Глобальная схватка США и Китая за военные технологии украинской компании «Мотор Сич»

Ведущая украинская компания "Мотор Сич" оказалась втянута в глобальную конфронтацию между Китаем и США.

Автор: Елена Каденко 06.07.2021

Отношения Украины с Китаем кардинально изменились после кризиса 2014 года. Сейчас Китай является крупнейшим торговым партнером Украины, на него приходится 14,4% ее импорта и 15,3% экспорта. Это все еще далеко от позиции, занимаемой ЕС, на долю которого приходится 44% импорта и 38% экспорта Украины. Тем не менее, позиция Китая значительна, так как она теперь превышает торговлю России с Украиной. Об этом пишет Тарас Кузьо, профессор кафедры политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия», на страницах ведущего в Великобритании аналитического центра по вопросам обороны и безопасности RUSI, информируют Экономические новости.

Но если экономические отношения могут процветать, то политические отношения Украины с Китаем находятся в состоянии стагнации. Основной причиной такого положения дел является решение Китая голосовать вместе с Россией в ООН против резолюций, осуждающих аннексию Крыма и дальнейшие угрозы территориальной целостности Украины. Похоже, что в данном случае антиамериканизм Китая берет верх над его иным сверхчувствительным подходом к вопросам территориальной целостности, который должен был бы стать аргументом в пользу китайской поддержки Украины.

Американо-украинские отношения не всегда были хорошими во время президентства Дональда Трампа, чем воспользовался Китай, попытавшись приобрести одну из «жемчужин» военно-промышленного комплекса Украины, унаследованного от бывшего СССР, Мотор Сич», крупнейший производитель авиационных двигателей в Евразии, выпускает 28 различных двигателей с обозначениями МИ и КА, а также военные вертолеты и транспортные самолеты Антонов АН. После начала войны 2014 года компании «Мотор Сич» было запрещено торговать с Россией, и она искала новые рынки сбыта, в том числе Китай.

Рекордная продажа, имеющая важное военное значение

Подход дипломатов администрации Трампа, а теперь и советников президента Джо Байдена по национальной безопасности к китайским инвестициям в стратегические отрасли Украины был прост. Во-первых, США стремились избежать очередного фиаско, подобного продаже «Варяга» (по-английски Varangian/Viking), советского авианосца, который был куплен китайскими инвесторами в 1998 году. Украина продала «Варяг», который простоял ржавеющим на Николаевском судостроительном заводе с 1992 года, после того, как Москва прекратила выплаты за строительство того, что Wall Street Journal назвал «жемчужиной советского флота». Сообщения о цене продажи «Варяга» варьировались от 20 до 30 миллионов долларов, а общие расходы на транспортировку судна в Китай составили около 120 миллионов долларов. Украинские чиновники полагали, что судно будет использовано в качестве плавучего развлекательного центра и казино в Макао, и китайцы сами поощряли эту идею. Но Пекин в итоге превратил «Варяг» в «Ляонин», введенный в эксплуатацию в 2012 году в качестве первого авианосца ВМС Народно-освободительной армии. Хотя СМИ преуменьшали риск для национальной безопасности, связанный с передачей Украиной «Варяга» Китаю, называя корабль без двигателей «ржавой рухлядью», в отчете о расследовании было установлено, что на нем были «целые, неповрежденные двигатели».

Спустя 10 лет после того, как бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил СМИ, что Украина не должна сожалеть о продаже «Варяга» Китаю, пекинский «Ляонин» сейчас развернут в Южно-Китайском море в противостоянии с экспедиционной ударной группой ВМС США в стиле холодной войны. Столкновение между американскими и китайскими силами за Тайвань может привести к тому, что технологии, произведенные в Украине, будут использованы против США. Представители национальной безопасности США намерены предотвратить приобретение Пекином дополнительного оборонного оборудования, которое может привести к тому, что американские вооруженные силы столкнутся с китайскими силами, вооруженными технологиями партнеров Вашингтона.

История «Мотор Сичи»

Вашингтон впервые обеспокоился интересом Китая к компании «Мотор Сич» в 2015 году, когда Украину возглавлял прозападный президент Петр Порошенко. Тогда был подписан меморандум о взаимопонимании между «Мотор Сич», которую до 2014 года возглавлял депутат Верховной Рады от пророссийской Партии регионов Вячеслав Богуслаев, и Beijing Skyrizon Aviation, дочерней компанией Beijing Xinwei Technology Group. Оказавшись в затруднительном положении после потери 75% продаж от экспорта в Россию, который был запрещен после кризиса 2014 года, аннексии Крыма и начала российско-украинской войны, «Мотор Сич» взяла 10-летний кредит на сумму 100 миллионов долларов у Банка развития Китая. Невыплата кредита привела бы к тому, что Пекин приобрел бы «Мотор Сич» — типичный метод, применяемый китайскими компаниями в таких случаях.

Представители администрации Трампа, отвечающие за национальную безопасность, стали проявлять все большее беспокойство по поводу перспектив попадания технологий «Мотор Сич» в руки Пекина в 2017 году, когда Beijing Skyrizon Aviation увеличила свою долю в капитале авиастроительной компании до 41%. Вскоре после этого украинский суд заблокировал сделку. Это привело к саге, длившейся более трех лет, которая завершилась тем, что госсекретарь США Майк Помпео предупредил новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о «злонамеренных» китайских инвестициях, а бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон вмешался, чтобы «сорвать» предстоящее китайское приобретение. Ближе к концу президентства Трампа Пекин, похоже, попытался воспользоваться ослаблением связей между США и Украиной, стремясь поглотить «Мотор Сич» через совместное предложение с группой DCH, принадлежащей харьковскому олигарху и бывшему владельцу UKRSIBBANK Александру Ярославскому, который сменил Богуслаева в качестве главного украинца, продвигающего сделку с Китаем.

На протяжении всего времени украинские чиновники сообщали своим американским коллегам, что даже если завод «Мотор Сич» по производству двигателей будет куплен китайскими инвесторами, Киев продолжит контролировать исследования и разработки. Сменявшие друг друга администрации США не верили в это, ссылаясь на рост принудительной передачи технологий китайским инвесторам, что в конечном итоге привело бы к тому, что украинские технологии попали бы в руки Китая. Будучи свидетелем предыдущих случаев принудительной передачи технологий, Вашингтон продолжал оказывать давление на украинское правительство, чтобы оно наложило вето на эту сделку.

Вашингтон больше всего обеспокоен тем, что Пекин модернизирует свой авиационный потенциал и перепрофилирует вертолетные двигатели, разработанные компанией «Мотор Сич». Как отметил бывший сотрудник администрации Трампа в интервью Wall Street Journal в августе 2019 года, «мы бы с таким же успехом не позволили китайцам овладеть этой технологией».

В качестве ответного хода в адрес Skyrizon Aviation и, возможно, президента Зеленского в надежде усложнить любые попытки Киева успокоить все заинтересованные стороны, вовлеченные в драму с «Мотор Сич», администрация Трампа менее чем за неделю до инаугурации Байдена внесла Skyrizon в список конечных военных пользователей Министерства торговли США, запретив экспорт американской продукции китайской компании. Посольство США в Киеве разместило на своем сайте заявление о включении компании в список, в котором говорится, что «хищнические инвестиции и приобретение технологий компанией Skyrizon в Украине представляют собой неприемлемый риск перенаправления их на конечное военное использование в КНР [Китайской Народной Республике]». Бывший министр торговли США Уилбур Росс заявил: «Skyrizon — китайская государственная компания — и ее стремление к приобретению и использованию в собственных интересах иностранных военных технологий представляют значительную угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США».

Правовые разногласия

21 января суд Киева постановил, что акции компании «Мотор Сич», замороженные с апреля 2018 года на время расследования Службы безопасности Украины (СБУ), останутся замороженными. 19-22 января Александр Ярославский, олигарх и совладелец компании, был вызван в СБУ для допроса по обвинению в «подготовке уголовного преступления», «государственной измене» и «подрывной деятельности». Спустя чуть более двух недель после включения Skyrizon в черный список и сразу после приведения к присяге президента США Джо Байдена, СБУ также провела обыск в штаб-квартире «Мотор Сич» и остановила собрание «акционеров» между китайскими инвесторами и Ярославским.

Ярославский и его китайские союзники не отказались от борьбы и планируют передать дело «Мотор Сичи» в международный арбитраж с иском к украинскому правительству на сумму 3,5 миллиарда долларов. Китай утверждает, что Украина нарушила свои обязательства по китайско-украинскому соглашению 1992 года, заблокировав использование китайских активов в «Мотор Сичи» с 2017-2018 годов.

Арбитражное дело будет спорным по трем причинам. Во-первых, Ярославский и его китайские союзники должны доказать, что Украина нарушает существующие соглашения. Во-вторых, Skyrizon должна доказать, что она является частной компанией, не связанной с китайским государством. Темур Умаров, эксперт по Китаю из Московского центра Карнеги, считает, что это сложно, потому что «если компания успешна и активно продвигает свои интересы на международной арене, она, скорее всего, имеет связи с коммунистической партией». Ван Цзин, который был одним из китайских инвесторов, попавших под санкции Украины, возглавлял крупные международные проекты в Никарагуа и Украине, которые, по мнению Умарова, «не могут быть независимыми от политики», поскольку крупные международные проекты типа «Мотор Сич» всегда связаны с китайской политикой и национальной безопасностью. В-третьих, суд должен будет выяснить, кто является конечными владельцами «Мотор Сич», среди которых на постсоветском пространстве обычно много офшорных компаний.

28 января президент Зеленский издал указ, обновляющий его предыдущий указ от 14 декабря 2020 года, которым были введены санкции против китайских инвесторов Ван Цзина, Ду Тао и Чэнь Хойшена, пекинской компании Xinwei Technology Group, а также подразделений Skyrizon на Британских Виргинских островах, в Гонконге и Пекине, которые, как утверждается, стремились приобрести «Мотор Сич». Обширные санкции также препятствуют вывозу капитальных активов из Украины и запрещают торговлю акциями «Мотор Сичи».

В обширном интервью для СМИ в феврале президент Зеленский приветствовал китайские инвестиции в Украину, но не в те области экономики, которые он определил как «стратегические». Зеленский пояснил: «Вопрос не в Китае. Дело даже не в том, как при бывшем президенте Порошенко были куплены акции «Мотор Сич». Вопрос в том, что мы не имеем права продавать контрольный пакет акций в управление стратегическими оборонными предприятиями Украины какой-либо стране». Зеленский исключил любые изменения в этой позиции «во время своего президентства».

Однако очевидно, что годы давления на Киев со стороны администрации Трампа с целью введения более жесткого контроля над иностранными инвестициями в Украине принесли свои плоды. 20 января (в день инаугурации Байдена) был внесен законопроект «Об иностранных инвестициях в компании, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины». Созданный по образцу американского Комитета по иностранным инвестициям в США, украинский механизм проверки инвестиций будет определять, представляют ли прямые иностранные инвестиции в ключевые стратегические отрасли, включая авиацию и освоение космоса, риск для национальной безопасности Украины.

У президентов Порошенко и Зеленского не было другого выбора, кроме как поддаться давлению США и отменить продажу «Мотор Сич» Китаю из-за необходимости дипломатической поддержки США и поддержки в сфере безопасности в то время, когда Украина и Россия находятся в состоянии войны. Время покажет, столкнется ли Украина с убытками в арбитражном деле.

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