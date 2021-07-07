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опубликовано редакцией на Переводике 07.07.21 05:19
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Тысячи людей в Индии получили прививки поддельной вакциной от COVID-19 - солевым раствором

BY JACK PHILLIPS July 5, 2021

A medical worker inoculates a Border Security Force (BSF) personnel with a dose of the Covishield, ChAdOx1 nCoV-19 coronavirus vaccine, at a civil hospital in Ajnala village, about 28 km from Amritsar on April 1, 2021, as India expanded its coronavirus vaccination drive to the 45-60 age group. (Narinder Nanu/AFP)

Медицинский работник делает прививку возрастным сотрудникам пограничных сил (BSF) дозой вакцины против коронавируса Covishield, ChAdOx1 nCoV-19, в гражданской больнице в деревне Аджнала, примерно в 28 км от Амритсара, 1 апреля 2021 года. Индия распространила вакцинацию на возрастную  группу  45-60 ле.  (Narinder Nanu/AFP)

По меньшей мере 14 человек были арестованы, а индийская частная больница была оцеплена полицией в ходе расследования предполагаемой аферы с вакцинацией, которая могла затронуть тысячи людей.

«Они брали соленую воду и использовали её для  инъекций», - сказал Вишал Такур, высокопоставленный чиновник полицейского управления Мумбаи, сообщает CNN. Он имел в виду предполагаемую аферу.

Они делали это  в  каждом  выезде на  пункты  вакцинации, который они проводили».

Он сказал, что  прививки  поддельными вакцинами  от COVID-19  получили около 2500 человек в 12 местах в  окрестностях  Мумбаи. В отчетах указано, что в число организаторов входили медицинские работники, которые взимали от 10 до 17 долларов за прививку от COVID-19.

«Мы арестовали врачей», - сказал Такур CNN. «Они пользовались  услугами  больницы, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы».

Вишвас Нангре Патил, заместитель комиссара полиции Мумбаи, заявил на пресс-конференции, что в ходе расследования может быть арестовано больше людей, при этом он отметил, что многие из обвиняемых признались в применении физиологического раствора.

Один член «жилищного сообщества» или жилищного кооператива, в  котором  проводилась  “вакцинация” поддельными  вакцинами, сказал News18 : «Ни у кого из наших членов не было никаких симптомов, и мы  должны были платить наличными. … Мы тогда засомневались».

Другой член кооператива сказал News18: «Мы действительно хотим знать, что было введено в наши тела. Шесть членов моей семьи сделали укол. Что, если что-то случится со всеми нами? Кто  будет  отвечать?"

В июне премьер-министр Нарендра Моди объявил о кампании бесплатного распространения миллионов доз вакцин по штатам. Согласно данным, предоставленным Университетом Джона Хопкинса, на данный момент вакцинировано около 4,5% населения страны, численность которой превышает 1 миллиард человек.

Между тем, по данным университета, в Индии зарегистрировано более 400000 смертей от COVID-19. COVID-19 - это заболевание, вызванное вирусом КПК (коммунистической партии Китая) , также известным как коронавирус.

Следует также упомянуть и о том,  что  испытания вакцины, произведенной индийской компанией Bharat Biotech, показали, что ее эффективность против COVID-19 с тяжелыми симптомами составляет (согласно заявлению компании pdf от 3 июля)  93,4%.

Данные продемонстрировали 65,2-процентную защиту от так называемого варианта Дельта, впервые выявленного в Индии, который привел к всплеску инфекций в апреле и мае и к самому высокому в мире ежедневному количеству смертей.

Индия вводит вакцину AstraZeneca, произведенную внутри страны Индийским институтом сыворотки, который в прошлом месяце заявил, что планирует увеличить ежемесячное производство в июле почти до 100 миллионов доз.

По оценкам Bharat Biotech, в месяц будет производиться 23 миллиона доз.

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