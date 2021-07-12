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опубликовано редакцией на Переводике 12.07.21 05:47
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

«Долой диктатуру»: тысячи кубинцев вышли на улицы и протестуют против коммунистического режима

По словам конгрессмена из Флориды, режим отключает интернет.

BY JACK PHILLIPS July 11, 2021 

People gather during protests outside the Capitol building, in Havana, Cuba July 11, 2021. (REUTERS/Stringer)

Люди собираются во время акций протеста у здания Капитолия в Гаване, Куба, 11 июля 2021 года.  (REUTERS/Stringer)

Тысячи кубинцев вышли в воскресенье на улицы ряда  городов, чтобы выразить протест против нарушений прав человека, отсутствия свободы и ухудшения экономической ситуации в стране, управляемой коммунистами.

На  видео, загруженных в социальные сети, по-видимому,  сняты  демонстрации в ряде городов, включая столицу Гавану,  прошедшие в воскресенье. Протестующие, скандировали по-испански  что они «не боятся» режима, возглавляемого Мигелем Диасом Канелем, что   они  хотят получить доступ к вакцинам от COVID-19 и положить конец режиму.

Это происходит на фоне сообщений о нехватке газа, электроэнергии и вакцин в карибском островном государстве. Некоторые аналитики в интернете  отметили, что воскресные демонстрации - это первый раз, после восстания в  Малеконазо в 1994 году, которое побудило многих  кубинцев покинуть страну и перебраться на лодках в США,  когда так много людей вышли на  протест против правительства.

Согласно видеозаписям, загруженным в интернет,  во время демонстраций  также звучали   крики «долой диктатуру», «свобода» и «родина  и жизнь».

Во время различных прямых трансляций через Facebook можно увидеть, как тысячи людей маршируют по улицам таких городов, как Сан-Антонио-де-лос-Баньос, Гира-де-Мелена и Алькисар, сообщает WTVJ-TV Южной Флориды .

https://twitter.com/i/status/1414290066172678152

Marco Rubio

@marcorubio

Стихийные уличные протесты проходят   прямо  сейчас  в нескольких городах на  #Кубе они сопровождаются скандированием  # NoTenemosMiedo (Мы не боимся)

Недовольство  некомпетентностью, жадностью  и репрессиями диктатуры быстро растет

2:26 PM · Jul 11, 2021


https://twitter.com/i/status/1414326937007398923

Marco Rubio

@marcorubio

А вот и коммунистические отряды репрессий на  #Кубе  [Эти новости] Все еще в основном игнорируются  американскими корпоративными СМИ.

4:53 PM · Jul 11, 2021

«Я просто гуляла по городу в поисках еды, и там было много людей, некоторые с плакатами, протестующие», - сказала по телефону местная жительница Кларис Рамирес. «Они протестуют против отключения электроэнергии, отсутствия лекарств», - добавила она, сообщает агентство Reuters .

В ответ на демонстрации Диас-Канель повторил часто повторяемое другими  марксистскими  правительствами  и обвинил в  протестах  клеветническую кампанию, инициированную  Соединенными Штатами.

«Боевой приказ  дан, революционеры выходят на улицы», - сказал он в эфире государственного радио и телевидения, очевидно приказав своим силам безопасности разогнать демонстрантов.

Сенатор Марко Рубио (республиканец от Флориды), кубинец по происхождению, написал  о  протестах  в Твиттере.

«Стихийные уличные протесты проходят   прямо  сейчас  в нескольких городах на  #Кубе они сопровождаются скандированием  # NoTenemosMiedo (Мы не боимся)

Недовольство  некомпетентностью, жадностью  и репрессиями диктатуры быстро растет».

Сенатор также  обратил внимание на развернутые силы безопасности.

«А вот и коммунистические отряды репрессий на Кубе… [Эти новости] Все еще в основном игнорируются  американскими корпоративными СМИ», - написал Рубио .

Конгрессмен Флориды Мария Эльвира Салазар, дочь кубинских изгнанников, заявила, что режим Диас-Канеля теперь отключает интернет на острове.

Люди принимают участие в демонстрации против режима президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Гаване, 11 июля 2021 года. (Yamil Lage/AFP via Getty Images)

Мэр Майами Фрэнсис Суарес, также сын кубинских эмигрантов ( в Майами проживает значительная кубинская диаспора), призвал к вмешательству под руководством США.

«Кубинцы достойны и готовы управлять собой без тирании», - сказал Суарес на пресс-конференции. «Это может закончиться сегодня, и это должно закончиться сегодня. Последствия этого момента могут означать свободу для миллионов людей в [южном] полушарии, -   никарагуанцев, венесуэльцев и многих других».

A policeman stands while watching police cars

Полицейский стоит возле разбитых полицейских  машин, перевернутых во время демонстрации против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Гаване, 11 июля 2021 года.(Yamil Lage/AFP via Getty Images)

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