опубликовано редакцией на Переводике 09.07.21 16:54 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"America’s problem with Russian disinformation" Европейский Союз - 08 июля 2021 г. Проблема Америки с российской дезинформацией 8 июля 2021 г. Alana Cross Policy analyst at the Russian Public Affairs Committee (Ru-PAC). У Америки есть проблема с российской дезинформацией - но не в том смысле, как нам внушают. «Russiagate» - общее название утверждений о том, что бывший американский президент Дональд Трамп и его администрация были скомпрометированы Москвой и она помогла ему в 2016 году в избрании на пост президента через широко распространенные кампании дезинформации - взяли американский политический дискурс штурмом. Однако, как это ни парадоксально, настоящая российская дезинформация состоит из ложных историй и обвинений, направленных против самой России. С середины 2016 года, эти в значительной степени неподтвержденные и сенсационные истории о гнусном влиянии России и враждебности Америке и ее народу часто попадали в заголовки даже самых авторитетных западных СМИ. Одним из самых ярких примеров этого во время пика обвинений в сговоре было так называемое “досье Стила”. Изучая один из основных источников досье в ходе расследования 2020 года, Судебный комитет Сената обнаружил, что основным источником был иностранный сотрудник разведывательной фирмы, на которую работал Стил. Более того, то же расследование показало, что информация, которую ему предоставил первичный источник, «была в лучшем случае информацией из вторых и третьих рук и слухами». Несмотря на необоснованность, антироссийские обвинения, состоявшие из шести основных заявлений о сговоре между кампанией Трампа и Кремлем, составлявшие значительную часть досье, были представлены в американских СМИ как факт. Как и обвинения «Russiagate», обвинения в злонамеренной российской дезинформации почти всегда оказываются дезинформацией в худшем случае или низкокачественными искажениями в лучшем случае. Несмотря на это, они обладают длительным действием. Дезинформация о России, широко распространяющаяся в американских СМИ и политическом дискурсе, не только искажает и наносит ущерб отношениям между Россией и Соединенными Штатами, но в конечном итоге подрывает нашу демократию и демократические институты. Хотя в отчете Мюллера, в конечном итоге, не было обнаружено никаких доказательств сговора между администрацией Трампа и Кремлем, ошибались те, кто считал, что тенденция сообщать сенсационные и фальсифицированные истории о России сойдет на нет Возьмем, к примеру, утверждение о том, что Россия платила боевикам Талибана вознаграждение за убийство американцев в Афганистане. Неудивительно, что это обвинение было воспринято президентом Байденом как факт предвыборной кампании и распространилось по средствам массовой информации без разъяснения его необоснованности. Несмотря на то, что это широко трактовалось как факт, официальные лица Пентагона еще в ноябре прошлого года заявили NBC, что не могут подтвердить обвинения. В апреле этого года, в информационном бюллетене, опубликованном администрацией Байдена, признавалось, что разведывательные данные ЦРУ по этому поводу были отмечены как имеющие «низкий или средний уровень достоверности». Распространяя эту ложную информацию, демократия была подорвана путем преднамеренного введения в заблуждение американской общественности, а также снижения доверия к нашим демократическим институтам и их лидерам. Так называемый «Bountygate» - не просто единичный случай того, как продолжающаяся дезинформация и ложные истории о России повлияли на американское общественное мнение. Еще одна из наиболее последовательных и длительных кампаний дезинформации в отношении России - это освещение ее вовлеченности на Украине. Исследование, проведенное Ru-PAC в 2020 году, выявило шокирующие доказательства того, что освещение Крыма в основных американских СМИ во многом характеризуется как дезинформация. При освещении Крыма более 97% статей The New York Times и CNN негативно оценивали роль России в Крыму, а в 90% не упоминалось о поддержке народом воссоединения. В результате этой дезинформации, фактическая информация, которая является ключом к формированию информированного мнения, в основном утаивается от американцев. Вместо этого американцы получают предвзятую и ложную информацию в отношении России, что активно подрывает способность общества принимать информированные политические решения на основе фактической информации, что, в свою очередь, является центральным элементом функционирования демократического процесса в Америке. Эта дезинформация также оказала ощутимое влияние на восприятие американцами России. В эпоху, когда построение отношений с Россией имеет первостепенное значение для глобальной стабильности, очернение России путем распространения ложных обвинений в адрес России как факт только ослабляет эти отношения. Десять лет назад только 45% американцев отрицательно относились к России, а в начале этого года их число выросло до шокирующих 77%. Это заметное ухудшение общественного мнения о России и его корреляция с ростом дезинформации о России в американских СМИ свидетельствует о тревожных тенденциях как для целостности американского политического дискурса и средств массовой информации, так и для американо-российских отношений. В американской политической сфере и в средствах массовой информации эти сенсационные и в значительной степени необоснованные истории рассматриваются как факт. Даже когда их разоблачают или от них отказываются - как это было в случае с Bountygate и обвинениями в сговоре - ущерб уже нанесен. Получая ложную информацию о России, представленную как факт, американцы не имеют возможности формировать политические мнения и принимать решения о выборах на основе фактической информации о России. Скандалы, подобные Russiagate, и другие примеры злонамеренной дезинформации, распространяемой в американском политическом дискурсе, подорвали доверие к важным демократическим институтам, таким как президентство. Более того, последствия повальной дезинформации о России не ограничиваются только внутри страны. Это также подрывает доверие к Америке за рубежом. Чтобы отстаивать наши демократические ценности как американцев, крайне важно, чтобы мы не упускали из виду ложные обвинения в адрес России, ставшие обычным явлением в нашем нынешнем политическом дискурсе, а вместо этого называли их тем, чем они являются на самом деле: злонамеренной дезинформацией.