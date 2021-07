архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.07.21 18:00 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia and China Could Team Up to Challenge US Space Superiority, Experts Say " США - 29 июня 2021 г. Эксперты считают, что Россия и Китай могут объединиться, чтобы бросить вызов превосходству США в космосе June 29, 2021 | By Abraham Mahshie Руководители Космических сил США обеспокоены растущим космическим потенциалом Китая и России, таким как российский спутник «матрёшка», который может нести кинетическое оружие. Mike Tsukamoto/staff; NASA; Pixabay Санкции подрывают усилия России по противодействию американскому космическому превосходству, но аналитики все больше обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может использовать богатства Китая для разработки оружия, которое могло бы остановить американских военных на их пути. Начальник отдела космических операций генерал Джон У. «Джей» Рэймонд предупредил, что противники Америки уже действуют так, как если бы космос является областью боевых действий, демонстрируя возможности наземного и космического оружия, которое может быть нацелено на уязвимые американские спутники. Председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит признался журналу Air Force Magazine 29 июня, что живучесть спутников и их физическое резервирование были его приоритетами для защиты от атак противников, но необходимо более внимательно изучить бюджет. «Я не думаю, что «наверстать упущенное» - это правильные слова», - сказал Смит, когда в дискуссии в группе авторов пишущих на темы обороны, его спросили об американском космическом оружии в сравнении с противниками. «Мы не отстаем в этой области». Демократ штата Вашингтон сказал, что его приоритетами являются рентабельный запуск и живучесть спутников и систем управления. Снижение стоимости запуска спутников собственными силами Америки имело и другой эффект: у России были отняты доллары необходимые ей для поддержки ее военно-космической программы, заявил 28 июня полковник в отставке Дуглас Ловерро на форуме Центра стратегических и международных исследований, посвященном развитию военно-космического потенциала России. Ловерро, который занимал должность заместителя помощника министра обороны по космической политике с 2013 по 2017 год, также рассказал об испытании Россией в июле 2020 года спутника, который вышел на одну орбиту с американским спутником-шпионом и выпустил снаряд в космос. «Они считают это решающим фактором», - сказал Ловерро. «Безусловно, они создают средства, насколько мы можем судить, чтобы продолжить и убедиться, что они могут уничтожить космический потенциал США, если война все же начнется». Возможности России сохраняются, несмотря на падение цен на нефть, которое, в сочетании с сокрушительными американскими санкциями, связанными с вторжением в Крым в 2014 году, привело к сокращению доходов Москвы. Коммерческие программы полетов и запусков России также пострадали в последние годы, что истощило её ресурсы для дальнейших инвестиций. . Ловерро сказал, что 10-летний бюджет России на развитие космоса, опубликованный в 2016 году, предусматривает 53 миллиарда долларов, но Москва может позволить себе выделить только 10 миллиардов долларов. «Россия пытается дипломатическими усилиями взять верх над США, идя вперед и объединяясь с Китаем и другими странами БРИК [Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка]», - добавил он, описывая усилия ООН по ограничению присутствия оружия в космосе. «Они [дипломатические усилия] явно направлены на то чтобы замедлить прогресс США в этой области». Объединение с Китаем В 2008 году, Россия и Китай совместно представили резолюцию ООН об ограничении космических вооружений, а в последнее время их сотрудничество пошло ещё дальше. Они сотрудничают по китайской космической станции и подписали меморандум о взаимопонимании относительно потенциального создания лунной базы. Эксперты утверждают, что коммерческое сотрудничество между двумя главными противниками Америки в космосе может легко распространиться на военное применение, хотя могут возникнуть исторические разногласия. «У России есть опыт маскировки своих действий в космосе», - сказал Ловерро. «У России есть опыт, который невероятно ценен для технологически продвинутого, но неопытного Китая». Бывший глава программы НАСА по пилотируемым космическим полетам также квалифицировал зловредный опыт России как более значительный в киберпространстве, в то время как Китай он считал более продвинутым в космической сфере. «Комбинация этих двух может быть очень опасной», - сказал он. Бывший командующий Стратегическим командованием США и Космическим командованием ВВС, генерал в отставке Роберт Келер поделился своими знаниями времен холодной войны об отношениях между двумя коммунистическими странами. «Я думаю, еще неизвестно, что на самом деле представляет собой это партнерство», - сказал он. «Во время холодной войны, когда Россия и Китай заявляли, что они работают вместе, или они собираются сотрудничать в разных областях, они, с моей точки зрения, никогда не казались мне естественными партнерами», - пояснил Келер. «Я не знаю, приведет ли такое сотрудничество к чему-то значимому сейчас». В заключение Ловерро сказал несколько слов по поводу всё более тесного сотрудничества России и Китая в области гражданского космоса. «Это очень опасное положение для нас, потому что у России есть оперативные космические знания, у Китая есть технологии и финансирование», - сказал он. «Вместе они могут составить серьезную конкуренцию США, и, безусловно, их амбиции по-прежнему состоят в том, чтобы оставаться великими космическими державами». Смит уклонился от ответа, когда его спросили, правильно ли был распределен бюджетный запрос Космических сил на сумму 17,4 миллиарда долларов с учетом угрозы, исходящей от космических противников Америки. «Я считаю, что бюджет Космических сил более или менее правильный, - сказал он. «Мне нужно глубже погрузиться в это, чтобы действительно понять это, но я думаю, что это движение в более или менее правильном направлении». Смит был менее уверен в том, что объединенная российско-китайская команда собирается бросить вызов американскому космическому превосходству, но он сказал, что США должны готовиться в любом случае. «Я не думаю, что кто-то знает, собираются ли Россия и Китай объединиться», - сказал он. «Но независимо от того, объединятся они или нет, мы должны быть к этому готовы. Мы должны быть в состоянии защитить наши системы, и в первую очередь мы должны иметь возможность удерживать наших противников от нападения на них». статью прочитали: 81 человек Комментарии