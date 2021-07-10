"Газпром" ради "Северного потока - 2" показывает Европе свою власть

Россия поставляет в ЕС меньше газа, чем могла бы. Какова основная цель: повысить цены или оказать политическое давление? А если к зиме хранилища газа окажутся полупустыми?

08.07.2021 Автор Андрей Гурков

На европейском рынке газа происходит что-то странное. После холодной зимы подземные хранилища (ПХГ) опустели значительно больше, чем обычно, и их заполнение должно было бы идти сейчас ускоренными темпами. Однако российская компания "Газпром", лидер рынка, с весны не наращивает объемы поставок, хотя могла бы. Тем временем цены в Европе взлетели к максимуму за последние 13 лет, и возникла реальная опасность, что к зиме запасов газа окажется существенно меньше, чем может потребоваться.

Отказ от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину

И вот в такой ситуации "Газпром" не стал бронировать на июль дополнительные транзитные мощности через Украину, хотя поставки из России в ЕС сократятся в этом месяце как минимум на 2 млрд кубометров. Ведь из-за плановых ремонтных работ будут временно простаивать как идущий через Беларусь и Польшу магистральный газопровод "Ямал - Европа" (с 6 по 10 июля), так и проложенный по дну Балтийского моря более мощный "Северный поток" (с 13 по 23 июля).

После отказа от бронирования стало окончательно ясно: "Газпром" в данный момент не собирается отвечать на возросший в Европе спрос существенным увеличением предложения. Компания явно ведет некую игру. Но с какой целью? Чтобы поднять цены, как это делает Россия на нефтяном рынке, искусственно сокращая добычу и экспорт в рамках сделки ОПЕК+?

"Похоже, "Газпром" не столько оптимизирует цены и объемы, сколько оказывает давление с целью обеспечить завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2", - к такому выводу приходит в очередном обзоре европейского газового рынка Йоахим Эндресс (Joachim Endress), глава берлинской консалтинговой компании Ganexo.

"Газпром" в свою очередь упирает на то, что четко выполняет свои контрактные обязательства. "Основа нашего бизнеса в Европе - долгосрочные контракты. Мы всегда придерживались и придерживаемся этого подхода. Мы строго выполняем заявки наших клиентов и именно под них бронируем транспортные мощности, не наоборот", - говорится в письменном ответе пресс-службы компании на вопросы DW.

Подземные хранилища газа "Газпрома" в Европе пусты как никогда

"Речь вовсе не идет о невыполнении "Газпромом" своих обязательств", - подтвердил в беседе с DW независимый берлинский эксперт по газовому рынку Германии и Евросоюза Хайко Ломан (Heiko Lohmann). Дело не в долгосрочных контрактах, а в том, что в условиях возникшего в Европе высокого спроса российская компания не выходит на спотовый рынок, рынок краткосрочных контрактов, с серьезными дополнительными объемами.

Немецкий эксперт по газовому рынку ЕС Хайко Ломан

"При этом нечто совершенно новое состоит в том, что "Газпром", судя по всему, для выполнения своих контрактов куда активнее, чем обычно, использовал запасы из своих газохранилищ в Европе и, возможно, даже прикупал объемы на европейских торговых площадках. Во всяком случае, мне рассказывают об этом трейдеры", - сообщил Хайко Ломан.

В результате два ключевых газпромовских ПХГ в ЕС - в немецком Редене и в австрийском Хайдахе - к концу мая оказались, по его данным, по сути дела пустыми, чего раньше никогда не было, а к их заполнению приступили фактически только летом, что тоже очень необычно. "Тут трудно что-то доказать, но политическое объяснение происходящего прямо-таки напрашивается", - заключает берлинский бизнес-консультант.

Агентство РИА "Новости" объясняет стратегический расчет "Газпрома"

Это политическое объяснение легко можно найти в официальных российских СМИ. Например, на сайте российского государственного информационного агентства РИА "Новости", которое суть стратегии и тактики российской государственной газовой корпорации объясняет так: "Оценивая любые действия компании на европейской арене, нужно крепко держать в голове ключевой факт: "Газпрому" нужно закончить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Крупнейшее в Австрии ПХГ в Хайдахе близ Зальцбурга контролируется "Газпромом"

В опубликованной 6 июля статье с красноречивым заголовком "Газпром" нашел способ заставить Европу платить" журналист агентства Сергей Савчук констатирует, что Россия "свои поставки придерживает". При этом он подчеркивает, что "получение финансовой сатисфакции и пополнение российского бюджета - это лишь одна из задач, упорно решаемых "Газпромом". Второй - но не менее важной - является приучение наших западных партнеров к очевидной мысли: обеспечение собственной энергетической безопасности возможно только в тесном партнерстве с Россией".

Российско-украинский договор: плановое снижение объемов транзита газа

Это "приучение западных партнеров" идет, похоже, по следующему сценарию. "Газпром" качает сейчас в Европу через Украину столько, сколько предусмотрено подписанным в декабре 2019 года пятилетним российско-украинском договором о газовом транзите. Качать меньше не имеет смысла, поскольку все равно придется оплачивать весь оговоренный объем, но и бронировать дополнительные мощности по существенно более высокому тарифу компания отказывается.

Компрессорная станция близ Киева: по этим трубам российский газ идет транзитом через Украину в Европу

Дело, однако, в том, что в договоре прописан транзит газа в размере 65 млрд кубометров в 2020 году, а на 2021-2024 годы - его снижение до 40 куб.м ежегодно, поскольку "Газпром" на момент подписания соглашения рассчитывал на скорый ввод в строй "Северного потока - 2", чего из-за санкций США не произошло.

В результате в этом году в Европу через Украину поступает существенно меньше российского газа, чем требуется, да к тому же "Газпром" останавливает на ремонт два других идущих в ЕС магистральных газопровода, а для выполнения контрактных обязательств опустошает свои европейские ПХГ.

Может ли "Газпром" осенью предъявить ультиматум европейцам?

Получается, что осенью, скажем, в сентябре, может возникнуть ситуация, когда Россия в лице "Газпрома" скажет европейским странам: выдавайте нам поскорее разрешение на эксплуатацию готового "Северного потока - 2", а то уже нынешней зимой окажетесь без газа, ведь наши газохранилища все еще полупустые, а мы наращивать поставки через Украину сверх оговоренных объемов не собираемся.

В пользу такой версии говорит и то, что на аукционе 5 июля "Газпром" на стал бронировать в Украине и Польше дополнительные транзитные мощности на год вперед, сославшись на то, что это всегда можно сделать в квартальном и месячном режиме.

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Таким образом, российский поставщик собирается войти в официально начинающийся 1 октября отопительный сезон без зарезервированных в Восточной Европе объемов прокачки газа сверх уже законтрактованных. Тем самым он недвусмысленно дает понять, что если и будет удовлетворять возросший в ЕС спрос на газ, то только с помощью собственного нового трубопровода на Балтике.

Хайко Ломан, причисляющий себя скорее к сторонникам "Северного потока - 2" ("благодаря ему мы окажемся в более комфортабельной ситуации с точки зрения энергоснабжения"), поверить в возможность столь откровенного шантажа пока не готов. "До сих пор "Газпром" не оказывал политического давления на покупающие его газ страны Западной Европы, во всяком случае об этом ничего не известно. Если теперь случится такой прецедент, это будет иметь тяжелейшие политические последствия для "Газпрома", - считает эксперт.

Курс на декарбонизацию экономики ЕС вызвал острую дискуссию о роли газа

Он напомнил, что в Германии и в целом в ЕС идет бурная дискуссия о том, как ускорить декарбонизацию экономики, и высказываются предложения форсированно снижать потребление не только угля и нефти, но и природного газа. Так, стремительно растет интерес к водороду или, к примеру, обсуждается идея запретить с 2025 года установку в новых квартирах газовых колонок, чтобы стимулировать переход на альтернативные методы нагревания воды и отопления.

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Эксперт уверен: "если осенью "Газпром" начнет демонстративно давить на европейцев", это значительно усилит в ЕС позиции противников дальнейшего широкого использования газа. Поэтому такая стратегия России представляется ему весьма рискованной, но не в краткосрочном плане: тут большого простора для маневра у европейцев нет, особенно если цены на сжиженный природный газ окажутся в Азии и дальше намного выше, чем в Европе, и поставки СПГ будут по-прежнему идти главным образом на азиатский рынок.

А вот среднесрочные перспективы российского газа в ЕС могут в условиях быстрого развития возобновляемой энергетики значительно ухудшиться в случае подобного демонстративного давления. Если же "умрет господин Навальный или, предположим, силы безопасности расстреляют людей на демонстрации в Москве, то ситуация сразу же кардинально изменится", подчеркнул в беседе с DW Хайко Ломан.

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