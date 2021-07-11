Война с Россией отнюдь не является гипотетической, и наша неповоротливая бюрократия к ней не готова

BY REBEKAH KOFFLER, OPINION CONTRIBUTOR — 07/09/21

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На своей недавней ежегодной «встрече с общественностью» президент России Владимир Путин сигнализировал о своей решимости вывести конфронтацию Москвы с Вашингтоном на новый уровень - уровень открытой войны, которую, по его мнению, США не могут выиграть. Работая в разведывательном управлении Министерства обороны США (DIA) по вопросам российской доктрины и стратегии, я обеспокоена тем, что наша государственная бюрократия действительно решительно не готова к полномасштабной войне с Россией, которая больше не является гипотетическим сценарием.

Во время инсценированного сеанса вопросов и ответов с якобы обычными российскими гражданами Путин ответил на вопросы, почти наверняка заданные самим Кремлем, относительно инцидента 23 июня с участием российских и британских военных в Черном море. Инцидент, в котором, как заявила Россия, она изгнала британский эсминец из крымских вод, ясно демонстрирует, что военные политики США, НАТО и России идут встречными курсами, рискуя развязать кинетическую войну, которую Кремль, очевидно, считает неизбежной.

Эсминец ВМС Великобритании прошел недалеко от Крыма, который Россия, после аннексии украинского полуострова Путиным, считает своей суверенной территорией. США и НАТО не признают Крым российским и заявляют, что движение корабля соответствовало международному праву. Однако Москва рассматривает инцидент как нарушение ее территориальных вод. Российское правительство заявило, что его военные произвели предупредительный выстрел, чтобы остеречь британский военный корабль, что британцы оспаривают. Москва также предостерегла Запад что не будет делать никаких предупреждений если граница её предполагаемой суверенной территории будет нарушена в будущем, подразумевая, что она прямо пойдет на убийство. Мы были свидетелями готовности Москвы идти на риск в ситуациях, которые она считает очень важными. Русские и Советский Союз до них были обвинены в сбитии двух гражданских самолетов - малайзийского рейса MH-17 в 2014 году и корейского авиалайнера KAL007 в 1983 году, в обоих случаях погибли все находившиеся на борту.

В разговоре с «народом» Путина спросили, поставил ли мир 23 июня на грань третьей мировой войны. Он сказал, что нет, обвинив американцев и британцев в «сложной» провокации. Путин объяснил свой вывод тем, что Соединенные Штаты знают, что они не могут выиграть такую ​​войну. Он казался настолько уверенным в неподготовленности Америки к сопротивлению, что предположил, что даже если Россия потопит британский военный корабль, это останется без ответа.

Уверенность Путина проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на условиях России. Россия обратила внимание на то, что США полагаются на технологии даже в конфликтах с противниками вооруженными низкотехнологичным оружием, такими как террористы в Афганистане и Ираке. Генеральный план Путина, который он часто называет «асимметричным», использует предполагаемые уязвимости Америки. Кибернетика и космос - это новые области, которые Россия определила как законное поле битвы. Россия продемонстрировала готовность использовать киберпространство в мирное время для атак на наши запасы продовольствия и бензина и многое другое, включая атаку в прошлую пятницу на ИТ-компанию Kaseya и корпорации, использующие ее программное обеспечение. В военное время Кремль будет вести ничем неограниченную кибервойну.

Мы пока мало что видели с точки зрения космической войны Путина, нацеленной на нашу родину, но этого недолго ждать. Хотя США не признают их отдельной категорией оружия, то, что русские называют «космическим оружием», может поразить нашу орбитальную космическую систему защиты.

Правительство и корпорации США были застигнуты врасплох готовностью противников Америки атаковать наши незащищенные ИТ-сети и их успехом в этом. Наши спутники тоже беззащитны.

В течение двух десятилетий Вашингтон восхищался изобретательностью Путина, мало что сделав для защиты американцев. Экс-директор ЦРУ генерал Майкл Хайден сказал, что российская разведывательная операция, нацеленная на президентские выборы 2016 года, была «самой успешной операцией тайного влияния в истории». Бывший директор национальной разведки Дэн Коутс заявил в 2018 году, что система предупреждения «мигала красным», имея в виду российскую угрозу. В мае, после того как Россия взломала наше мясо и бензин, директор ФБР Кристофер Рэй снова провел параллели между кибератаками России и террористическими атаками 11 сентября. Он призвал «среднего американца» нести «общую ответственность» за защиту страны от кибератак. Я надеюсь, что бюрократы не ждут, что мы позаботимся о себе сами, когда дело доходит до путинских звездных войн.

Учитывая возможность войны, американцы должны требовать от нашего правительства большего, чем метафорические высказывания о российской угрозе и театральное наименование Путина «убийцей». В марте, генерал Глен Ван Херк сообщил комитету Сената по вооруженным силам, что русские «репетируют возможные удары по нашей родине», сославшись на «многочисленные полеты тяжелых бомбардировщиков, противолодочных самолетов и сбор разведданных». В 2018 году генерал Терренс О'Шонесси, командующий NORAD / NORTHCOM, признал, что «внутренняя территория США больше не является надежным убежищем». NORTHCOM - это боевое командование, которое отвечает за защиту США и Канады от ракетных атак.

Неготовность бюрократии США к войне с Россией была подтверждена в оценке армии США за 2016 год, озаглавленной “Outplayed: Regaining Strategic Initiative in the Gray Zone.”(«Переиграть: восстановление стратегической инициативы в серой зоне»). Авторы пришли к выводу, что Соединенные Штаты не разработали последовательную стратегию противодействия российской военной доктрине, которая эксплуатирует традиционную концепцию войны и мира США. Американцы склонны понимать войну как катящиеся танки и сбрасывающие бомбы самолеты. Русские ведут вялотекущую войну низкой интенсивности, например, в киберсфере, намеренно ниже порога военного ответа США, но Путин готов довести боевые действия до состояния кинетического блицкрига.

Черное море остается одним из наиболее вероятных очагов возгорания, который может спровоцировать настоящую войну между Россией и НАТО, втягивающую в себя Соединенные Штаты. Обе стороны регулярно проводят военные учения в регионе, а российские военные самолеты часто проводят опасные маневры вблизи военных кораблей и самолетов США и НАТО. Поскольку Украина и Крым являются «горячей точкой» для Москвы и Вашингтона, каждый из которых претендует на этот район как на часть своих сфер влияния, один-единственный шаг может вызвать перестрелку. Поскольку Путин уверен, что Вашингтон не знает, как с ним справиться и что он может выиграть такую ​​войну, проблема может быть даже хуже, чем кажется.





Ребекка Коффлер - бывший офицер разведки DIA и автор готовящейся к выходу книги “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America” («Стратегия Путина: секретный план России по разгрому Америки»).

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