская национальная армия с угрожающей скоростью сдает свою военную технику и оружие талибам, при этом целые батальоны разбегаются без боя в ожидании неминуемого краха правительства на фоне продолжающегося вывода войск США и НАТО из страны. Исследование (на основе открытых источников) боевой техники и вооружения афганских сил безопасности, проведенное Oryx, новостным агентством, занимающимся конфликтами, которому доверяют основные американские СМИ, включая Forbes, показывает, что за последние недели, талибы получили в свои руки 715 автомобилей Humvee и других легких грузовиков, а также десятки единиц бронетехники и тяжелых артиллерийских систем. Издание сообщает, что два танка Афганской национальной армии, десятки минометных систем и зенитных орудий, некоторые из них остались ещё с советско-афганской войны 1980-х годов, 17 буксируемых 122-миллиметровых гаубиц Д-30, 141 американский трак Navistar, 21 бронемашина Oshkosh, бульдозеры, экскаваторы и другое оборудование стали трофеями «Талибана». США потратил годы и миллиарды долларов для оснащения афганской национальной армии и полиции, предоставив им более 25 000 джипов, а также тысячи других транспортных средств и единиц военной техники. Forbes предупреждает, что если талибы смогут обеспечить захваченные машины топливом, они могут использовать их для создания крупных мобильных боевых сил. Мирное соглашение между США и Талибаном в феврале 2020 года не включало афганское правительство, и короткое перемирие между Кабулом и фундаменталистскими ополченцами было быстро нарушено, что вызвало повсеместное насилие, в том числе серию взрывов террористов-смертников, наступление талибов практически во всех провинциях страны, а также снайперские и “булавочные” атаки на афганскую армию и полицейские посты. 22 июня талибы захватили главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном. В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане, предупредив о явной концентрации джихадистов Даиш (ИГИЛ)* на севере Афганистана и подтвердив, что Москва обсуждает ситуацию со своими союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности. Приверженность борьбе с Даиш была одним из условий мирного соглашения между США и Талибаном. Китай выразил свою обеспокоенность ситуацией в Афганистане, поскольку две страны имеют 76-километровую общую границу. В мае, министр иностранных дел Китая Ван И предупредил, что «поспешный уход» США из раздираемой войной страны «нанес серьезный удар по мирному процессу» и «негативно повлиял на региональную стабильность». В своем объявлении о выводе войск в апреле Байден призвал Россию, Китай, Пакистан, Индию и Турцию «активизировать» и сделать больше для «поддержки Афганистана». Быстрое ухудшение ситуации с безопасностью побудило некоторых наблюдателей выразить опасения, что Соединенные Штаты, возможно, пытаются своими манипуляциями втянуть Россию, Китай, постсоветские республики Центральной Азии и других, в многолетний конфликт в Афганистане. статью прочитали: 64 человек Комментарии