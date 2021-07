архив



"Свободная Пресса",

"«В России начались испытания подводного бункера Путина»" Россия - 05 июля 2021 г. «В России начались испытания подводного бункера Путина» Почему западные СМИ так называют новую субмарину «Белгород» Александр Ситников 5 июля Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Российская подводная лодка впервые отправилась в море с ядерными беспилотниками, способными вызвать чудовищные цунами. Так отреагировали западные СМИ на новость о том, что атомная субмарина специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 вышла на этап заводских ходовых испытаний. «14700-тонная боевая машина ощетинилась подводными беспилотными торпедами с ядерными боеголовками, каждая из которых управляется искусственным интеллектом, — пишет британская The Sun. — Секретный запуск состоялся после того, как Военно-морской флот Путина поклялся потопить британские военные корабли в следующий раз, когда они подплывут слишком близко к Крыму». «Страсть России к „Большому оружию“ снова выходит на первый план, — уведомляет своих читателей Eurasian Times. — Начало ходовых испытаний знаменует собой значительный прорыв». «Это Путинская угроза! — констатирует New York Post. — Новая подводная лодка, получившая название „Белгород“, считается самой большой подводной лодкой, разработанной в мире за последние 30 лет». Технические характеристики проекта 09852 не раскрыты, а те, которые гуляют в Сети, имеют ценность Википедии — то есть никакую. Тем не менее можно смело утверждать, что «Белгород» не просто самая большая подлодка в мире, но и самая уникальная. Для сравнения, натовский чемпион по габаритам — американская субмарина класса «Огайо» имеет длину 170,7 м и наибольшую ширину 12,8 м, а «Белгород» — 184 м и 18,2 м соответственно. Но фишка даже не в этом: у «американца» рабочая глубина погружения составляет 365 м, что худо-бедно делает ее уязвимой для современной гидроакустики, а у «путинской угрозы» — 520 м, что означает ее невидимость для всех известных технических средств мониторинга морских глубин. По мнению американских экспертов, в морской воде ниже полукилометровой отметки мощная гидроакустика гарантированно «ловит» АПЛ на дистанции 2 км от источника сигнала, а это означает, что «охотник за подлодкой» должен находиться практически над субмариной. Речь, между прочим, идет о глубинах ниже уровня скачка и о зоне так называемой тени. С учетом гигантских площадей океанов и их четырехкилометровой средней глубины, вероятность обнаружения «Белгорода» практически стремится к нулю. Есть еще один момент: подлодки с рабочей глубиной ниже 500 м проектировать и строить чрезвычайно сложно. Американцы признаются, что у них нет таких технологических компетенций. Так уж исторически сложилось, что после 2-й Мировой янки сделали упор на гидроакустике, полагая, что смогут покрыть весь Мировой океан буйками-эхолотами и таким образом следить за передвижениями наших субмарин. А в Советском Союзе сформировалась уникальная инженерная школа по созданию больших военных подводных аппаратов, способных уходить на запредельные глубины. По сути всю холодную войну шла большая игра в Мировом океане: они нас искали, а мы прятались. Есть мнение, что США фактически отказались от разработки глубоководных субмарин после трагедии многоцелевой атомной подлодки USS Thresher (SSN-593), затонувшей 10 апреля 1963 года и унесшей жизни 129 человек. Экипаж даже не успел подать сигнал бедствия, хотя, по нашим меркам, глубина погружения была небольшой — всего-то 360 м. Корабль SSN-593, построенный из сверхпрочной стали типа HY-80, которая позволяет ему выдерживать давление 5600 кг-сила на кв. см., похоже, просто лопнул, как воздушный шарик. Такой точки зрения придерживаются операторы корабля ВМС США USS Skylark (ASR-20), сопровождающие испытания и до последнего поддерживающие связь с экипажем. После безрезультатных поисков затонувшей подлодки Thresher тогдашний президент Кеннеди приказал приспустить флаги по всей стране. Памятники погибшим морякам были установлены по всей стране, причем последний воздвигнут на Арлингтонском национальном кладбище в 2019 году. Топовый музыкант Пит Сигер тоже увековечил память о катастрофе. Все это, безусловно, учитывалось и учитывается всеми американскими политиками, Однако вернемся к «Белгороду», чье начало заводских ходовых испытаний означает, как минимум, полувековое отставание американцев в области разработки глубоководных подлодок. Именно поэтому предназначение АПЛ проекта 09852 является самой большой загадкой для западных аналитиков и военных специалистов. Эксперты Naval News, одного из наиболее авторитетных порталов о военно-морской технике, предположили, что «Белгород» будет совмещать две, казалось бы, противоречивые роли. Первая, как видится NN, заключается в разведывательных и специальных миссиях. Габариты подлодки и ее скрытность будто специально разработаны для того, чтобы быть «материнским кораблем» для глубоководных атомных подводных лодок-карликов, возможно «Лошариков». Последние не только будут «прослушивать» секретные интернет-кабели, соединяющие западные страны, но и «навещать» тайные военные базы НАТО. Такой же точки зрения придерживается профессор Сидхарт Каушал из Королевского института объединенных служб, который пояснил изданию Daily Mail, что подводные военные машины являются ключевыми для Кремля. Он соглашается с тем, что «Белгород» действительно меняет правила игры. «Подводные кабели, пересекающие морское дно, несут 97% интернет-трафика, от которых зависят ежедневные финансовые операции на сумму 10 триллионов долларов, — отмечает Каушал, —теперь у Москвы может появиться контроль над ними. А в случае войны, НАТО вообще останется без связи». По мнению Каушала, считается зловещим развитием событий то, что, командир подводной лодки проекта 09852 будет подчиняться конкретно Путину, а не высшему военно-морскому руководству страны. Одно это сделает «Белгород» больше похожим на глубоководное разведывательное управление для российского президента, чем на обычную подводную лодку, жалуется The Sun. Короче, чем не подводный бункер для ВВП, возможно, даже с личным кабинетом. Любопытно, откуда у англичан такая информация и вообще почему их так волнует, кто командует новейшей российской субмариной? Неужто Ми-6 имеет своих агентов в Минобороне РФ? Впрочем, оставим ответы на эти вопросы нашей контрразведке, гораздо интереснее остановиться на другой, по версии закордонных экспертов, миссии АПЛ проекта 09852. У тамошних военных аналитиков не вызывает никакого сомнения ее вторая роль — «убийство городов». Хотя эта АПЛ является сверхсекретной подлодкой, западные СМИ хором пишут, что «она (подлодка „Белгород“) будет вооружена шестью „Посейдонами“, являющимися совершенно новым типом оружия, не применяемого никаким другим флотом». И в самом деле, из того, что публикуется в Сети, причем весьма уважаемыми европейскими и американскими СМИ, правда, без официального подтверждения со стороны Минобороны РФ, можно понять, что речь идет о межконтинентальных автономных торпедах с ядерными боеголовками. «При длине более 20 метров они фактически представляют собой подводные беспилотники с практически неограниченной дальностью полета и глубиной хода 1000 метров, что не сулит ничего хорошего врагам России», — подчеркивает NN. Что интересно: даже за кордоном слышатся голоса, что «Белгород» — это прежде всего оружие стратегического сдерживания и, скорее всего, опережающий ответ на сигналы НАТО о том, что в среднесрочной перспективе русские МБР могут быть обесценены новыми технологиями ПРО. И вообще, сам факт, что ходовые испытания начались после наглой выходки английского эсминца в наших крымских терводах следует рассматривать, как месседж Вашингтону и Лондону, что «хватит наезжать на Россию».