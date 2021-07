архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.07.21 15:07 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Economic Times”,

"President Xi expresses frustration over officials waiting for his instructions to implement policies, says CPC book" Индия - 12 июля 2021 г. Президент Си выражает недовольство по поводу того, что чиновники не проявляют инициативы а только ждут указаний На пленарном заседании Центральной дисциплинарной комиссии в январе, 68-летний Си выразил недовольство отсутствием инициативы среди чиновников и пожаловался, что слишком многие ждут указаний сверху, прежде чем начать действовать. 12 July, 2021 Изображения Си Цзиньпина и других высших должностных лиц Китая демонстрируются на большом экране на праздновании столетнего юбилея Коммунистической партии Китая. Согласно недавно опубликованной издательством правящей партии книге, президент Си Цзиньпин, создавший себе образ «ведущего» лидера Коммунистической партии Китая (КПК), недоволен тем, что чиновники ждут его указаний, прежде чем начать действовать, В книге, опубликованной Центральным литературным издательством КПК в прошлом месяце, впервые были обнародованы гневные высказывания Си, которые дают редкую возможность заглянуть внутрь заседаний ЦК КПК, которые в остальном продолжают быть окутаны тайной. «Некоторые начинают двигаться только тогда, когда получают письменные указания руководства, а без таких инструкций они ничего не станут делать», - сказал Си на пленарном заседании Центральной дисциплинарной комиссии - главного антикоррупционного органа КПК, сообщила в воскресенье базирующаяся в Гонконге, газета South China Morning Post. «Мои письменные инструкции - это последняя линия обороны. Если бы я не раздавал инструкции, выполняли бы эти должностные лица какую-либо работу?» вопрошал Си, который стал самым влиятельным китайским лидером после основателя партии Мао Цзэдуна. На январском собрании он пожаловался, что некоторые чиновники умеют только говорить, но надо «не говорить, а делать». Эта его вспышка противоречит его постоянной защите однопартийной системы Китая и подходу “сверху-вниз” для успешного осуществления политики по сравнению с демократическими странами. Книга под названием «Избранные замечания Си Цзиньпина о всестороннем управлении партией» (версия 2021 года) также показала, что Си сопротивляется критике его жесткого контроля над партией. Выяснилось, что три года назад он сказал на другом собрании CCDI: «Некоторые говорили, что централизация (власти) партией за последние пять лет прошла очень хорошо, и на следующем этапе внимание должно быть сосредоточено на продвижении демократии внутри партии. «Эти странные комментарии делают люди, которые либо сбиты с толку, либо имеют дурные намерения, либо грязны сами по себе», - сказал он. Си возглавляет все три центра власти - КПК, вооруженные силы и президентство, и, в отличие от своих предшественников, у него, после внесения поправки в конституцию, отменяющей ограничение на два пятилетних срока для президента, есть перспектива пожизненного пребывания у власти. С тех пор, как Си пришел к власти в конце 2012 года, он начал масштабную кампанию по борьбе с коррупцией, в ходе которой были наказаны свыше 15 тысяч партийных чиновников, в том числе - более 50 высокопоставленных генералов Народно-освободительной армии (НОАК) Жестокие меры также помогли ему быстро укрепить свою власть и заставили содрогнуться бюрократию, к заслугам которой можно отнести построенную за последние два десятилетия огромную инфраструктуру, обрабатывающую миллиарды долларов и помогшую Китаю стать второй по величине экономикой мира после США Наблюдатели говорят, что после того как Си подавил коррупцию, бюрократическая машина показала признаки замедления, зачастую, чтобы жестко подтолкнуть чиновников к реализации политики и проектов, требовались дисциплинарные взыскания со стороны руководства. По словам аналитиков, письменные приказы стали в последние годы все более важной частью нисходящего контроля со стороны руководства и предполагают, что это сделало чиновников более склонными избегать всяких рисков. «Инструкции отдельных партийных лидеров более убедительны, чем партийная политика или правила, потому что они обращены к определенным офисам или ответственным лицам и определяют конкретные проблемы и задачи», - сказала Лин Ли, профессор Венского университета, специализирующаяся на китайской политике и праве. Эта практика была усилена партийной директивой, принятой в 2019 году, в которой указывалось, при каких обстоятельствах сотрудники должны запрашивать инструкции от своих старших при принятии решений, сказала она Post. «Директива также предусматривает, что те, кто получил личные инструкции от Си Цзиньпина, должны отчитываться о ходе своей работы по выполнению этих инструкций», - сказала она. По словам Дали Ян, политолога Чикагского университета, зависимость Си от письменных инструкций по управлению и его жесткий контроль над бюрократией привели к тому, что китайские чиновники стали ещё менее склонны рисковать. «Си и его коллеги дают множество письменных инструкций, и для людей естественно их ждать. С помощью борьбы с коррупцией и политической идеологической обработки Си успешно поставил всю партию под (свой) контроль, но это также заставило всех очень осторожничать тоже ", - сказал Ян. Государственные средства массовой информации и официальные лица часто стремятся подчеркнуть личную причастность Xi в ключевых стратегиях, таких как решение о строительстве искусственных островов в спорном Южно-Китайском море и ответ Китая на пандемию Covid-19 За последние три года почти все важные политические сообщения, включая введение в Гонконге масштабного закона о национальной безопасности или встречи по Синьцзяну, обязательно ссылались на Си. Централизация власти при Си побудила местных чиновников избегать каких-либо рискованных действий, сказал Кайл Ярос, эксперт по субнациональному развитию Китая из Университета Нотр-Дам в США. «Для местных чиновников лучший способ остаться политически в рамках ... [это] получить прямое одобрение на более высоком уровне - и, следовательно, политическое прикрытие - для основных новых программ или решений», - добавил он. статью прочитали: 38 человек Комментарии