архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 08.07.21 19:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"The Russian bear in Lebanon" Иран - 07 июля 2021 г. Русский медведь в Ливане By Abir Bassam 7 июля 2021 г. Оказалось, что встреча на высшем уровне Байден-Путин 16 мая произвела даже более широкий эффект, чем можно было ожидать. Он намного превзошел предсказанный политическими аналитиками, особенно в Ливане. Саммит практически совпал с визитом российской экономической делегации в Бейрут 18 числа того же месяца и оглашением результатов ее работы по инициированию инвестиционных проектов в Ливане. Результаты раскрыли планы российской делегации на будущее - по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов в Захрани и Триполи (имеется в виду второй по величине город-порт Ливана, примечание переводчика, perevodika.ru) и реабилитации порта последнего. Независимо от проектов, которыми российские компании намерены заниматься, если они будут одобрены и поощрены, то можно расчитывать на изменения. Это будет означать, что Ливан сделал важный поворот в своей экономической политике, начав постепенное продвижение на Восток. Естественно, переориентация Ливана на Восток, «если это произойдет», будет не абсолютной и окончательной, а скорее «в принципе» и частичной. Это само по себе важное дело. Это будет отмечено как качественный скачок, который может свести к минимуму монополизацию импорта энергии частными компаниями, что напрямую отразится, во-первых, на производстве электроэнергии в Ливане, а во-вторых, на облегчении поставок нефтепродуктов в Ливан. Такие проекты стали необходимостью, в частности, после обвала ливанской лиры по отношению к американскому доллару. Логично, что изменение реальности производства электроэнергии даст немедленные результаты. Это отразится в изменении темпов восстановления в области экономической инфраструктуры в Ливане. Это также положительно отразится на других жизненно важных областях, таких как определение цен на продовольственные товары, которые стали возмутительно высокими. Одна из важнейших причин совершенно непристойного роста цен на продукты связана с высокими транспортными расходами только за последний месяц. Они уже стали едва ли не выше покупательной способности ливанцев. Например, цены на овощи и фрукты, не импортируемый товар, который не контролируется государственной поддержкой, оставались в пределах разумных цен; однако, как только цены на дизельное топливо начали расти, это напрямую отразилось на ценах на сезонные овощи и фрукты. Кроме того, есть невидимые сразу улучшения, которые ожидаются с приходом российских компаний, что создает новые возможности для трудоустройства в Ливане. На днях появилась информация, что в этом году безработица в Ливане достигнет 41,4%. Это огромный процент, который ливанские СМИ в целом используют, чтобы спровоцировать людей против нынешнего ушедшего в отставку правительства. Однако он проливает свет на важность российских инвестиций в создание новых рабочих мест, которые затронут все социальные группы, будь то перевозчики, строительные рабочие, носильщики, уборщицы или выпускники университетов. Приходящие в Ливан компании напрямую поддерживаются государством. Однако это частные компании, что имеет свои преимущества. Они знакомы с работой с другими западными международными компаниями. Российские компании ранее координировали свои действия с французскими и итальянскими компаниями в Ливане в рамках контрактов на добычу газа на ливанских месторождениях и других месторождениях за пределами Ливана. Российско-европейский процесс координации также получил признание при восстановлении гавани Бейрута. Немецкая компания восстановит доки, французы восстановят контейнеры или склады, а российские компании восстановят зерновой элеватор. Кажется, что этот процесс тесно связан с будущим Ливана и будущим китайского проекта «Новый шелковый путь» [Один пояс и один путь]. Однако пока неясно, будут ли российские компании инвестировать в НПЗ в Триполи и в восстановление и расширение его порта, или это будут делать китайские компании. Если соглашение об этом будет достигнуто, Триполи восстановит свою славу одного из важнейших портов Средиземного моря. Кроме того, России и Китаю необходимо расширять своё присутствие в теплых водах Средиземного моря. Во-вторых, проект, если будут реальные намерения, поможет Триполи и его окрестностям перейти от нынешней плачевной экономической ситуации к процветанию. Результаты в Триполи будут оглашены, как только проекты начнут действовать в городе. Конечно, это станет еще одной китайско-российской победой и не только в мире экономики и торговли, но и в политике. Вхождение русских и китайцев в ливанскую торговлю будет иметь международные последствия. Естественно он будет происходить в рамках международных и глобальных соглашений или взаимопонимания. И тем не менее, это будет признаком того, что американцы действительно теряют контроль над Ливаном. Это вхождение остановит навязывание [ливанскому правительству] ограниченного числа ориентированных на Европу ливанских компаний-монополистов, которые в основном доминировали в ливанской торговле нефтью и продуктами её переработки. Доминирование защищено «иллюзией» бессмысленного международного решения. Это правда, что американцы все еще маневрируют по нескольким направлениям, что очевидно из произвольности и непоследовательности решений принимаемых сегодня США. Это результат замешательства, обусловленного последствиями операции «Иерусалимский меч» в Палестине; похоже, что у них нет четкого плана в отношении политики в регионе, кроме «поддержки Израиля». Если это будет реализовано, и российские компании начнут работать в рамках гарантийного соглашения с ливанским государством, это будет означать появление целого набора важных факторов и вопросов на международном и региональном уровнях. И это также будет означать, что американцы предпочитают русских любому прямому экономическому сотрудничеству Китая или Ирана в Ливане. Во-первых, очевидно, что в ходе встречи Байден и Путин достигли своего рода согласия, о ттом чтобы активизировать стабилизацию в регионе. Два года назад у американцев был другой план. Согласно имеющему прочную репутацию источнику, американцы, прежде чем добиться стабильности в Сирии, фактически намеревались подорвать внутреннюю стабильность в Ливане и разжечь очередной раунд гражданской войны в этой стране. Это утверждение перекликается с заявлением Дэвида Хейла, американского посланника в Ливане, об гневе США по поводу 10 миллиардов долларов, потраченных в Ливане на изменение политической реальности и изгнание «Хезболлы» из правительства. Сейчас, следовательно, американский проект остался позади и России и Китаю необходимо добиваться стабильности в Ливане, чтобы обеспечить свои инвестиции в процесс восстановления Сирии. Во-вторых, ливанская государственная гарантия, в которой нуждаются россияне, напрямую связана с недоверием к ливанской банковской политике, которая утратила свои полномочия гаранта инвестиций после той роли, которую они играли с 17 ноября 2019 года по сегодняшний день. Эта утрата доказала неэффективность финансовой политики ливанских банков, которая с девяностых годов прошлого века строилась на принципе ростовщичества. Кроме того, государственная гарантия позволит российским компаниям обойти американские санкции. Государственная гарантия увеличивает ценность и важность ливанского государства как субъекта в регионе, и это можно понять из заявлений Макрона после взрыва в порту Бейрута в августе прошлого года, когда он сказал, что роль Ливана в регионе, как мы ее знаем, должна измениться. В-третьих, если мы рассмотрим историю международных союзов в мире, включая Европейский Союз, Совет сотрудничества (Персидского) залива и другие, то они начинались как экономические союзы, и только затем уже оформились как политические союзы. Таким образом, на данном историческом этапе и для того, чтобы работать над восстановлением экономики Ливана, которому необходимо больше инвестиций, вместо того, чтобы рушиться под бременем большего количества долгов, Ливану необходимо двигаться на восток к экономическому союзу с Сирией. В сотрудничестве с двумя сверхдержавами Ливан и Сирия могут сформировать экономический блок на берегу Средиземного моря, блок, который может вывести Ливан из водоворота западного абсурда и расширить свои союзы и горизонты, чтобы стать настоящим экономическим и культурным хабом, где могут встретиться Восток и Запад. статью прочитали: 82 человек Комментарии