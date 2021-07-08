Русскоязычные СМИ Украины

06 июля 2021 г

Комментируя новую атаку-вымогательство на ПО компании Kaseya, проведенную на прошлой неделе, Дмитрий Альперович, председатель Silverado Policy Accelerator и бывший главный специалист по технологиям в CrowdStrike, и Мэттью Рожански, директор Института Кеннана при Центре Вильсона, на страницах The Washington Post пишут, что “прежде чем такие разрушительные атаки-вымогательства станут обычным явлением, президенту США Байдену следует предъявить спокойное, но решительное требование: президент России Владимир Путин должен немедленно положить конец этой активности, в противном случае Вашингтон ужесточит давление санкций на российскую экономику.

Характер и время этой атаки “делают ее значимой для администрации Байдена”, считают авторы статьи: “поскольку мишенью стали малые и средние предприятия и организации, это дает Байдену шанс выполнить свое обещание “проводить внешнюю политику для среднего класса” и обещание того, что “экономическая безопасность – это национальная безопасность”. Это также важная проверка его развивающегося подхода к жесткому взаимодействию с Россией. В своем выступлении сразу после своего июньского саммита с Путиным Байден заявил: “Ответственные страны должны принять меры против преступников, которые на их территории занимаются деятельностью, связанной с проведением атак-вымогательств”. Если эта последняя атака действительно была предпринята хотя бы частично из России, то собственная стратегия Байдена требует, чтобы он принял меры”.

Обдумывая свой ответ, Байден должен принять во внимание потенциальные связи между российскими службами безопасности и хакерами REvil. Хотя вполне вероятно, что высшие российские чиновники не руководили и даже не знали заранее о последней атаке REvil, вполне можно представить, что чиновники низшего и среднего звена знают о хакерах и их деятельности. Если Путин решит серьезно отнестись к проблеме, как требует Байден, чиновники российских служб безопасности смогут быстро выявить и пресечь атакующих и заставить их разблокировать данные, чтобы остановить нанесение ущерба бизнесу во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах.

“Типичная практика Москвы – отрицать какую-либо ответственность за такие атаки и избегать действий, если это не соответствует ее собственным предполагаемым интересам. В данном случае Путин может видеть преимущество в том, чтобы позволить проблеме вымогательства усугубляться, поскольку она уже создала потенциально ценные рычаги воздействия на переговоры. Путин может думать, что чем больше эти атаки-вымогательства создают перебоев, тем на большие уступки пойдет Вашингтон, чтобы обеспечить сотрудничество Москвы против преступников-вымогателей. Эта точка зрения может недооценивать решимость Америки противостоять такому давлению и нанести ответный удар за усиливающийся экономический ущерб, причиняемый этими атаками, но при отсутствии заслуживающих доверия последствий за бездействие маловероятно, что Путин потратит какие-либо ресурсы, чтобы остановить атаки-вымогательства, которые вредят главным образом западному бизнесу и гражданам”, – пишут Альперович и Рожански.

Байден, однако, не может позволить Путину тянуть резину. Он должен представить Путину четкий месседж, донесенный в частном порядке и прямо: Москва должна немедленно идентифицировать ответственных лиц, действующих на ее территории или на территории, находящейся под ее контролем, предоставить шифровальные ключи, необходимые для разблокировки данных жертв, и остановить потенциальные будущие атаки-вымогательства с территории в рамках ее границ, – утверждают авторы публикации. – В противном случае Вашингтон должен нанести удар по России в ее болезненных местах, введя санкции в отношении ее крупнейших газовых и нефтяных компаний, которые приносят значительную часть доходов российскому правительству. Байден может расширить уже существующие санкции по суверенному долгу, что затруднит для России привлечение средств от международных кредиторов. И Байден должен настоять на том, чтобы ответ из России пришел в течение дней, а не недель или месяцев.

Ясно, что даже столкнувшись с такой угрозой, Путин может отказаться от сотрудничества. Он может подумать, что Байден блефует, поскольку от санкций пострадают некоторые союзники США, которые все больше полагаются на поставляемые Россией энергоносители. Путин также может надеяться добиться от США уступок в обмен на сотрудничество – например, на принятие внутренней интернет-цензуры в России как вопроса кибербезопасности, давний приоритет для России. Он может и не пытаться просто избежать будущих санкций, которые Путин, вероятно, считает неизбежной и даже приемлемой ценой принуждения Вашингтона к отношениям с Москвой как с великой державой. Путин также сталкивается с рядом внутренних политических проблем, включая новую волну случаев коронавируса, потенциальную инфляцию и предстоящие в сентябре выборы в Думу, нижнюю палату законодательного органа России. Он может надеяться отложить любые серьезные переговоры с Вашингтоном до тех пор, пока он не будет в более сильной позиции дома.

“Возможное нежелание Путина пойти на уступки означает, что Байдену придется быть готовым идти до конца, в том числе приняв срочные меры, чтобы успокоить европейских и азиатских союзников и помочь тем, чьи экономические интересы будут затронуты будущими санкциями. Теперь у Байдена есть возможность задать будущий тон, поставив тихий, но четкий ультиматум, и, при необходимости, выполнив его. Если эта возможность провести яркую линию будет упущена, эти атаки рискуют превратиться в излюбленное Россией асимметричное оружие против Соединенных Штатов.

Источник: ghall.com.ua





06 июля 2021 г

Не в последнюю очередь для отграничения от Запада Москва придерживается привычных взглядов. Личные свободы и свобода поведения в обществе не входят в повестку дня Путина.

Так комментирует немецкое издание Die Tageszeitung утвержденную накануне Владимиром Путиным новую стратегию национальной безопасности России.

Последняя стратегия была представлена в 2015 году, и с тех пор мало что изменилось. Впрочем, ясно, что Запад остается в восприятии Кремля угрозой.

«Вестернизация» культуры усиливает угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета», — говорится в 44-страничном стратегическом документе Путина. Традиционные духовно-нравственные ценности России подвергаются активным атакам со стороны Запада, утверждается в документе.

Звучит несколько странно, ведь постоянными подрывными маневрами Россия добивается максимального внимания на мировой арене. Если бы она этого не делала, на нее обращали бы меньше внимания. Однако самооценка России этого не потерпит.

Россия на протяжении веков ощущает себя под угрозой. В XIX веке конфликт внутри царской империи разыгрывался как борьба между настойчивыми силами славянофильства и западниками, приверженцами модернизации.

Это противостояние, очевидно, продолжает оказывать влияние и сегодня, хотя Кремль отказался от концепций «догоняющей модернизации» и смирился с общественной «отсталостью». Тот, кто отстает, часто реагирует раздраженно и агрессивно. Личные свободы воспринимаются в Москве как угроза, свобода поведения нередко считается безнравственностью.

Противостояние между якобы традиционным «особым русским путем» и западничеством, которое, как и на протяжении 200 лет, чувствуется в новой стратегии, является надуманным. В настоящее время ЕС и США не угрожают стратегии выживания Москвы, основанной на использовании ископаемого топлива.

России не интересен прогресс или новые экономические и гражданские перспективы. Она боится перемен. Каждое новшество вызывает страх перед потрясениями. В методах вознаграждений внутри номенклатуры может возникнуть путаница.

Поэтому Москва принципиально предпочитает избегать новшеств. Неприятие Запада, угроза из-за рубежа, вестернизация культуры — это лишь маска системы, которая отказывается обновляться…





08 июля, 2021,

США все еще должны следить за ситуацией в Афганистане.

© Sputnik Photo Agency/REUTERS

Враги США ожидают завершения вывода американских войск из Афганистана. Штаты рассматривают временное размещение войск в Центральной Азии, чтобы уберечь Кабул от падения, но Москва уже работает над тем, чтобы усложнить политику США, пишет Politico.

В последние недели администрация президента США Джо Байдена рассчитывала на сотрудничество с правительствами Центральной Азии в надежде использовать одну или несколько стран как базу после завершения вывода войск из Афганистана. В США есть две основные задачи: наблюдение за террористической деятельностью в Афганистане и временный прием тысяч афганцев, ищущих убежища.

Москва тем временем может использовать свое экономическое и военное влияние в регионе, чтобы разрушить планы Байдена, заявляют американские чиновники и эксперты.

Вопросы о том, как продолжать борьбу с террористами и защищать афганцев, работавших с американскими силами после выхода США, стали более актуальными, когда американские войска оставили авиабазу Баграм - крупнейшую военную базу США в Афганистане.

Это предложение было на повестке дня, когда госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со своими коллегами из Таджикистана и Узбекистана. Государства, граничащие с Афганистаном позволят быстрее получить доступ в страну, чем имеющиеся американские базы на Ближнем Востоке и авианосцы за сотни миль в Персидском заливе. Американский министр обороны Ллойд Остин также встретился с министром иностранных дел Таджикистана.

Это было не в первый раз, когда США располагали войска в Центральной Азии для контроля афганской войны. После терактов 11 сентября 2001 года американские военные использовали две базы, по одной в Узбекистане и Кыргызстане, для проведения операций в Афганистане. Позже обе базы были закрыты на фоне беспорядков и давления со стороны Кремля, который негативно воспринимает присутствие США в регионе.

Но перспектива такого соглашения с одним из государств Центральной Азии сейчас маловероятна, учитывая плохое состояние отношений между Вашингтоном и Москвой. Многие из этих стран зависят от России - и в определенной степени от Китая, как в сфере экспорта, так и военной техники. Эксперты заявляют, что бывшие советские республики ждут неофициального разрешения Москвы на базирование американских войск на их территории.

«Россия рассматривает регион Центральной Азии как зону своего влияния - и она не принимает других стран, особенно США, в этих районах», - заявил генерал армии в отставке Дэвид Петреус, командовавший силами в Афганистане во времена экс-президента Барака Обамы.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что даже не имея присутствия в Центральной Азии, США получили возможность оказывать помощь афганским военным, имея в виду базы и корабли ВМС США в Персидском заливе.

Россия не требует виз для этих трех стран - Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, - поэтому Москве придется добавить пограничный контроль для безопасности, считают аналитики. Кроме того, ухудшение экономической ситуации и неконтролируемая волна пандемии означает, что страны вряд ли согласятся принимать дополнительных мигрантов из Афганистана.

«Я рад, что администрация Байдена изучает все варианты», - сказал американский политик Майкл Вальц.

Когда речь идет о базировании американских войск, Россия не будет доброжелательно воспринимать эту идею. Возьмем Таджикистан, одну из пяти стран, граничащих с Афганистаном. Хотя Душанбе имеет историю сотрудничества с США, включая разрешения американским военным самолетам заправляться в аэропортах страны после терактов 11 сентября, отношения с Вашингтоном сегодня прохладные, говорят аналитики. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, противоречивая фигура, которая находится у власти с начала 1990-х, но не посещал США с 2002 года.

Между тем экономика Таджикистана сильно зависит от России и Китая. Денежные переводы граждан Таджикистана, работающих в России, составляли более 20 процентов ВВП в 2020 году. Китайские займы составляют более 20 процентов ВВП.

На военном фронте Таджикистан является членом Организации Договора о коллективной безопасности, военного союза отдельных бывших советских государств, и на его территории уже находится российская военная база. Китай создает собственный пост на границе с Афганистаном.

Сегодня Россия и Китай имеют возможности заблокировать перемещение позиций вооруженных сил США в Таджикистане или любой другой стране Центральной Азии. После терактов 11 сентября Москва и Пекин соглашались с позицией Вашингтона в отношении терроризма. Но сейчас эта угроза угасла, а конкуренция между тремя государствами только усилилась. В частности, Россия рассматривает усилия США в Афганистане как еще один способ уменьшить влияние Москвы, считают аналитики.

Центральная Азия не будет рисковать своими долгосрочными отношениями с Россией и Китаем ради помощи Соединенным Штатам.

Хотя и Россия, и Китай видят риск для региональной стабильности в результате выхода войск США и НАТО, они также видят и «возможности воспользоваться вакуумом безопасности и позиционировать себя как региональных посредников власти», считают Джеффри Манкофф из Национального университета обороны и Сайрус Ньюлин из Центра стратегических и международных исследований.

Среди остальных соседей Афганистана - Китая, Ирана, Пакистана, Узбекистана и Туркменистана - возможности присутствия вооруженных сил США ограничены. Китай и Иран даже не стоит обсуждать. Премьер-министр Пакистана Имран Хан на прошлой неделе без всяких сомнений отказался от идеи размещения американских войск в этой стране.

Между тем изоляционистский Туркменистан не проявляет заинтересованности в сотрудничестве с США по конфликту в Афганистане. Кроме того, страна экономически больше зависит от Пекина, чем его соседи, отправляя более 80 процентов общего экспорта в Китай.

Эксперты отмечают, что Узбекистан может принять американские войска. Ташкент экономически гораздо менее зависим от России и Китая, чем другие страны и не содержит иностранных военных баз. Между тем президент Шавкат Мирзийоев восстановил связи с США и даже недавно посетил Вашингтон.

Но перспектива размещения американских войск в Узбекистане, скорее всего, встретит значительное сопротивление как Москвы, так и Пекина. Любая сделка о базировании сил США потребует изменений в законодательстве Узбекистана. Согласно действующему уставу, Узбекистан не может размещать на своей территории иностранную военную базу.

Учитывая десятилетия неудачных попыток США и СССР решить проблему войны, Узбекистан понимает, что «не существует ни одного военного решения кризиса в Афганистане», говорят аналитики.

Даже если бы Узбекистан согласился принимать американские войска, правительство, вероятно, установило бы ограничения относительно того, как Вашингтон может использовать базу. Другим вопросом будут дополнительные расходы Вашингтона на создание необходимой инфраструктуры.

Администрация Байдена могла бы рассмотреть и другие страны, такие как Кыргызстан. Однако, как и Таджикистан, Кыргызстан в значительной степени зависит от России и Китая.

Самой большой проблемой для Вашингтона являются политические неурядицы в стране. За последние 15 лет в Кыргызстане произошло три революции. Если непредсказуемость будет продолжаться, Пентагон, скорее всего, не сможет гарантировать безопасность американских войск на территории страны.

Между тем Казахстан - еще менее перспективный вариант в этом аспекте. Страна зажата между Россией и Китаем и является одним из ближайших союзников Москвы и одним из ведущих экономических партнеров Пекина в регионе. Между тем отдаленность от Афганистана - страны не имеют общей границы - делает его менее эффективным местом для размещения американских войск.

Фактически единственный способ для администрации Байдена заключить соглашение о базировании американских войск в одном из государств Центральной Азии - это доказать им, что «финансовая и политическая выгода от этого сотрудничества превысит неизбежные потери, которые страны Центральной Азии почувствуют вследствие неодобрения России и Пекина», считают аналитики.

Центральную Азию нельзя назвать приоритетом внешней политики США, но Америке нужна Центральная Азия для краткосрочных интересов, резюмирует издание.

14 апреля президента США Джо Байден заявил о необходимости «положить конец самой продолжительной войне Америки» безоговорочным выводом войск из Афганистана.

Американский военный контингент должен выйти из страны до 11 сентября 2021 года – символической даты атаки террористов «Аль-Каиды» на башни Всемирного торгового центра. Теракт стал крупнейшим в истории, по официальным данным, погибли 2996 человек, более шести тысяч пострадали.

В ответ на атаку США усилили меры безопасности внутри страны и ввели войска в Афганистан, подозревая талибов в укрывательстве боевиков «Аль-Каиды». На сегодняшний день из 100 тысяч американских военных в Афганистане осталось около 3 500, за время миссии погибли 2 488 солдат.

Эксперты опасаются, что вывод американских войск из Афганистана дестабилизирует ситуацию в регионе и усилит позиции боевиков. С другой стороны, вывод военного контингента позволит США завершить одну из самых затяжных военных кампаний в своей истории.

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