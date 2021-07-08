Прилетевших в Прагу россиян с ВНЖ не пропустили через границу

Опубликовано: 06/07/2021

В пражском аэропорту (архивное фото) AP - Petr David Josek

Альфия Зивере

1 июля десятки россиян с ВНЖ в Чехии не смогли пройти паспортный контроль в пражском аэропорту из-за новых ограничительных мер, объявленных чешским минздравом. Запрет на въезд в Чехию касается граждан третьих стран (кроме ЕС), посещавших страны с «экстремальным риском заражения» в течение последних 14 дней. В «черном списке» таких стран оказалась и Россия.

29 июня Чехия объявила, что уже через два дня, с 1 июля въезд в страну людям, которые провели в России больше 12 часов за последние две недели, запрещен. Министерство здравоохранения включило Российскую Федерацию в список стран с экстремально высокой угрозой заражения коронавирусом. Правительство ограничило въезд в страну из России.

Исключение сделано для нескольких категорий граждан, в частности, для владельцев чешских паспортов или паспортов стран ЕС, для находящихся в Чехии на ПМЖ (постоянное место жительства), а вот лица с ВНЖ (временный вид на жительство) в список не попали. 1 июля десятки россиян с таким статусом прилетели в Прагу. В Чехию их не впустили. Им предложили бесплатно отправиться обратно, в Москву или Петербург. О нововведении стало известно всего за два дня, никаких ограничений при посадке в самолет не было, до сих пор антиковидные меры не ограничивали владельцев ВНЖ. Как сообщает сайт Vinegret.cz, авиакомпании были не в курсе нововведений, потому разрешили посадку на рейсы. Со 2 июля обладателей ВНЖ уже не пускают на рейсы в Чехию.

Прилетевшие 1 июля в Прагу, в основном, учащиеся в Чехии студенты и сотрудники международных предприятий, оказались заблокированы в аэропорту с отказом на въезд. Telegram канал The Česko опубликовал рассказ своего подписчика, прилетевшего из России в тот день, который не смог пройти паспортный контроль:

«Сидит в аэропорту человек 30, борты из Питера и Москвы, все с ВНЖ. Паспорта сразу забрали, сейчас вроде начали отдавать. В паспорте странный перечеркнутый штамп. И документ с запретом въезда выдали».

Некоторые пытались уехать в Австрию, но это можно было сделать только из другого терминала аэропорта, куда они выйти не могли. В комментариях пользователи активно обсуждали, в какую страну улететь, чтобы потом въехать в Чехию после двухнедельного карантина, а также немаловажный вопрос, во сколько обойдется дополнительное путешествие и чем грозят попытки обойти запрет. «Нам полиция напрямую сказала: мы знаем, что вы можете из Австрии уехать в Чехию на машине. Но если мы вас поймаем, то депортируем на 10 лет», описывает свои злоключения блогер Кристина. Она в итоге попала в Вену, улетев сначала в Стамбул.

«Мне такой вариант будет стоить порядка 80 000 рублей (около 920 €), если поедем с мамой на две недели в Турцию», — рассказала корреспонденту RFI Виктория Кидалова. Она живет в Чехии уже восемь лет, заканчивает магистратуру Высшей школы экономики в Праге и недавно устроилась работать в компании Johnson&Johnson. В Россию она приехала в мае, договорилась с работодателем об отпуске по медицинским причинам. На работу она должна вернуться в августе, билет у нее на 21 июля. Запрет на въезд в Чехию ее, как и всех, застал врасплох. С работодателем эту ситуацию она пока не обсуждала.

«Я написала письмо в министерство иностранных дел о том что работаю в компании, которая производит вакцины от ковида. В законе есть исключение для людей, в которых заинтересована сфера здравоохранения, надеюсь, что я попаду в эту категорию», — рассказала Виктория.

Психотерапевт Анастасия Рубцова прилетела в Москву навестить подругу. Обратный билет у нее на 10 июля, но уже очевидно, что по нему она не улетит. «Когда я покупала билет, все еще было нормально. Когда мне надо было уже лететь, я понимала, что начинается третья или четвертая волна, какие-то меры будет вводить Россия, какие-то Европа. Я понимала, что что-то может пойти не так, моя семья тоже это понимала. Мы оттренировали необычайный дзен за эти два года, моя семья радостно сказала: „Ну что ж успеешь повидать больше друзей“», смеется Анастасия. Въезжать в Чехию она планирует через третью страну: «Проведем эти две недели на море, мы с мужем оба привиты».

Такой запрет на въезд действует и для других стран, находящихся в так называемой «черной зоне», то есть с экстремально высоким уровнем риска заражения коронавирусом, например, для Индии. Но россияне –— четвертые по численности среди постоянно проживающих в Чехии иностранцев. Их, по официальным данным, — 41 тысяча 692 человека. Отрезанными от работы и семьи оказались тысячи людей, рассказал RFI Антон Вайхель, руководитель коммерческого центра поддержки иностранцев.

«Сейчас в Чехию не могут попасть люди с рабочими визами, студенты, те, кто поехал в Россию в командировку. Это люди, которые должны платить здесь арендную плату за квартиру, бизнесмены, которые платят здесь налоги, дети оказались оторванными от родителей. Женщина отправила своего ребенка к бабушке, и теперь она не может за ним приехать, а ребенок не может вернуться в Чехию, у них обоих ВНЖ», рассказал Антон историю одной из своих подписчиц в Instagram. Там он опубликовал открытое обращение к министру здравоохранения Адаму Войтеху. На сайте petice.com (аналог change.org) появилась петиция в защиту прав иностранцев, за несколько часов она набрала почти тысячу подписей.

На вопросы чешского новостного портала Novinky.cz о том, является ли этот запрет ошибкой и в чем разница между людьми с ВНЖ и ПМЖ, минздрав пока не ответил.

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