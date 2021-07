Подборка сообщений израильской прессы: Кипучая (от слова “кипеть”) жизнь израильского народа дома и за границей

И ведь кто-то ещё, на полном серьёзе, думает, что евреи управляют миром))) Да они в собственной богадельне разгрестись не могут!!!)))

На Aftershock обсуждают публикацию пользователя NOTFORME на тему об эмиграции евреев из Израиля, основанную вот на этом переводе Чтобы дать читателям некоторое представление о том почему же всё-таки из Израиля тысячами уезжают “инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, представители творческих профессий и члены их семей”, я перевел небольшую подборку сообщений израильских СМИ, которые достаточно выпукло (или впукло?) описывают кипучую жизнь израильского народа дома и за границей))):

В Израиле, в математике и естественных науках не разбираются не только лишь все раввины

Не смейтесь над пренебрежительными замечаниями раввина Ицхака Йосефа о школьном образовании, пока увидите насколько низко Израиль оценивается в мире по уровню полученных в школе навыков и образованности своих студентов.

David Rosenberg Jul. 5, 2021

Главный сефардский раввин Ицхак Йосеф Фото: מארק ישראל סלם

Было бы слишком легко “разгромить” главного сефардского раввина Ицхака Йосефа, который на этой неделе заявил, что математика и естественные науки - это «ерунда». Он сделал это, хотя, по его собственному признанию, сам он никогда ничего не учил [связанного с этими науками], в тоже время я подозреваю, что когда он болел, он полагался на врача, который изучал эти вещи, а когда он передавал это свое сообщение - он полагался на Интернет, который был изобретен и управляется людьми, “зря” тратившими время на такую “ерунду”.

Еще больше беспокоит то, что община харедим* (см. примечание), которую он представляет, полагается на богатство, создаваемое людьми, которые используют бесполезные науки и математическое образование, чтобы зарабатывать на жизнь и платить налоги правительству, которое поддерживает ультраортодоксов.

Предоставленный самому себе, с его исключительно изучением Торы, израильский мир харедим был бы слишком беден, чтобы поддерживать собственное общество учащихся - мужчин, которые не выходят на рынок труда, а посвящают свою жизнь религиозному обучению.

Позиция Йозефа против светского образования, без сомнения, направлена ​​на то, чтобы бросить вызов новому правительству и его заявленному намерению окончательно ввести базовую программу математики и естественных наук в школах харедим .

Ультраортодоксальное руководство напугано - это всего лишь второй раз в современной истории Израиля, когда в правительстве нет его представителей. В оппозиции они больше не могут блокировать реформы и выжимать из государства больше денег. В панике и замешательстве они обрушились на правительство Беннета с обвинениями и оскорблениями .

У Израиля определенно есть проблема с образованием харедим. Достаточно плохо, когда 10–12 процентов населения не имеют образования и навыков, чтобы внести свой вклад в современную экономику; это будет совершенно недопустимо, если это число вырастет до 20 процентов, как прогнозируют демографы к 2039 году. Правительство прекрасно это понимает, но до сих пор политическая власть харедим эффективно блокировала любые серьезные попытки навязать основную учебную программу ученикам их полунезависимых школ.

Но проблема не заканчивается невежеством харедим: остальные 88 или 90 процентов израильтян обучаются по основной учебной программе, но их преподают так плохо, что израильские студенты находятся в самом низу мирового класса, когда дело доходит до математики, чтения и естественных наук. И то, что молодые не усваивают в школе, они не усваивают и в дальнейшей жизни. Обследования профессиональных навыков взрослых показывают, что самые квалифицированные израильтяне находятся на одном уровне или лучше, чем их сверстники в развитом мире, но в среднем израильский рабочий находится в нижних 20% рейтинговых таблиц Организации международного сотрудничества и развития.

Новое правительство не только хочет бросить вызов раввину Йосефу и добиться, чтобы молодые харедим получали хотя бы базовое математическое и естественнонаучное образование, оно хочет повысить низкий уровень производительности труда в Израиле и увеличить количество людей, занятых в сфере высоких технологий Все это имеет смысл.

Без повышения производительности, а именно той ценности, которую работник извлекает из своего труда, уровень жизни в Израиле не может расти в долгосрочной перспективе. Вы можете повысить продуктивность рабочих, предоставив им современное оборудование, увеличивающее их производительность, или построив транспортную систему, которая быстро и эффективно доставит их на работу, чтобы они не теряли время, сидя в пробках и добираясь до места работы усталыми и измотаными.

Но самый эффективный способ сделать это, особенно в израильской высокотехнологичной, ориентированной на услуги экономике, - это обеспечить наличие у них первоклассных рабочих навыков. У харедим - худший набор навыков из всех, потому что у них только самое элементарное светское образование, за ними следуют израильские арабы, чьи школы недостаточно финансируются и хуже других.

Но проблема состоит в том, что остальная часть Израиля - по сути, большинство тех, кто работает в нетехнологическом секторе - тоже не может реально конкурировать на глобальном уровне из-за плохого образования. Если новое правительство не решит серьезно проблемы школ, даже если харедим начнут изучать основные предметы, проблема производительности останется.

Высокие технологии станут еще одним крепким, но не менее критически важным “орешком” который надо будет “расколоть”. Как когда-то автомобили в Детройте, так сегодня высокие технологии в Израиле - это главная промышленность страны. Это тот сектор экономики, в котором мы действительно конкурентоспособны на мировом рынке.

Но в нем занято менее 10 процентов рабочей силы . Эта цифра не сильно выросла за последние годы не из-за отсутствия спроса, а из-за отсутствия кандидатов на работу с нужными навыками.

В пост-COVID мире всё более удаленных услуг, глобальные высокие технологии обречены на рост (мы увидели первые признаки этого во время пандемии, когда технологические компании привлекли рекордные суммы капитала ), но израильская промышленность не сможет этого сделать. идти в ногу, если это не увеличивает количество инженеров и ученых. Высокие технологии - это не только живые люди, но и кремний и программное обеспечение.

Решить эти проблемы будет непросто. Укрепление школы - это не просто трата дополнительных денег (деньги полученные системой образования за последние несколько лет она всё равно потратила без всякой пользы) , а решение проблемы обучения учащихся и организации школ. Ни один министр образования так и не осмелился сделать это.

Жалко, что раввин Йосеф никогда не изучал математику или естественные науки. Еще более жаль, что он не изучал ни английский язык, ни макроэкономику. Из первого он мог бы выучить термин «gravy train» (неформальный , широко используемый термин обозначающий источник легких денег - в русском языке - “халява”); исходя из последнего, он пришел бы к хотя бы элементарному пониманию того, как общество создает богатство, и понял бы, что халява не может длиться вечно. Его дети и внуки будут учиться этому на горьком опыте.

*Хареди́м (ивр. ‏חרדים‏‎) — обобщающее название и в некоторой степени самоназвание различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин и членов этих общин в Израиле и вне его. Буквально оно означает «трепещущие» (перед Богом).

Новый министр иностранных дел Израиля сразу же продемонстрировал свою эксклюзивную компетентность и эрудицию

В то время как многие говорят, что личное обаяние Лапида делает его хорошим министром иностранных дел, другие настаивают на том, что он просто не компетентен.

By Israel Today Staff | July 5, 2021 | Topics: America

Photo: Tomer Neuberg/Flash90

В воскресенье, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид стал мишенью неуёмного троллинга в социальных сетях после того, как он “облажался” в сообщении в Твиттере, когда поздравлял США с Днем независимости.

Пост Лапида на иврите воспевает свободу и процветание, которые характеризуют Америку, и приветствует нерушимую дружбу между США и Израилем. Он закончил сообщение двумя значками, один из которых был флагом Израиля, а другой - флагом… Либерии.

Флаг Либерии похож на флаг Соединенных Штатов, но на нем только одна звезда. Если учесть крошечные размеры значка это, возможно, была простая и невинная ошибка. Тем не менее, люди ожидают немного большей аккуратности от официального представителя своей нации, и поэтому сразу же набросились на Лапида.

Replying to @yairlapid

Liberia ככה זה כשאין בגרות

9:53 AM · Jul 4, 2021

Твит с неправильным флагом был быстро удален (Twitter не позволяет редактировать существующие сообщения), и появился новый твит с тем же сообщением на иврите без флажков. Но это была не единственная ошибка, на которую указали в посте Лапида.

Министр иностранных дел использовал аббревиатуру США на иврите, но не поставил двойные апострофы, которые обычно идут перед последней буквой, поэтому soרהב вместо ארה״ב. Но так как, ארהב - это не слово на иврите, поэтому все знали, что имел в виду Лапид. Тем не менее, многие снова сетовали, что не ожидали такой грамматической оплошности от своего высшего дипломата.

Возможно, более вопиющей, чем неправильное написание аббревиатуры, была конкретная формулировка, которую использовал Лапид. Для того, кто знает иврит, ясно, что Лапид говорит, что «у Израиля нет лучшего союзника, чем США, а у США нет лучшего друга, чем Израиль».

Но это было размещено на глобальном общественном форуме, где немало американцев обязательно увидели пост министра иностранных дел. Так что перевод на английский также важен, и то, как Twitter и Google перевели выбранную Лапидом формулировку, менее чем лестно:

יאיר לפיד - Yair Lapid

@yairlapid

·Jul 4, 2021

245 שנות שגשוג, חירות, וחופש. מזל טוב לידידתנו הטובה ביותר, אמריקה. אין לישראל בת ברית קרובה מארהב ואין לארהב חברה טובה מישראל.

Bathsheba Dreams in Blue

@Inkling61

I’m 99.9% sure this is not translated accurately.

Гуглоперевод с иврита

245 лет процветания, свободы и свободы. Поздравляем нашего лучшего друга, Америку. У

Израиля нет близкого союзника из Соединенных Штатов, а у Соединенных Штатов нет хорошего друга из Израиля.

1:18 PM · Jul 4, 2021

Яир Лапид бросил школу до того, как получил аттестат зрелости, и этот факт стал причиной насмешек, а также давних претензий, что он не может занимать высокий государственный пост.

Однако это не помешало Лапиду сделать успешную карьеру журналиста. В дальнейшем он стал одним из самых представительных телеведущих еврейского государства, и многие считают, что его личное обаяние хорошо послужит Израилю на посту министра иностранных дел.

У израильских детей - йододефицит. Вероятная причина - употребление опресненной воды

Исследование Министерства здравоохранения показывает, что концентрация йода [в организмах детей] на 10 процентов ниже рекомендованной, вероятно, из-за употребления опресненной воды.

Zafrir RinatJul. 5, 2021

Завод по опреснению морской воды в Ашдоде Credit: Tomer Appelbaum

Концентрация йода в организмах детей в Израиле на 10 процентов ниже рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Согласно новому исследованию Министерства здравоохранения, этот дефицит может ухудшить когнитивное и умственное развитие.

Значительные когнитивные нарушения у детей начинаются уже во внутриутробном процессе, в период наибольшей уязвимости развивающегося мозга.

Дефицит, видимо, вызван употреблением опресненной воды, не содержащей йода.

Чтобы компенсировать дефицит, министерство здравоохранения предлагает принять ищет закон, который потребует обогащения соли йодом, как это принято во многих странах.

В последние годы использование опресненной воды стало очень распространенным в Израиле, особенно в центральном регионе. Управление водного хозяйства планирует расширить использование опресненной воды в ближайшие десятилетия. Недавно было одобрено строительство большого опреснительного завода в западной Галилее, и еще одно строительство планируется к югу от Ришон-Лецион, в дополнение к существующему в этом районе.

В процессе опреснения из воды удаляются такие важные элементы, как магний и йод. Дефицит йода, который усваивается организмом с пищей и питьем, нарушает выработку гормонов в щитовидной железе, что, в свою очередь, может препятствовать развитию мозга плода и приводить к снижению IQ. Этот эффект был рассмотрен в нескольких исследованиях, проведенных в мире в областях йодной недостаточности.

Предварительное исследование, проведенное на юге Израиля еще пять лет назад, выявило дефицит йода у детей. В прошлом году Министерство здравоохранения приняло решение распространить исследование на другие регионы с помощью программы биологического мониторинга, запущенной два года назад совместно с Фондом окружающей среды и здоровья.

Программа включает сбор образцов мочи у добровольцев и их проверку на наличие следов веществ, влияющих на здоровье, таких как загрязнители окружающей среды. В рамках нового исследования были взяты образцы мочи у 100 детей в возрасте от 4 до 12 лет и у 197 взрослых, некоторые из которых были женщинами детородного возраста.

По данным Всемирной организации здравоохранения, средняя концентрация в моче у детей составляла 86 микрограммов на литр, а среди взрослых - 60 микрограммов на литр, в то время как нормальный уровень должен составлять 100 микрограммов в любом возрасте. По сравнению с 18 государствами, в которых потребление опресненной воды особенно велико, в Израиле и Ливане были самые низкие уровни йода .

Чтобы компенсировать потерю йода в воде, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала добавлять йод в поваренную соль. Многие государства, такие как Дания, Испания, Чили и ОАЭ, приняли эту рекомендацию. Число государств, страдающих от дефицита йода, сократилось со 113 в 1993 году до 28 в 2020 году.

Соль, обогащенная йодом, продается в Израиле, но закон не требует обязательного обогащения, и ее используют только 11 процентов детей. По данным Министерства здравоохранения, большая часть населения не знает о преимуществах такой соли.

Дискуссии о необходимости регулирования, делающего продажу соли, обогащенной йодом, обязательной, начались в начале прошлого десятилетия, но так и не достигли продвинутой стадии. Пять лет назад министерство выпустило инструкции, поощряющие его потребление.

«Мы считаем, что информативных шагов недостаточно», - говорит д-р Тамара Берман из отдела здравоохранения и окружающей среды Министерства здравоохранения.

«Мы должны продвигать законодательство, требующее добавления йода в соль, как это принято в мире, в том числе в таких странах, как Бахрейн, Тунис и Саудовская Аравия», - говорит она.

Берман говорит, что тестирование в последнем исследовании может быть было небольшим по объему, но профессионалы считают, что оно отражает реальную картину и его результаты требуют принятия мер.

Израильский турист депортирован из Турции за то что высморкался в турецкие деньги

То, что началось как шутка над экономикой Турции, длилось 10 секунд и привело к депортации Мухаммада Надера Бадрана.

By JORDAN PIKE JULY 5, 2021

Шведы наслаждаются “посиделками” в ресторане под открытым небом во время вспышки коронавируса, Стокгольм, 20 апреля. (photo credit: REUTERS)

В субботу израильский турист загрузил видео, на котором он высморкался в 20-фунтовую турецкую купюру.

То, что началось как шутка над экономикой Турции, длилось 10 секунд и привело к депортации Мухаммада Надера Бадрана.

Мухаммад Надер Бадрана, решивший издевнуться над низким курсом турецкого доллара, был немедленно разыскан турецкими правоохранительными органами.

В настоящее время 20-фунтовая купюра, или лиры, как ее называют в Турции, конвертируется в семь с половиной шекелей. Состояние экономики Турции сильно ухудшилось с начала пандемии.

Событие имело место в ресторане в стамбульском районе Шиктах. На следующий день израильтянин был задержан в отеле, в Бешиктасе, в котором он остановился, за «оскорбление знаков государственного суверенитета».

Дизайн купюры был создан Ахметом Камалом Дином, который как туркам, так и любителям архитектуры во всем мире известен как плодовитый архитектор, широко известный создатель архитектурного движения Турции.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что Надер Бадрана арестован и ожидает суда.

Элитное антитеррористическое подразделение Службы безопасности Украины штурмовало киевскую синагогу…...

Украинские спецслужбы провели антитеррористические учения в киевской синагоге и спасли «посла Израиля»

Элитное антитеррористическое подразделение штурмовало киевскую синагогу во время учений, имитирующих отражение нападения террористов - это было одно из серии учений, организованных Службой безопасности Украины и посольством Израиля

Sam Sokol Jul. 4, 2021

Синагога Бродского в Киеве, Украина Credit: Wikimedia/Creative Commons

Бойцы элитного украинского антитеррористического подразделения приняли участие в миссии по спасению заложников в главной синагоге Киева, они штурмовали святилище и спасли актера, изображавшего израильского посла Джоэла Лайона, который наблюдал за операцией из ближайшего командного центра, заявили украинские власти в воскресенье.

Команды вооруженных людей в бронежилетах и масках из состава подразделений Службе безопасности Украины (СБУ), ворвались в синагогу Бродского, “прочесали” здание и, после условного “противостояния” задержали “террористов”, один из которых кричал «Аллаху Ахбар» («Бог велик» на арабском языке).

По словам посла Лайона, в учениях также приняли участие пожарные, парамедики, национальная гвардия и полиция, в ходе учений потребовалось закрыть несколько кварталов в центре Киева, в том числе торговый центр и станцию ​​метро. Он сказал, что учения, которые планировались и откладывались несколько раз, были одним из серии учений, организованных СБУ и посольством Израиля, и отнюдь не свидетельствовали о том, что какая-либо из сторон считает, что существует серьезная угроза для местной еврейской общины.

По словам Лайона, синагога, в которой также есть кошерный ресторан и продуктовый магазин, находится под постоянной охраной тайных агентов СБУ.

После украинской революции 2014 года, свергнувшей прокремлевского президента страны, московские и российские государственные СМИ заявляли, что Украина находится под контролем фашистской хунты, которая сделала жизнь евреев в постсоветской республике невыносимой - обвинение, которое местные еврейские организации отрицают.

СБ України

@ServiceSsu

СБУ провела антитерористичні навчання у центрі Києва: «звільнили з заручників» посла Ізраїлю Більше фото з навчаннь дивіться за посиланням

http://bit.ly/3xhs7PI

7:22 AM · Jul 4, 2021

В российских новостях рассказывалось о вымышленных нападениях на еврейских граждан и утверждалось, что еврейские газеты и школы закрываются. Некоторые лидеры еврейских общин на Украине даже обвинили Россию в организации антисемитских провокаций в пропагандистских целях.

Во время революции в Киеве произошла серия жестоких нападений на ультраортодоксальных евреев , хотя вскоре насилие вновь вернулось к прежнему низкому уровню. Однако в последующие годы антисемитский вандализм, особенно в отношении мемориалов Холокоста, значительно усилился.

В мае неизвестный стрелял в синагогу в центральной Украине, и лидеры местной еврейской общины почти месяц держали этот инцидент в секрете, пытаясь избежать паники. Стрельба произошла менее чем через год после того, как нападавший, вооруженный топором, напал на синагогу в восточном городе Мариуполь. Ни в одном из этих инцидентов никто не пострадал.

