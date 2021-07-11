Китай приветствует увеличение роли юаня в дедолларизованном российском Фонде национального благосостояния

МИД заявил, что этот шаг Москвы отражает уверенность в экономическом развитии Китая.

Стремление избавиться от валюты США вызвано тем, что обе страны попадают под давление американских санкций

Karen Yeung июль 10, 2021

По данным Минфина России, юань составляет 30,4% активов Фонда национального благосостояния. Фото: AFP

Китай приветствовал усилия России по предоставлению юаню большей роли в её суверенном фонде благосостояния, заявив, что это отражает доверие России к Китаю, уверенность в его экономическом развитии и перспективах сотрудничества между двумя странами.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил в пятницу, что Китай и Россия будут продолжать углублять взаимовыгодное сотрудничество, твердо поддерживать друг друга в международных и региональных делах и защищать общие интересы двух стран.

Поддержка была оказана после того, как российский суверенный фонд благосостояния в размере 186 миллиардов долларов США на прошлой неделе заявил, что он завершил план по сокращению своих долларовых резервов до нуля и увеличению активов в юанях и евро в рамках усилий по снижению уязвимости перед санкциями США.

Минфин России сообщил, что по состоянию на 5 июля, юань составлял 30,4% активов Фонда национального благосостояния, а почти 39,7% активов были номинированы в евро. Он также сократил долю британского фунта до 5 процентов и увеличил долю золота до 20,2 процента.

В прошлом месяце министр финансов Антон Силуанов объявил о планах продать оставшиеся 40 млрд долларов США активов из портфеля фонда. Это решение соответствует действиям Центробанка России, который сбросил долларовые резервы в пользу золота.

Такие страны, как Россия и Китай сбрасывают свои долларовые активы поскольку их должностные лица и учреждения сталкиваются с финансовыми санкциями США за не следование внешней политике США.

Доминирование доллара в глобальной финансовой системе дает регулирующим органам США право отслеживать и контролировать денежные потоки в банки США и из них, предоставляя им уникальную возможность вводить санкции для ограничения деятельности преступников.

На прошлой неделе, президент России Владимир Путин как сообщается, обнародовал новую политику национальной безопасности, которая направлена ​​на то, чтобы сбалансировать связи России с Китаем и Индией при одновременном снижении ее зависимости от операций, проводимых в долларах США во внешней торговле страны.

На фоне усиления иностранных санкций и давления в последние годы доля доллара в международных активах российского центрального банка упала до 20 процентов по сравнению с приблизительно 60 процентами российского экспорта, 40 процентами российского импорта, 60 процентами российского внешнего долга и 45-65 процентами российских международных частных активов ( данные ING Bank).

Тем временем Китай наращивает усилия по глобализации юаня, запустив пилотную программу цифрового юаня и создав совместное предприятие со SWIFT.

Экономист Goldman Sachs Дэнни Суванапрути сказал, что, чтобы улучшить положение юаня как международной валюты, потребуется, вероятно, ещё много лет,

Но, учитывая более высокую доходность и более низкую корреляцию с основными рынками активов в юанях, доходность портфеля облигаций в юанях обычно превышала другие традиционные резервные активы.

Суванапрути прогнозировал, что доля юаня в резервах мировых центральных банков вырастет до 6-7 процентов в течение следующих пяти лет по сравнению с 3,4 процента в первом квартале. В сочетании с предположением о ежегодном росте резервов на 4-5 процентов, это равняется примерно 350-450 миллиардам долларов США совокупного притока юаней в течение следующих пяти лет.

«Основываясь на этих прогнозах, юань может составлять около 5-6 процентов от общих резервов центральных банков в течение следующих восьми лет, а к 2030 году юань потенциально может стать третьей по величине резервной валютой в мире», - сказал Суванапрути.

Действия Пекина против доминирующего в стране приложения для вызова пассажиров, Didi Chuxing, также указывает на дальнейшее размежевание финансовых отношений между США и Китаем.

Всего через несколько дней после IPO в Нью-Йорке власти Китая на прошлой неделе приказали удалить приложение Didi Chuxing из китайских магазинов приложений, подчеркивая серьезную угрозу того, что китайские технологические гиганты не смогут дольше оставаться на биржах США, говорят аналитики.

Совет по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США на следующей неделе также намерен вынести постановление в отношении всех китайских компаний, котирующихся в США, которые еще не подверглись его аудиторскому надзору, что может привести к массовым исключениям из листингов в Нью-Йорке.

«Сумма, полученная на биржах США китайскими фирмами с 2000 года, примерно такая же, как сумма, которую они собрали на внутренних биржах только в этом году», - сказал Марк Уильямс, главный экономист по Азии в Capital Economics. «Но очевидное желание разорвать одно из немногих связей между США и Китаем, которое продолжает процветать, по-прежнему кажется важной вехой в разделении».

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