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Что означают маневры Центробанка России с золотым запасом и валютными резервами

Сергей Ильченко Журналист-обозреватель 08 июля 2021,

ftinvest.ru

Текущая информация о покупках и продажах Россией золота противоречива только на первый взгляд. Все сразу становится на свои места, если вспомнить о том, что и золото, и Россия бывают двух видов.

Золото может быть реальным металлом, который можно взять в руку и перевезти с места на место. Но может быть и правом собственности на некоторое количество золота, хранящегося где угодно, или даже только в виде обязательства выдать владельцу по первому требованию стоимость, эквивалентную этому количеству золота в любой валюте по текущему курсу. В свою очередь, Россия может рассматриваться как физическая территория, обнесенная по периметру колючей проволокой, в центре которой стоят памятники Путину и Сталину, и воткнуты портреты чьих-то дедов на палках. Но Россией можно назвать и совокупность прав на различные объекты собственности, разбросанные по всему миру, и контролируемую из Кремля. Стоит лишь принять во внимание эту двойственность, как ситуация становится вполне прозрачной.

Физическое золото

Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче золота, занимая в ней второе место, после Китая и перед Австралией. При этом оба разрыва склонны к сокращению: Китай за прошлый, 2020 год добыл 368,3 тонны золота против 383 тонн в позапрошлом. Россия вырвалась вперед, на второе место, опередив Австралию и добыв 331,1 тонны против австралийских 327,8, но Австралия быстро наращивает добычу, и, возможно, уже в этом году возьмет реванш. Все три страны сильно опережают остальных золотодобытчиков из первой десятки, где на четвертом месте — США, добывшие за прошлый год 190,2 тонны, а на десятом — Индонезия, добывшая 100,9 тонн.

Крупнейшим покупателем российского золота у его добытчиков является правительство России, которое покупает около двух третей от общего объема добычи. Здесь уместно напомнить, что физическое золото – не только способ инвестирования средств, но и сырье для микроэлектронной промышленности. Крупнейшими странами-импортерами золота для такого потребления выступают Китай и Индия.

Продажи

В 2019 году Россия в восемь раз увеличила продажи за рубеж физического золота, доведя его до $5,74 млрд в долларовом исчислении. При этом 93% от всего экспорта было вывезено в Великобританию, что составило 113,5 тонн. Остальное купили 12 стран, включая Казахстан и Швейцарию. Для сравнения: в 2018 году Великобритания купила у России физического золота на $433 млн (10,4 т.)

Таким образом, золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию — больше, чем закупки нефти и нефтепродуктов, составившие в сумме около $3,4 млрд. Помимо золота Россия также увеличила экспорт в Великобританию платины (в два раза, до $936 млн) и серебра (в 2,5 раза, до $100 млн).

Куда ушло золото физически, после его отгрузки, и где оно хранится, отследить сложно. Зато с покупателями все обстоит очень интересно: закупки российского золота британскими резидентами в 2019 году составили не более $501 млн.

При этом, по итогам 2019 года запасы драгоценных металлов в хранилищах российских банков достигли рекордного значения за последние пять лет — свыше 92 тонн в золотом эквиваленте. То есть, речь идет не только о золоте, но обо всех драгметаллах в пересчете на стоимость золота. Но только в Великобританию, и только золота ушло, как мы помним, 113,5 тонн.

В 2020 году экспорт физического золота вырос еще сильнее, составив $18,5 млрд. Причем, ЦБ РФ с апреля прекратил закупать его в свои резервы, а правительство стало выдавать золотодобытчикам генеральные, а не разовые, как обычно, лицензии на экспорт, открыв дорогу к вывозу почти всего золота, которое добывалось в России. Валютная выручка должна была компенсировать обвал рынка углеводородов, наступивший из-за пандемического шока.

Помимо металлов увеличился и вывоз зерна. Тем не менее, полностью заменить нефтегазовый экспорт эти товары не смогли, и России приходилось сокращать импорт, хотя сделать это было непросто: от иностранного сырья, оборудования и электроники зависят не только потребительский рынок, но и стратегические отрасли, от авиапрома и добывающей промышленности до производства еды и лекарств. В ход пошли даже зарубежные резервы банков: в третьем квартале 2020-го они перевели в страну $8,7 млрд долларов, которые хранили на зарубежных счетах.

В 2021 году Центробанк России продолжил снижать количество физического золота в своем резерве. Всего за первые четыре месяца 2021 года (более свежих данных нет) экспорт золота из России составил 79,6 тонны, на $4,5 млрд, и, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в натуральном выражении на 9%. Основной страной-получателем физического золота по-прежнему оставалась Великобритания. Это не удивительно, поскольку Лондон является мировым хабом по обороту и хранению драгметаллов. Но из статистики нельзя получить информацию ни о приобретателях золота, ни о том, остается ли оно в британских хранилищах или отправляется в другие страны.

Покупки

Тут возникает вопрос о том, куда тратилась выручка от проданного золота. Вся ли она расходовалась на текущие нужды – или частично резервировалась. И, если резервировалась, то в каком виде?

Как обычно, непотраченная часть выручки аккумулировалась в валюте, в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Но состав валютной корзины в 2021 году стал меняться. Минфин РФ избавился от долларов и вдвое сократил в своих резервах долю британских фунтов, конвертировав их в юани, евро и … в золото. Но не в физическое золото, а в договорное, в виде записи о праве собственности. Эти конверсионные операции были завершены к началу июля, причем Минфин прямо говорил об их цели: переход на валюты с наименьшими санкционными рисками. При этом, договорное золото в составе ФНБ стало новшеством — раньше его там не было.

Сейчас доля золота в безналичной форме достигла в ФНБ 20,2%, долларов США не стало вовсе, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно. Еще 4,7% хранятся в японских иенах. Ранее доллары США составляли около 35% ликвидных активов ФНБ. В планах – увеличение доли безналичного золота.

Стратегически это отвечает ее реорганизации в рамках проекта "две России — один Кремль". Но реализация этого проекта создает для Украины очевидные тактические риски. Похоже на то, что из "внутренней России" спешно удаляют все, что только возможно, максимально "облегчая" ее перед будущей войной.

Впрочем, и без войны вариантов у Кремля остается немного. Годовой показатель инфляции в мае вырос до 6,02% при ключевой ставке в 5% годовых, с уже заявленным повышением до 5,5%. Кредитная задолженность физических лиц перед российскими банками на 1 мая 2021 года достигла 21,7 трлн рублей, причем рост долгов россиян за первые четыре месяца 2021 года составил 8,4% этой суммы, что почти на 40% выше темпов официальной инфляции. Попросту говоря, малоимущие россияне, которых абсолютное большинство, в 2021 году беднеют быстрее, чем богатеют имущие.

В сумме с уже наступившими последствиями санкций это дает неизбежный дефолт, который может быть прикрыт очередной авантюрой, и под который могут быть предприняты внутриполитические действия, трудновыполнимые в обычной ситуации. Вполне вероятный сценарий — поглощение Беларуси сразу после выборов в ГД, которые запланированы на 17-19 сентября, возможно в сочетании с новой эскалацией войны против Украины. Непосредственно перед этим будет вычерпан ФНБ, средства из которого перейдут к группе еще не засвеченных "кошельков Путина".

Военные действия, казенные восторги от "объединения двух славянских народов" и новый пакет формальных санкций дадут возможность увести в тень все вопросы по фальсификации выборов и отменить конвертируемость рубля, вернув его к советскому "деревянному" состоянию. Под этот возврат будет списана и часть долгов населения, что обеспечит дополнительную поддержку Путина в низах российского общества. Следующим шагом станет поэтапный запрет для простых граждан на владение иностранной валютой. После этого "внутренняя Россия", наконец, наглухо замкнется по образцу КНДР, поддерживая отношения с "внешней" через заранее выстроенные экономические схемы в ЕС, через ряд постсоветских государств, а также через Китай. И тогда давняя мечта "коллективного Путина" о восстановлении СССР, хотя бы частичном, воплотится, наконец, в реальность.

Танк "Армата" не только необычный, но и межпланетный. Танк "Армата" может функционировать на Марсе, утверждают пропагандистские СМИ России.

Новый российский танк Т-14 «Армата» — один из самых передовых танков в мире. Настолько передовой, что западные страны беспокоятся, что «старые» танки, такие как американский M-1 Abrams, могут устареть. Об этом пишет в своем ироничном посте пишет The National Interest, информируют Экономические новости.

Но Т-14 не только необычен, он еще и межпланетный. По данным российских СМИ, танк «Армата» может функционировать на Марсе.

» Магический стартер: двигатели «Арматы» делают его пригодным для марсианской температуры» — гласил заголовок на российском англоязычном сайте Sputnik News несколькими днями ранее. Эта новость последовала за сообщениями российских СМИ в прошлом месяце о том, что будущий истребитель МиГ-41 сможет осуществлять полеты в открытом космосе.

Чтобы никто не волновался, что Владимир Путин планирует вторжение на злобную Красную планету со своими «зелеными человечками», выяснилось, что реальность гораздо банальнее. Sputnik News, не устающий трубить на весь мир о крутизне российских военных технологий, на самом деле ссылался на статью из российской газеты «Известия» (англоязычный перевод Google находится здесь).

В статье «Известий» описывалась новая технология, разработанная российским производителем «Ренова», которая позволяет дизельному двигателю «Арматы» запускаться при температуре до -58 градусов по Фаренгейту. Система использует суперконденсаторы для хранения большого количества электроэнергии, которая может быть использована для питания танка еще до запуска двигателя. Это похоже на то, как это используется в гибридных автомобилях, таких как Toyota Prius, которые используют электродвигатель с питанием от аккумулятора на низких скоростях, а затем переключаются на бензиновый двигатель, когда автомобиль ускоряется.

Мы провели полномасштабные испытания суперконденсатора для холодного запуска танкового дизельного двигателя», — рассказал «Известиям» эксперт «Реновы» Михаил Лифшиц. «Машина простояла несколько дней на морозе. Его аккумуляторы полностью потеряли емкость. Тем не менее, используя мобильную электростанцию на суперконденсаторе… мы смогли запустить холодный мотор несколько раз подряд».

«Технология позволяет танку нести более компактные батареи, что освобождает место для перевозки большего количества топлива и боеприпасов. Есть ли подобная технология в США? Исследовательский центр по разработке и проектированию танковых автомобилей армии США не ответил на вопросы. Компания Honeywell, производящая газотурбинный двигатель AGT1500 для M1 Abrams, отказалась обсуждать возможности его запуска в холодную погоду», — написали пропагандисты Кремля.

Тем не менее, российский «подвиг» в области холодного пуска танков не вызовет особого удивления. Если кто и знает, как эксплуатировать танки в морозную погоду, так это Россия. Нацисты были поражены тем, как русские умели поддерживать свои машины в рабочем состоянии в самые жестокие метели.

В статье «Известий» ничего не говорится о запуске танков на Марс. Возможно, это связано с тем, что Марс немного холоднее Сибири. Атмосфера слишком тонкая, чтобы удерживать тепло, средняя температура на Марсе составляет минус -80 градусов по Фаренгейту, а зимой в полярных регионах температура может опускаться до -195 градусов. В Оймяконе, сибирском городе, который считается самым холодным постоянно населенным городом на Земле, температура зимой обычно составляет -60 градусов.

Двигатель внутреннего сгорания также будет задыхаться от недостатка кислорода в разреженной марсианской атмосфере. И в любом случае, посадка пятидесятитонного танка на Марс будет непростой задачей. Посадочный аппарат НАСА «Викинг» 1976 года весил всего 1 300 фунтов, а маленький марсоход «Оппортьюнити» — аппарат, который путешествует по Марсу уже тринадцать лет — весит около 400 фунтов. Сердитая Красная планета также ревниво относится к своей частной жизни. Более половины всех марсианских миссий либо выходят из строя, либо разбиваются, либо исчезают.

А в качестве последней линии обороны Марс может положиться на Марвина Марсианина и его взрывной космический модулятор Illudium Q-36. Земные танки, берегитесь!

МИХАИЛ ГОНЧАР 08.07.21

Российский "Газпром" отказался от бронирования дополнительных мощностей поставок газа в ЕС через Украину и Польшу на будущий отопительный период, хотя в прошлом только увеличивал свои заявки. Как результат, европейские ПХГ на сегодня заполнены лишь наполовину. Если происходящее продолжится, то уровень запасов газа к зиме в Европе составит только 70% при норме 92%.

Проблемы с закачкой уже вызвали резкий рост цен на голубое топливо в Европе - до 450 доллара за тысячу кубометров, а в Украине, которая привязана к ценам на европейских хабах, - до 15 тысяч гривен на тысячу кубов. "Газпром" проводит откровенную политику "высушивания" европейского газового рынка, чтобы сдержать высокую цену на газ. Это позволяет ему компенсировать прошлогодние потери, когда цены на топливо были рекордно низкими, а также накопить денежный "жирок" на будущее. Но это не главная проблема.

"Северный поток-2" - это благая реальность

Главная цель Кремля – продемонстрировать Европе, что "Северный поток-2" - это благая реальность, нужно только ускорить его достройку и введение в эксплуатацию. Мол, тогда Европейский Союз не будет иметь никаких проблем с газоснабжением. Понятно, что это абсолютно фальшивый тезис, так как имеющиеся свободные мощности транспортировки газа через Украину в Европу позволяют покрыть какой-либо дефицит. Но замысел "Газпрома" достаточно прозрачный. Практически он является элементом подготовки к вполне возможному сценарию зимнего кризиса, ведь "Газпром" обеспечивает поставками газа порядка 40% европейского рынка.

Кремль уже шантажирует Европу

Кремль, несмотря на то, что пока не завершено строительство "Северного потока-2" и его дальнейшая эксплуатация остается под большим вопросом, уже шантажирует Европу. Это то, о чем не раз заявляла Украина, предупреждая ЕС о вероятности угроз со стороны России.

К слову, на стыке 2019-2020 годов у "Газпрома" достичь "кризисной" цели не вышло – США ударили санкциями по "Северному потоку-2". Это вынудило "Газпром" подписать соглашение с "Нафтогазом". Теперь, когда нынешняя американская администрация дала слабину в вопросе новых ограничительных мер, Россия использует возможности, чтобы реализовать свой план и окончательно "убедить" европейцев (уже не только словом, но и "газовым пистолетом"), что СП-2 и "Турецкий поток" крайне важны для ЕС.

Украине подобные "маневры" давно известны. Мы уже проходили не один газовый кризис, спровоцированный РФ. К примеру, в 2009-м Россия полностью перекрыла поставки газа в Европу…

Важно понимать, что Россия продолжит прибегать к манипуляциям объемами экспорта газа в Европу по разным направлениям. Москва откровенно демонстрирует свою позицию силы. И на ее стороне молчаливо выступает Берлин в лице нынешнего федерального правительства под руководством Ангелы Меркель. Поэтому Россия уверена, что сопротивления со стороны Европейской комиссии не будет.

Сейчас мы действительно не видим реакции ЕК на "осушение" рынка газа ЕС.

А сложность ситуации еще и в том, что "Газпром" действует на грани дозволенного. Те объемы газа, которые сейчас поставляются в Европу, осуществляются в рамках контрактов с европейскими компаниями, но только на минимальных уровнях. То есть, формально ничего не нарушается и судебные иски со стороны европейских компаний отсутствуют. Лоббисты России в ЕС поясняют, что поводов для беспокойства Еврокомиссии нет.

Еврокомиссия превратилась в филиал немецкого правительства

Впрочем, если ЕК пока молчит, это не означает, что она вовсе не отреагирует. Европейская бюрократия срабатывает очень медленно. Мониторинг ведется, но будет ли все поставлено в правовые рамки, - большой вопрос. Да, порой создается впечатление, что Европейская комиссия превратилась в брюссельский филиал нынешнего немецкого правительства. Но нужно помнить, Польша занимает в этих вопросах совершенно иную позицию. И с ней в этой истории нужно сотрудничать.

Ведь на самом деле ЕК есть о чем беспокоиться. В дальнейшем, при введении в строй "Северного потока-2", Россия будет иметь профицит трубопроводных мощностей в размере почти еще одного годового объема экспорта газа в Европу. У Кремля будет свобода выбора, по какому маршруту, по какой цене и сколько газа можно продавать. Это то, к чему Россия шла последние двадцать лет и этого не скрывала.

То есть, в ближайшие год-два, если не остановить Россию с ее потоками, газовый рынок ЕС будет серьезно деформирован "Газпромом".

Украине в этой ситуации необходимо задействовать механизм раннего предупреждения о возможном возникновении газового кризиса, который заложен в Соглашении об Ассоциации с ЕС. В Дополнении XXVI четко зафиксировано:

"Украина и ЕС устанавливают "Механизм раннего предупреждения" с целью закрепления практических мер, направленных на предупреждение и быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации или угрозу чрезвычайной ситуации…В случае возникновения у одной из сторон Соглашения осознания чрезвычайной ситуации или ситуации, которая, в понимании этой стороны, может привести к чрезвычайной ситуации, такая сторона безотлагательно должна информировать об этом другую сторону".

Вот этим и необходимо воспользоваться. МИД Украины, по поручению правительства, должен официально обратиться в Европейскую комиссию относительно рисков зарождения кризисной ситуации с поставками газа в ЕС Россией в предстоящий зимний период 2021-2022 годов. Правильно также будет скоординироваться с нашими польскими партнерами. И не нужно ждать, когда всем окончательно станет понятно, чего добивается Кремль.





Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по энергетическим вопросам

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