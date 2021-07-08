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опубликовано редакцией на Переводике 08.07.21 21:29
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Талибан приехал в Москву, чтобы заверить её, что их победы не угрожают России

Фото профиля автора July 8, 2021  ASSOCIATED PRESS

MOSCOW (AP) —  Делегация талибов приехала в  Москву, чтобы заверить  её, что их быстрые успехи в Афганистане не угрожают России или ее союзникам в Центральной Азии. Российские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что наступление талибов может дестабилизировать  обстановку в бывших советских республиках Центральной Азии к северу от Афганистана, и выразили готовность предложить им помощь в  сфере обеспечения  безопасности в случае необходимости. Ранее на этой неделе наступление талибов вынудило сотни афганских солдат бежать через границу в Таджикистан. В четверг представитель талибов сообщил агентству ТАСС, что делегация талибов прибыла в Москву, чтобы «заверить, что мы не позволим никому использовать афганскую территорию для нападения на Россию или соседние страны».

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