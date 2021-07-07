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опубликовано редакцией на Переводике 07.07.21 02:29
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

#Мексиканскийзаливнаш?

Российский Лукойл вошел в мексиканский мелководный проект Area 4

05 Jul 2021  Author  Rosemary Griffin    Editor  Alisdair Bowles

Лукойл рассматривает Мексику как стратегический регион для своего международного развития

Проект содержит два нефтяных поля с запасами, оцениваемыми в 564 млн барр.

«Лукойл» уже задействован в блоках 10, 12, 14, 28 и «Аматитлан»

Второй по величине производитель нефти в России «Лукойл» заявил 5 июля о подписании соглашения о приобретении 50% доли оператора в мексиканском мелководном проекте Area 4.

Приобретение дополняет  участие  компании  в блоках 10, 12, 14, 28 и Аматитлане в Мексике, которые компания считает стратегическим регионом для своего международного развития разведки и добычи.

«Новый проект, оператором которого мы будем, примечателен своими значительными разведанными запасами и значительным производственным потенциалом. Он естественным образом дополняет наш существующий портфель проектов в Мексиканском заливе», - сказал,  согласно заявлению компании,  генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов.

Район 4 включает два блока, расположенных в 42 км от берега Мексиканского залива на глубине 30-45 метров. В проект входят два месторождения нефти - Ичалкил и Покоч. Извлекаемые запасы углеводородов на месторождениях оцениваются в 564 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, из которых более 80% составляет сырая нефть.

Сделка включает в себя приобретение Лукойлом холдинговой компании оператора и стоит 435 млн долларов плюс расходы, понесенные в 2021 году на дату завершения. Это требует одобрения мексиканских властей.

Добыча первой нефти на проекте запланирована на третий квартал 2021 года. Разработка планируется в три этапа, максимальная добыча ожидается на уровне более 115 000 баррелей в день нефтяного эквивалента.

Проект разрабатывается в рамках подписанного в 2016 году соглашения о разделе продукции сроком на 25 лет с возможностью продления на  срок до 10 лет. Остальными  50% долей в проекте  владеет PetroBAL, нефтегазовая дочерняя компания мексиканского конгломерата Grupo BAL. 

Действующие  предприятия

«Лукойл» вышел на рынок Мексики в июле 2015 года, когда он присоединился к проекту по разработке блока Аматитлан. Нефть, добытая на участке площадью 230 кв. км, доставляется грузовиками в систему сбора Soledad, расположенную в 30 км. Операторские услуги по добыче углеводородов предоставляются на условиях возмещения затрат.

В 2017 году Лукойл присоединился к Блоку 12 в южной части Мексиканского залива. В ноябре 2018 года Лукойл и Eni подписали соглашение о передаче в собственность Блоков 10, 12 и 14. Лукойл передал Eni 40% в Блоке 12 и сохранил за собой оставшиеся 60% акций и операционную ответственность в проекте. В свою очередь, Eni передала Лукойлу 20% в Блоке 10 и 20% в Блоке 14 и остается оператором обоих проектов. Блоки расположены в перспективной котловине Суресте на мелководье Мексиканского залива.

В марте 2018 года консорциум во главе с Eni, в котором Лукойл владеет 25% акций, выиграл контракт на блок 28 на шельфе Мексиканского залива на глубине воды от 20 до 500 метров.

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