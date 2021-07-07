“А в семнадцатый нумер - ШАМПАНСКОГО!!!”

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Опубликовано: 06/07/2021 -RFI

В спор о праве на наименование "шампанское" в России включился МИД Франции. REUTERS - Arnd Wiegmann

Франция надеется путем диалога урегулировать с властями России спор о наименовании «шампанское», возникший после изменения законодательства РФ о маркировке алкогольной продукции, но не исключает обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО). С таким заявлением во вторник, 6 июля, выступил французский министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Выступая в нижней палате парламента, Национальном собрании, глава французской дипломатии сообщил, что «в ближайшие дни» власти Франции предпримут действия как «в двусторонних отношениях (с Россией), так и на европейском уровне, чтобы защитить интересы своих производителей». И особенно, подчеркнул Ле Дриан, на защите «географических указаний» — защищенных наименований продукции, контролируемых по происхождению.

«В случае если будут доказаны нарушения правил Всемирной торговой организации, что ж, мы обратимся туда (для разрешения спора), как мы ранее планировали сделать это в отношении России. Я надеюсь, что диалог позволит разрешить это затруднение», — сказал глава МИД Франции, отвечая на вопросы депутатов о проблеме, возмутившей французских производителей шампанского.

Жан-Ив Ле Дриан, впрочем, признал, что новые поправки в российский закон, регулирующий оборот алкогольной продукции, нуждаются в дополнительном анализе на предмет возможных последствий для французских экспортеров. По его словам, они «очевидным образом затрагивают некоторые товары французского производства, в частности шампанское», а также «вписываются в протекционистскую логику действий России в винодельческом секторе». Глава МИД также напомнил, что ранее Франция уже обращалась в ВТО в рамках споров о защите наименований продукции по месту происхождения.

Глава МИД выступил в парламенте на следующий день после обращения к властям Франции и ЕС «Комитета Шампани», который объединяет виноделов региона и дома-производители шампанского. Законодательные изменения в РФ комитет назвал «неприемлемыми», поскольку они заставляют французских производителей по-русски именовать свою продукцию «игристым вином», а право использовать термин «шампанское» оставляет только за российскими производителями.

В «Комитет Шампани» это лишение права именовать свою продукцию по-русски «шампанским» назвали «скандальным» решением и призвали виноделов региона приостановить экспорт в Россию вплоть до нового распоряжения

На долю РФ в общем объеме французского экспорта шампанских вин — 150 млн бутылок в год — приходится чуть менее 2 млн бутылок. Россия занимает 15 место в списке стран-импортеров вин французской Шампани.





Опубликовано: 06/07/2021 - Гелия Певзнер

Champagne («Шампанское») или vin de Champagne («шампанское вино») обладает знаком АОС с 1936 года. Getty Images

Производитель французского шампанского Moët & Chandon согласилcя сменить наименование «шампанское» на «игристое вино» на российском рынке. Между тем, шампанские вина защищены сертификатами АОР и АОС. Что стоит за этими идентификационными знаками и смогут ли они защитить французское шампанское, разбирается RFI.

AOP — идентификационный знак Европейского союза, обозначающий, в частности, продукты, произведенные и переработанные в обозначенной географической области, из местных ингредиентов и с использованием навыков и умений местных производителей.

Знак существует с 1992 года. Чтобы понять, зачем он нужен, необходимо познакомиться еще с одним французским словом, перекочевавшим в русский язык — терруар. Оно обозначает тонкое сочетание характеристик почвы, воздуха и воды названного региона с точки зрения его возможности производить определенную продукцию. Вино стало первым сельскохозяйственным продуктом, к которому стал применяться этот термин, но не единственным. Свои терруары есть у сыров, других молочных продуктов, овощей и фруктов.

Главная цель АОР — защитить терруар, проследить, что в обозначении продукции указана географическая принадлежность ингредиентов и соответствующий способ производства. Вторая цель — обеспечить контроль этой идентификации, и третья — защитить продукцию от подделок.

На французском уровне, в отличие от европейского, сертификационный знак называется АОС, контроль подлинности происхождения. В обеих аббревиатурах буква «а» — и есть аппелласьон, то есть, наименование. Как и АОР, французский АОС могут получить не только вина, но и другие продукты. Например, им обладают сыры бофор и реблошон. А вот знаменитый камамбер не успел получить свой АОС, его слава сослужила ему плохую службу. Камамбер стали выпускать в США, а затем и во всем мире еще до того, как спохватились нормандские фермеры. Поэтому настоящий камамбер, который производится в Нормандии из молока местных коров, вскормленных местными кормами, с 1982 года защищен под аппелласьоном «Камамбер де Норманди», «камамбер из Нормандии».

Ни АОР, ни АОС не являются торговыми марками, брендами. Это именно сертификация, идентификация, название. В случае вина АОС включают в себя три главные характеристики — терруар, винный сепаж (сорт винограда) и местный способ производства. АОС, в отличие от распространенного мнения, не является знаком качества. Но давняя слава терруара говорит сама за себя.

Французский аппелласьон, или нет худа без добра

Аппелласьоны возникли во Франции в связи с глубочайшим кризисом в истории французского виноделия. Во второй половине XIX века на французские виноградники напало мелкое насекомое по имени филлоксера, которое затем распространилось во всей Европе. Филлоксера попала во Францию из Америки, где французские сорта успели выработать к ней устойчивость. Обратная «эмиграция» этих сортов в Европу позволила, в итоге, спасти европейскую виноградную лозу. Но эпидемия нанесла отрасли страшный урон. В 1875 году Франция производила 84,5 миллиона гектолитров вина, а в 1889 -23,4 миллиона.

Кризис филлоксеры полностью переменил французский сельскохозяйственный пейзаж. Оливковые рощи, которые мы сегодня видим в Провансе и считаем вечными, были посажены на месте вырубленных виноградников. В самый разгар кризиса, в 1888 году, Ван Гог написал знаменитую картину «Красные виноградники в Монмажуре» (Монмажур — город в окрестностях Арля), на которой изображен сбор урожая. 2 октября он пишет: «Я должен идти работать на виноградник около Мон Мажор. Он пурпурного, желтого и зеленого цветов под голубым небом, красивое сочетание». Однако красный и желтый цвета не свойственны виноградным листьям в этот период и, скорее всего, свидетельствуют о болезни лозы, как и ее поникшие, усталые ветви.

Первый АОС возник в Шатонеф-дю-Пап, где сложилась характерная для всей Франции ситуация после филлоксеры. Вина было крайне мало, а затем подделки буквально залили французский рынок, под известными названиями продавали напитки сомнительного качества. В 1924 году местные виноделы создали объединение производителей шатонеф-дю-пап, а в 1933 их юридические усилия увенчались созданием соответствующего аппелласьона.

Наконец, в 1935 году во Франции был принят закон, который позволил проводить сертификации и «выдавать» АОС. С 1947 году этим занимается специально созданный в этих целях Государственный институт географического происхождения и качества (изначально называвшийся Государственный институт аппелласьонов вина и алкогольной продукции) INAO.

В INAO обращаются производители, желающие получить AOC или возродить старинный сорт винограда. Получение АОС — многолетний, трудоемкий и дорогостоящий процесс, ведь каждому вместе с АОС производители получают целый список чрезвычайно подробных технических характеристик, которые они обязаны соблюдать. Контроль очень строгий, но виноделы и производители других продуктов не жалуются — AOC защищает их от подделок.

Французское виноделие поднялось и вышло из кризиса более сильным и технологически разработанным.

«Вино цивилизации»

Champagne («Шампанское») или vin de Champagne («шампанское вино») обладает знаком АОС с 1936 года. Словом «шампанское» местные вина называли в Париже еще при Генрихе IV, но в самом регионе оно не приживалось. Слово «шампань» означает пустырь, на котором невозможно сеять зерновые культуры.

Как и в других регионах, виноградари Шампани после кризиса филлоксеры поняли, что должны сохранить и защитить свое достояние. До XIX век площадь виноградников достигала 65 000 га, а по окончании Первой мировой войны, многие битвы которой проходили на территории Шампани, из них осталась пятая часть. Виноградари уничтожили остатки больной лозы, вновь посадили на лучших землях здоровые виноградники на американском подвое, полностью изменили конфигурацию и плотность виноградников, сильно разредив лозу, разработали новые методы работы.

Первые правила были разработаны в 1927 году, они ограничили количество сепажей, которые разрешается выращивать для производства шампанского. В 1935 году АОС определил также правила сбора винограда, минимальное содержание спирта в вине, процессы выдержки и старения.

Только способы подрезки виноградной лозы занимают в правилах АОС несколько станиц. Цистерны, бутылки, пробки описаны в мельчайших деталях, от размера и материала до надписей. В частности, в правилах сказано, что «слово «шампанское» должно быть напечатано на этикетках очень заметно, буквы, размеры которых, как по высоте, так и по ширине, не должны быть меньше половины наиболее заметных знаков.

В правилах также говорится, что «использование любых указаний или знаков, которые могут заставить покупателя поверить в то, что вино имеет право на наименование „шампанское“, хотя оно не соответствует всем условиям, установленным этим декретом, будет преследоваться в соответствии с общим законодательством о мошенничества и о защите наименований мест происхождения товаров».

Фактически, шампанское в России сохраняет за собой исключительное право использовать название «Champagne» латинскими буквами на основной этикетке, но им придется отказаться от слова «Шампанское» на русском и представлять себя как «игристые вина» кириллицей на задней этикетке.

Французский Межпрофессиональный комитет шампанских вин (CIVC) назвал российский закон «скандальным» и в коммюнике выразил сожаление, что закон «ставит под сомнение более чем двадцатилетние двусторонние переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты наименований мест происхождения». В коммюнике также говорится, что российские власти не сообщили ему об изменениях в законодательстве.

Поклонник шампанского, великий французский дипломат Талейран называл его «вином цивилизации». Цивилизационное и культурное значение шампанского было подчеркнуто решением ЮНЕСКО, когда в 2015 году склоны шампанских холмов с виноградниками, виноторговые дома и винные погреба Шампани были внесены в список наследия человечества. Производители шампанского обратились с просьбой о помощи к французской и европейской дипломатии.





6 июля 2021

АВТОР ФОТО, SERGEI BOBYLEV/TASS

Французский производитель премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy объявил о приостановке поставок своего шампанского в Россию в связи со вступившими в силу поправками в закон о регулировании алкогольной продукции. Новые законодательные нормы вызвали возмущение у французских виноделов и чиновников. Российские власти утверждают, что таким образом хотят защитить внутренний рынок алкоголя.

Поправки в федеральный закон "О регулировании алкогольной продукции" были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации на прошлой неделе и подписаны президентом Путиным 2 июля. Закон, в частности, разрешает использовать термин "шампанское" только в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

"Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона", - сообщила в понедельник директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

Закон не запрещает использовать географическое обозначение для винодельческой продукции (в том числе слово Champagne), но при этом теперь производитель должен обязательно указывать на контрэтикетке вид продукции - "игристое вино".

У французских властей и виноделов новые российские поправки вызвали нешуточное возмущение, а министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди даже решил напомнить Москве, что слово "шампанское" имеет французское происхождение.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во вторник заявил, что Франция анализирует новый российский закон, и что если в результате анализа будет установлено нарушение правил Всемирной торговой организации (ВТО) со стороны России, то для Москвы "не исключены последствия". Представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что ЕК будет контактировать с российскими властями по поводу нового закона, "выражая свои опасения и несогласие".

За последние несколько дней между странами разгорелись горячие заочные споры. Русская служба Би-би-си собрала самые яркие цитаты из выступлений каждой из сторон.

(В интервью изданию 20 minutes)

"Мы шокированы этим решением. Россия присваивает название, которое Шампань развивает в течение 300 лет. Это очень болезненный удар для нас. […] Сертификат АОС ("контроль подлинности происхождения") признан ЕС, а название "шампанское" защищено более чем в 120 странах, но не в России. Этот закон - крайне жесткое отступление [от международных правил]. Уже двадцать лет мы ведем переговоры с Россией о том, чтобы получить там защиту AOC. […] Мы намерены защититься и задействовать французских дипломатов и ЕС, чтобы изменить этот неприемлемый закон".

(В интервью агентству РИА Новости)

Я даже думаю, что это (решение Moet Hennessy о приостановке поставок в Россию - прим. ред.) своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить - не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату. […] Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке.

(В комментарии для СМИ)

Мы знаем о российском законопроекте по алкогольным и винным напиткам. Он будет иметь значительное влияние на винный экспорт. Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения по поводу этого проекта. Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги, если он вступит в силу. Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесет нашему винному экспорту.

(В комментарии для СМИ)

Эта история с названиями совсем давняя, история во многом еще шла из советских времен. […] Закон принят, он должен выполняться. […] Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс: он очень сложный технологически, растянут по времени, но тем не менее эта отрасль хорошо развивается и, конечно, она должна и будет всячески поддерживаться.

(В своем "Твиттере")

Мы внимательно следим за ситуацией вокруг нового российского закона о виноделии, находимся в тесной связи с профессионалами и нашими партнерами. Сомнений быть не может: мы будем безоговорочно поддерживать наших производителей и высокое качество. Да здравствует французское шампанское!

(В интервью агентству РИА Новости)

Мы определились с тем, что нам надо возрождать свои виноградники, защищать свой рынок виноделия. Мы разработали закон, расставили приоритеты. [...] Все, что касается маркировки шампанского, соответствующего генеалогического древа этого шампанского, места обитания виноградника, сорта и все остальное - все прописано. Наши законы мало чем отличаются от их - защищают своего товаропроизводителя, и не более того.

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