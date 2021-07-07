Россия-Китай: газ в обмен на технологии, обманчивый товарооборот

Товарооборот Китая с другими странами, даже США, растет быстрее, чем с Россией. Научный разрыв между странами увеличивается.

Алина Мусина Jul 6, 2021

Запуск в эксплуатацию первой из шести очередей Амурского газоперерабатывающего завода, благодаря которому предполагается нарастить поставки газа в Китай. (Фото: Газпром)

Ключевые события и комментарии о взаимоотношениях двух стран — в ежемесячном дайджесте Eurasianet.org. Рассказываем, какие сюжеты были самыми яркими в июне.

Добрые соседи — уже 20 лет

28 июня состоялась видеоконференция президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они обменялись заверениями в поддержке друг друга перед лицом «усиливающейся геополитической турбулентности», отметили ценность постоянных межгосударственных контактов и продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенный 20 лет назад. Страны подтвердили обязательство не применять первыми друг против друга ядерное оружие, отметили отсутствие взаимных территориальных претензий. «Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России», — говорится в совместном заявлении глав государств.

Товарооборот Китая с Россией растет медленнее, чем с США

Товарооборот между Россией и Китаем за 5 месяцев 2021 года составил $50,65 млрд, увеличившись на 23,6% год к году. Из них $27,74 млрд приходится на экспорт из РФ, а $22,92 млрд — на импорт в РФ. Поставки российских сырья и товаров в Китай в январе-мае выросли на 15,4%, ввоз китайской продукции увеличился на 35,5%. Эти данные содержатся в отчетах Главного таможенного управления КНР.

Обоюдной целью двух стран является достижение годового товарооборота в $200 млрд. Это произойдет к 2024 году, считает президент РФ Владимир Путин. Между тем по итогам 2020 года товарооборот между странами составил $107,76 млрд (минус 2,9% к 2019 году). Кстати, примерно на таком же уровне (с учетом инфляции) он находился в 2014 году, когда увеличить его до $200 млрд планировали уже в 2020 году, но вместо этого в 2015-м товарооборот рухнул до $64 млрд, затем медленно восстанавливался в течение нескольких лет, но заметно выше $100 млрд так и не поднялся.

Несмотря на «дружественную» риторику двух стран доля России в международной торговле Китая составляет всего 2,2%. Внешний товарооборот КНР за 5 месяцев 2021 года составил $2,27 трлн. Динамика роста экспорта и импорта в целом тоже выше — на 40,2% и на 35,6% соответственно.

Товарооборот Китая и США, политические и торговые отношения между которыми довольно напряженные, за этот же период оказался в 5 раз выше — $279,64 млрд, он вырос в годовом исчислении на 52,3%. Экспорт китайской продукции в Соединенные Штаты увеличился почти в 1,5 раза, импорт американских товаров — на 60%. Годовой товарооборот в 2020 году составил $586,72 млрд.

Новые экспортеры из России

В июне СМИ писали о нескольких компаниях, которые впервые заключили экспортные контракты на поставку своей продукции в Китай. Так, компания «Эксп-Проджект» начинает продажи мюслей и злаковых батончиков. «Кубаньмасло-ЕМЗ» планирует поставлять в КНР больше 2 тыс. тонн нерафинированного масла в год. Компания «Старые традиции» договорилась о поставке 50 тонн белевской пастилы. Тульский хлебокомбинат заключил соглашение об экспорте в Китай 10 тонн мучной и кондитерской продукции в год. Эти договоренности — итог работы структур поддержки экспорта, например «Экспортного акселератора», «Центра поддержки экспорта» Тульской области.

Производитель оборудования для радиационного контроля НПП «Доза» поставила первую партию своей продукции для ядерного реактора CFR-600. Это один из крупнейших нацпроектов Китая в сфере ядерных технологий. Его строительство идет с 2017 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Он должен вырабатывать 1500 мегаватт тепловой и 600 мегаватт электроэнергии. «Доза» поставила несколько типов установок для непрерывного автоматического контроля концентрации радиоактивных аэрозолей и газов в воздухе, пишет РИА «Новости».

Между тем, основная доля российского экспорта приходится на сырье — свыше 80% всех поставок в Китай (по данным Федеральной таможенной службы РФ за 2020 год).

Россия даст газ, Китай поделится технологиями

На Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в начале июня, не было высокопоставленных лиц из КНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила это ограничениями, которые наложила пандемия Covid-19.

На форуме было заключено два крупных соглашения между российскими и китайскими компаниями.

ПАО «НОВАТЭК» и Zhejiang Provincial Energy Group договорились о базовых условиях долгосрочных поставок сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Арктик СПГ 2». Российская компания намерена поставлять в КНР до 1 млн тонн газа в течение 15 лет. Проект «Арктик СПГ 2» предполагает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн т в год. «НОВАТЭКу» принадлежит 60% в ООО «Артик СПГ 2», по 10% — у китайских CNOOC и CNPC, французской компании Total и консорциума японских компаний Mitsui и Jogmec.

Дочерняя компания МТС – ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» («МТС ИИ»), и китайская Huawei подписали меморандум о совместном развитии сервисов речевой и видеоаналитики для систем «Умный город» (не раз подвергавшихся критике как средство слежки за гражданами), а также сферы торговли и услуг, финансовых и транспортных компаний, промышленности. В их основе будут российские технологии компьютерного зрения и видеоаналитики. Китайская компания предоставит платформу Huawei Atlas, которая ускоряет обучение моделей искусственного интеллекта (ИИ) благодаря высокой мощности и энергоэффективности. Использование платформы, по словам вице-президента по искусственному интеллекту МТС Александра Ханина, снизит стоимость конечного решения в 4 раза. Таким образом сервисы на базе ИИ станут более доступными для небольших компаний и администраций городов. Первые совместные продукты планируется выпустить в начале 2022 года.

Голубое топливо для Китая

В начале июня запустили в эксплуатацию первую очередь Амурского газоперерабатывающего завода мощностью 7 млрд кубометров газа в год. Газ отсюда будет поставляться в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает «Коммерсант». Амурский ГПЗ мощностью 42 млрд кубометров в год будет состоять из шести очередей, общая стоимость проекта — более 1 трлн рублей. Запустить следующие линии планируется до 2025 года. Это предполагает наращивание экспорта газа в Китай. Пока по «Силе Сибири» идет неочищенный газ с повышенным содержанием этана.

В 2020 году «Газпром» поставил в Китай 4,1 млрд кубометров газа, выручив 44,3 млрд рублей. Таким образом, КНР закупает газ по цене около $150,2 за 1 тыс. кубометров. Впервые корпорация предоставила данные, на основе которых можно рассчитать стоимость российского газа для Китая, пишет «Коммерсант». Это дешевле, чем продают в КНР другие страны. Но дороже, чем продает Россия в Европу.

Научный разрыв между Россией и Китаем растет

Китай активнее всех стран наращивает расходы на научные исследования, говорится в глобальном докладе ЮНЕСКО о науке, опубликованном в июне. Если в 2014 году на КНР приходилось 21,2% мировых расходов на НИОКР, то в 2018-ом — уже 24,5%. Страна увеличила долю расходов на науку в ВВП с 2,03% до 2,19%. Большая доля только в Германии (3,09%) и США (2,84%).

КНР лидирует по количеству публикаций по ключевым технологиям и числу международных патентов. Китай зарегистрировал 31,7% патентов, США — 21,7%, Япония — 20%, ЕС — 13,9%.

90% расходов на науку приходится на страны ОЭСР. Россия — среди стран, которые тратят на НИОКР менее 1% ВВП. При этом эта доля снизилась с 1,07% в 2014 году до 0,99% в 2018-ом. Россия потратила на науку в $22,6 млрд. В лидерах по абсолютным расходам США — $460,6 млрд, на втором месте Китай — $439 млрд. Другие крупные развивающиеся страны — Бразилия и Индия — потратили соответственно $33,3 млрд и $54 млрд в 2018 году.

Сотрудничество в космосе

«Роскосмос» представил дорожную карту по созданию Международной научной лунной станции, которую планируют построить Россия и Китай. Однако на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сказал, что пока подписан лишь российско-китайский меморандум по этому вопросу, а межправительственное соглашение только разрабатывается.

По словам генерального представителя Национального космического управления Китая (CNSA) в РФ Чжан Юаня, некоторые страны и организации выразили желание участвовать в этом проекте, пишет ТАСС.

Китай реализует масштабную космическую программу, пишет «Коммерсант». Она предусматривает создание собственной орбитальной станции, а также полеты на Луну и Марс. В июне КНР отправила к строящейся орбитальной станции «Тяньгун» космический корабль с тремя космонавтами на борту. Их задача — сборка и подключение оборудования на строящейся станции. Ее строительство должно закончиться к концу 2022 года. Она меньше Международной космической станции, но претендует на то, чтобы стать ее конкурентом.

В конце июня марсоход «Чжужун» установил видеокамеру на поверхность Марса. Она начала передавать видео: сначала на орбитальную станцию «Тяньвэнь-1», находящуюся на орбите Марса, оттуда — на Землю. Марсоход должен проработать на планете не менее 90 дней.





Алина Мусина – псевдоним российского журналиста.

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