75 тонн золота незаконно ввезено в Турцию

Курдистан (Сирия)

Система под названием Хавала возникла в результате контрабанды золота стоимостью в миллиарды евро из Германии в Турцию. Утверждается, что этим незаконным способом в Турцию контрабандным путем было ввезено 75 тонн золота.

04 Июль 2021, ПРЕСС-ЦЕНТР

В результате рейдов на некоторых турецких ювелиров в Германии в январе выяснилось, что большое количество золота было незаконно ввезено в Турцию.

Прокурор Кельна Рене Сеппи объявил, что расследование возбуждено в отношении 53 обвиняемых и трое подозреваемых арестованы.

Утверждается, что обвиняемые контрабандой переправили в Турцию 75 тонн золота на сумму около 1 миллиарда 600 миллионов евро через сформированную ими банду.

Прокуратура заявила, что глава организации подозревался в оптовой торговле ювелирными изделиями. Он проживает в Стамбуле. В заявлении отмечалось, что он находится в розыске в Турции.

Подозреваемые, обвиняемые в отмывании денег, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, нарушении Закона о контроле за платежными услугами (ZAG) и создании банды, обвиняются в посредничестве при переводе денег, полученных от наркотиков, привезенных из Нидерландов, и доходов, полученных от контрабанды в Турцию путем отмывания средств.

Для денежных переводов банда использует «систему хавала», история которой насчитывает около 100 лет. Поскольку эта система возникла на Ближнем Востоке, она известна по арабскому произношению «денежный перевод».

«Хавала» известна как система, к которой прибегают преступные группировки для контрабанды оружия и террористические организации для финансирования терроризма.

В этой системе, которая находится вне глобальной финансовой системы, деньги переводятся через «надежных посредников».

Например, «доверенный агент» в Германии уведомляет своего партнера в другой стране о получении денег. Он также доставляет ту же сумму лицу, которому должен быть произведен платеж, как если бы он ее получил. Этот перевод не регистрируется в электронном виде и нигде не фиксируется.

В.К.

ANHA

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