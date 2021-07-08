Это вам не оборванные и нечёсаные «духи», а современная армия Талибан

Икрам Нур, автор haqqin.az 5 июля 2021

На прошедшей неделе талибы продолжили захват районов Афганистана, и президент ИРА Ашраф Гани наконец уступил общественному давлению, назначив нового министра обороны, нового главу МВД и начальника генштаба.

Те времена, когда оборванные и нечесанные талибы со старыми «калашниковыми» побеждали на поле боя противника фанатизмом, силой духа, давно миновали. И опасно заблуждается тот, кто не замечает произошедших изменений. Старый Талибан, державшийся на энтузиазме, давно умер, более десяти лет как.

Забудьте прежний образ немытого талиба

Настало время Талибана 2.0 – время высококлассных военных профессионалов, великолепно обученных, прекрасно оснащенных и имеющих колоссальный военный опыт, полученный в боях с самым серьезным противником – армиями США и стран НАТО. Перед нами сила, способная проводить сложнейшие боевые операции против регулярных частей, поддерживаемых тяжелой бронетехникой и штурмовой авиацией.

Внедрение новых подходов к своему военному строительству новое руководство талибов начало планомерно осуществлять на рубеже 2009-2010 годов, когда американцам победа над Талибаном виделась буквально на расстоянии вытянутой руки. Еще немного, еще чуть-чуть и талибы станут прошлым.

Но руководство, обновленное и значительно помолодевшее благодаря атакам американских дронов, сумело найти выход из критической ситуации. И деньги для этого. Во-первых, поскольку отменило для своих полевых командиров запрет на производство и продажу героина. Во-вторых, поскольку освоило экономические методы, и немало подконтрольных талибам фирм получили доступ к средствам, выделяемым на реконструкцию Афганистана.

Десятки миллионов долларов, появившихся в кассе, талибы вложили в современное вооружение и оснащение, а также приглашение наемных инструкторов. И уже в 2011 году аналитические центры американских вооруженных сил выпустили ряд докладов, в которых отмечалось: бойцы Талибана начали в корне менять свою тактику, используя современное снайперское вооружение, приборы ночного видения, системы лазерного наведения артиллерийского огня и легкие пехотные минометы.

На месте самоучек из прошлого века появилась современная армия нового века

Звучали даже мнения вполне компетентных в данном вопросе людей о том, что в некоторых видах технического оснащения и его использования на поле боя талибы превосходят большинство подразделений из состава ISAF. А уж армию официального Кабула – так и вообще на порядок. Тогда же эксперты и разведчики начали отмечать, что анализ стратегии и тактики, тщательное планирование и доработка – то есть грамотная штабная работа, стала в Талибане обычным и массовым явлением.

Особое внимание уделялось подготовке личного состава. Согласно имеющимся данным, талибы имеют на территории Афганистана как минимум 16 тренировочных баз. Причем часть из них – специализированные, то есть там готовятся спецназ, диверсанты, технические специалисты и даже операторы дронов. Да-да, талибы теперь регулярно применяют дроны собственного (!) производства в разведывательных целях.

Примерно 2/3 времени службы личного состава, прошедшего через тренировочные лагеря, занимают интенсивные тренировки и учения. Кроме этого, каждые 4 месяца члены организации из числа среднего и младшего командного состава проходят дополнительное обучение, в ходе которого разбираются обнаруженные недостатки проведенных ими операций, а также осваивается новое вооружение или новые возможности его применения.

Кстати, широко распространенным заблуждением является мнение о том, что Талибан – это конгломерат разрозненных отрядов повстанцев, которые связывает только идеология и присяга на верность руководству движения. Было такое – но давно кануло в Лету. Сейчас выстроена вертикаль управления, у талибов есть централизованное военное руководство, единая логистика и даже - система подготовки офицерских кадров и технических специалистов.

Атаки, преимущественно в ночное время, на хорошо доразведанные объекты с применением приборов ночного видения, массовое применение отрядов мотоциклистов, действующих по принципу «ударил-отступил» - вполне полноценная армия, в прямом противостоянии с которой у сил официального Кабула без поддержки извне нет никаких шансов, хоть каждые три месяца меняй министров.

А кроме того, выстроенная система административного управления на подконтрольных территориях, грамотное ведение психологической войны, наработанная экономическая база – но обо всем этом, а также о том, почему победа талибов не предопределена, в следующих выпусках цикла «haqqin.az: политический портрет Талибана».

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