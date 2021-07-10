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Белорусская эмиграция нашпигована “кротами” как рождественский поросенок гречкой (видео)

08 июля 2021 |

Журналист, политэмигрант Максим Равреба – о белорусской эмиграции, причинах русофобских настроений в странах Балтии и строительстве газопровода "Северный поток–2".


Журналист, политэмигрант с Украины Максим Равреба рассказал Baltnews, как продвигается следствие по делу Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. По мнению Равребы, Протасевич мог заранее инсценировать свой отъезд домой.

Что касается гневных заявлений Запада, особенно Латвии, Литвы и Эстонии – это, по мнению спикера, в скором времени "сойдет на нет". В целом, по мнению журналиста, операция с Протасевичем – большая победа белорусских спецслужб и провал западной пропаганды.



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