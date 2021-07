архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.07.21 05:30 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Two South Florida men, four Colombians involved in Moïse assassination, Haitian minister says" США - 08 июля 2021 г. По словам гаитянского министра, к убийству Моиза причастны двое мужчин из Южной Флориды и четверо колумбийцев BY JACQUELINE CHARLES AND MICHAEL WILNER JULY 08, 2021 Video Толпа поджигает машины, предположительно использовавшиеся нападавшими, убившими Моиза В четверг, разъяренная толпа собралась возле полицейского участка в Петион-Вилле и подожгла несколько автомобилей, которые, по их предположениям, использовались нападавшими, убившими президента Гаити Жовенеля Моиза BY JOHNNY FILS-AIMÉ PORT-AU-PRINCE Как стало известно Miami Herald, в связи с убийством президента Гаити Жовенела Мойза были арестованы двое мужчин из Южной Флориды. Матиасом Пьером, министром, отвечающим за выборы на Гаити, один из нападавших был идентифицирован как 35-летний Джеймс Солажес из Форт-Лодердейла. По словам Пьера, Солажес родом из Гаити и является гражданином США. В недатированном видеоинтервью на креольском языке, Солажес, родом из Жакмеля на юго-востоке Гаити, который жил в Форт-Лодердейле, назвал себя филантропом и защитником прав детей, который помогал школьникам из района, где он вырос. Второго человека, арестованного при убийстве, Пьер опознал как 55-летнего Джозефа Винсента из пригорода Майами. Винсент, родом из Гаити, также является гражданином США, сказал Пьер. Пьер опознал других арестованных подозреваемых, все из Колумбии: Алехандро Хирардо Сапата, 41 год; Джон Хайро Рамирес Гомес, 40 лет; Виктор Альбейро Пинера Кардона, 40 лет, и Мануэль Антонио Гросо Гуарин, 41 год. Полиция Гаити демонстрирует часть оружия, которое, по их словам, изъято у людей, причастных к убийству президента Жовенеля Мойза. Jacqueline Charles JCHARLES@MIAMIHERALD.COM Ранее в тот же день, толпа в районе Петион-Вилль, недалеко от места убийства президента, схватила двух иностранцев, предположительно причастных к убийству Моиса, сообщил начальник национальной полиции Гаити. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как толпа тащит двух мужчин, один из которых был без рубашки и связан веревкой. «Вперед, вперед!» кто-то кричит на видео, когда толпа толкает двух мужчин. Толпа отвела двоих мужчин в полицейский участок в районе Петион-Вилле. Леон Чарльз, временно исполняющий обязанности директора национальной полиции, разговаривая с Radio Metropole перед полицейским участком, сказал, что эти двое мужчин входят в число тех, кого они подозревают в убийстве президента в среду утром. Директор полиции не объяснил, откуда толпа узнала, что эти двое мужчин были причастны к убийству. Люди смотрят в окно полицейской машины где лежат трупы двух человек, погибших в результате перестрелки с полицией в Порт-о-Пренсе, Гаити, в четверг, 8 июля 2021 года. По словам начальника полиции Леона Чарльза, двое погибших являются подозреваемыми в убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Joseph Odelyn AP Чарльз сказал, что полиция убила семерых нападавших во время перестрелки в среду и арестовала еще шесть человек, подозреваемых в причастности к убийству. У полицейского участка собралась большая толпа, требующая, чтобы полиция выдала подозреваемых. Он сказал что полиция продолжает поиски новых подозреваемых, но не сообщил о гражданстве задержанных. Он сказал, что есть как черные так и белые подозреваемые, и иностранцы. По его словам, важно «выяснить, как они это сделали». Пока поиск подозреваемых продолжается, состав руководства страны в четверг оставался под вопросом. Клод Жозеф, премьер-министр, который недавно ушел в отставку, сказал, что он главный, и объявил военное положение по всей стране. Но Ариэль Генри, политик и нейрохирург, которого на прошлой неделе Моис недавно назначил премьер-министром, утверждает, что он главный, хотя и не был приведен к присяге. В четверг администрация Байдена заявила, что признает Джозефа исполняющим обязанности премьер-министра Гаити. «Клод Жозеф занимал эту должность. Он был исполняющим обязанности премьер-министра до убийства президента Моиса. Мы продолжаем работать с Клодом Жозефом как таковым», - сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Второй чиновник подтвердил, что Джозеф рассматривается как исполняющий обязанности главы государства. Официальные лица подтвердили, что Соединенные Штаты также поддерживают выборы в Гаити «позднее в этом году». Но пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не зашла так далеко в поддержке Джозефа во время пресс-брифинга в четверг днем. «Это наша точка зрения, и мы продолжаем призывать к проведению выборов в этом году и считаем, что они должны проходящие сейчас выборы должны продолжиться. Мы знаем, что свободные и справедливые выборы будут способствовать мирной передаче власти вновь избранному президенту, и мы, безусловно, продолжаем поддерживать демократические институты Гаити», - сказала она. «Мы будем призывать все политические партии, гражданское общество и заинтересованные стороны к совместной работе после трагедии и поддерживаем призыв исполняющего обязанности премьер-министра к спокойствию. Мы признаем демократические институты Гаити и собираемся продолжать работать с ними напрямую, но мы призываем к выборам в этом году и поддерживаем те, которые проходят ». Не все в Гаити поддерживают мнение о том, что Джозеф является законным лидером Гаити. В четверг члены гражданского общества страны и оппозиционных политических партий собрались в отеле в Петион-Вилле, чтобы прийти к политическому соглашению в надежде положить конец неразберихе и конфликту по поводу того, кто главный. Магали Комо Дени, бывший министр культуры и координатор недавно сформированной Комиссии по поиску гаитянского решения продолжающегося политического кризиса, сказала , что Джозеф не может быть законным премьер-министром, потому что он уже ушел в отставку. Она поздравила человека, которого она назвала новым премьер-министром - Ариэля Генри. Джозеф «был официально уволен указом президента», - сказала Дени. «И это правительство не его. ... Де-факто намерения президента заключались в том, чтобы передать эту работу кому-то другому». Джозеф, добавила она, был министром иностранных дел, временно исполняющим обязанности премьер-министра после отставки бывшего премьер-министра Джозефа Джоута. Дени сказала, что гражданское общество собралось в четверг, чтобы достичь политического согласия, чтобы определить, кто возьмет на себя ответственность за переход, «потому что мы должны выбраться из этого разделения - за Ариэля Генри или за Клода Жозефа, которое втягивает страну в ненужный конфликт». В то время как сама Дени представляла третьего человека, некоторые из присутствовавших надеялись заручиться поддержкой большинства в пользу кандидатуры Генри с тем чтобы окончательно решить вопрос кто будет управлять Гаити в ближайшие месяцы. Генри сказал Miami Herald, что он подтверждает, что «я не играю. Я премьер-министр». Он добавил, что администрация Байдена дезинформирована. «Информация, которой они располагают, неточная», - сказал он. За эту должность борется третий политик: Джозеф Ламберт, нынешний глава единственного конституционного института в стране, Сената, который был сокращен до 10 членов. Полиция доставляет двоих задержанных в полицейский участок Петион Вилль в Порт-о-Пренсе, Гаити, в четверг, 8 июля 2021 года. По словам начальника полиции Леона Шарля, двое задержанных подозреваются в убийстве президента Гаити Жовенеля Мойзе.. JOSEPH ODELYN AP