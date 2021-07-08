Оттава передает контроль над находящимися под опекой детьми коренных народов самим племенам

Julia Peterson, The Canadian Press

Published Tuesday, July 6, 2021

Женщина из Ла-Ронге, Саскачеван, с дочерью идут на заупокойную службу на место, где георадар зафиксировал, как полагают, 751 безымянное захоронение на территории бывшей индейской школы-интерната Marieval которая располагалась на землях племени Коуессесс (Cowessess First Nation), Саскачеван, 26 июня 2021 г. THE CANADIAN PRESS/Mark Taylor

COWESSESS FIRST NATION, SASKATCHEWAN - Премьер-министр Джастин Трюдо назвал это историческим моментом, когда во вторник, впервые в истории, контроль над находящимися под опекой детьми коренного народа, был передан, в соответствии с федеральным законодательством, племени из Саскачевана.

Трюдо посетил племя Cowessess и подписал соглашение с вождем Кадмусом Делорм и главой общины Скоттом Мо.

«Ни один ребенок никогда не будет взят из общины, частью которой он является. Это окончательно», - сказал Трюдо. «Никогда больше не будут забирать детей из их домов, семей и сообществ».

Закон, разрешающий возвращение юрисдикции и контроля над попечением и опекой детей и семьи коренным народам, был принят в 2019 году и вступил в силу в 2020-м.

Трюдо сказал, что дети коренных народов, инуитов и метисов должны иметь возможность расти вместе со своими семьями.

Федеральное правительство заявило, что закон сократит количество детей из числа коренных народов, находящихся на попечении, подтвердив неотъемлемые права общин коренных народов, инуитов и метисов.

На землях племени Коуэссесс была расположена бывшая школа-интернат, где в прошлом месяце с помощью георадара было обнаружено 751 безымянное захоронение. Индейская школа-интернат Marieval, находящаяся примерно в 160 км к востоку от Реджайны, была построена в 1899 году католическими миссионерами.

Федеральное правительство заявило в новом обращении, что чувства, испытанные обществом при обнаружении могил, стали напоминанием о важности поддержки юрисдикции коренных народов над благополучием их детей.

Примерно 150 000 детей из числа коренных народов, инуитов и метисов посещали школы-интернаты в период с 1860-х по 1996 год.

«Сегодня исторический день, потому что мы никогда не отказывались от права на наших детей», - сказала Делорм.

Племя Cowessess - одна из нескольких групп коренных народов, которые уведомили Службу коренных народов Канады о том, что они намерены сами заниматься попечением о своих семьях и детях.

Согласно закону, группы коренных народов должны уведомить о своем намерении осуществлять юрисдикцию или запросить трехстороннее соглашение с федеральным и провинциальным правительствами.

Группам должно быть разрешено разработать свои собственные законы о защите детей или ввести традиционные. Любой из них будет иметь преимущественную силу над федеральными и провинциальными законами.

«Каждый ребенок из числа коренного населения заслуживает наилучшего шанса, и мы считаем, что это пойдет на пользу их детям, поскольку они получат возможность расти в соответствии со своей культурой, языком, наследием и сообществом», - сказал министр по делам коренных народов Марк Миллер в пресс-релизе.

Служба коренных народов Канады сообщила, что по состоянию на 8 июня департамент получил уведомления об осуществлении юрисдикции от 38 руководящих органов коренных народов, представляющих более 100 групп и общин коренных народов.

Было создано восемнадцать дискуссионных столов для обсуждения, в том числе и с Cowessess First Nation.

В законе не говорится о финансировании, но объявление во вторник включало в себя финансовое обязательство со стороны федерального правительства в размере 38,7 миллиона долларов в течение следующих двух лет.

Провинция продолжит предоставлять услуги по защите детей племени Cowessess вне резервации до тех пор, пока не будет полностью реализована собственная программа общины.

Федерация суверенных коренных народов, которая представляет 74 коренных народа Саскачевана, объявила в прошлом году, что она требует от Оттавы 360 миллионов долларов в течение пяти лет для применения законодательства о резервациях.

Делорм сообщила, что юрисдикция над детьми, находящимися под опекой, была отнята у племени Коуэссесс в 1951 году. В марте прошлого года коренные нации (First Nations) ратифицировали свои собственные законы, отстаивающие неотъемлемые права детей и семей, нуждающихся в помощи.

Делорм заявила, что соглашение во вторник с двумя уровнями правительства является переходным планом, чтобы гарантировать, что перевод будет профессиональным и осуществляться в нужном для племени темпе.

Обширный пересмотр системы защиты детей коренных народов подвергся некоторой критике, поскольку был внесен из-за отсутствия определенных деталей или финансовых обязательств.

Министры провинций в Манитобе, Саскачеване и Альберте, где под опекой находится много детей из числа коренных народов, выразили озабоченность по поводу закона, в частности, как он будет применяться к городским детям из числа коренных народов или к детям, связанным с несколькими общинами.

Дополнение:

Фото: The Canadian Press На фото: Иллюстрация. Представители католической церкви предоставят коренным народам документы школ-интернатов

Католический орден Миссионеров-Облатов Непорочной Девы Марии, управлявший школами-интернатами в Саскачеване и Британской Колумбии, где были обнаружены сотни безымянных могил, заявляет, что раскроет все исторические документы, находящиеся в его распоряжении.

Орден руководил 48 школами-интернатами для представителей коренных народов в Канаде, включая школу Cowessess в Саскачеване и школу для индейцев Камлупс в Британской Колумбии.

«Мы по-прежнему глубоко сожалеем о нашем участии в школах-интернатах и ​​о том вреде, который они нанесли коренным народам и общинам», — говорится в заявлении ордена.

Лидеры коренных народов и другие лица призывают обнародовать все документы, касающиеся школ-интернатов.

В четверг было объявлено о местонахождении захоронения у школы Cowessess в Саскачеване, было обнаружена 751 безымянная могила. В прошлом месяце у школы Камлупс были найдены 215 безымянных могил.

В заявлении Облатов говорится, что они работали над тем, чтобы исторические документы стали доступными университетам, архивам и Комиссии по установлению истины и примирению.

Они сказали, что работа не завершена из-за сложностей с провинциальными и национальными законами о конфиденциальности. Они попросили совета у организаций, сведущих в этих законах.

Вождь коренного народа племени Cowessess Кадмус Делорм и Федерация суверенных коренных народов также утверждали, что представители католической церкви убрали надгробные камни и другие надгробные памятники на территории школы в 1960-х годах.

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