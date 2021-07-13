Министр иностранных дел Китая: отношения с Россией лучше, чем союз

Отмечая 20-ю годовщину заключения договора о дружбе с Москвой, Ван И выступает за то, чтобы вывести партнерство на новый уровень.

Он вновь заявляет о неприятии Пекином гегемонизма и новой холодной войны.

Laura Zhou in Beijing

Published: 12 Jul, 2021

Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на приеме по случаю 20-летия подписания договора о дружбе между Китаем и Россией. Фото: Синьхуа

После того как соседи продлили 20-летний договор о дружбе и сотрудничестве, министр иностранных дел Китая описал отношения с Россией как “лучше, чем союз”.

Выступая в воскресенье в Пекине на приеме по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Ван И сказал, что Китай и Россия «построили прочную стратегическую основу взаимной безопасности и развития» и «всегда будут друг для друга сильной поддержкой».

Он сказал, согласно стенограмме, опубликованной министерством иностранных дел Китая, что две страны должны «еще больше углубить взаимное политическое доверие» и «продвигать новую эру всеобъемлющего стратегического партнерства, которое не союз, а лучше союза, к новым высотам»,.

«Мы должны и дальше укреплять стратегическое сотрудничество и твердо строить прочную основу для поддержания мира и безопасности во всем мире», - сказал Ван. «Мы будем высоко держать знамя многосторонности, противостоять гегемонизму и политике силы, противостоять новой холодной войне и групповым конфликтам».

Объединенные противостоянием с США и их союзниками, Китай и Россия выступают на мировой арене все более и более сплоченным фронтом.

В 2019 году, когда президент Китая Си Цзиньпин посетил Москву, они повысили свои и без того тесные отношения до статуса «всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру» - высочайшего уровня в дипломатической терминологии Пекина.

Хотя правительства двух стран заявили, что не будут создавать военный союз, лидеры и дипломаты обеих стран часто хвастались отношениями, которые они описывают как безграничные и “лучшие за всю историю”.

Андрей Денисов, посол России в Китае, заявил в воскресенье, что Россия будет работать с Китаем «наилучшим образом и с максимальной отдачей».

Столкнувшись с растущим противодействием со стороны Вашингтона, Пекин и Москва за последние несколько лет значительно активизировали свое сотрудничество по множеству направлений. Сюда входят традиционные области общих интересов, такие как торговля, энергетика и военные технологии, а также новые области, такие как киберпроблемы и Арктика.

На прошлой неделе Минфин России объявил, что полностью вывел долларовые активы из суверенного Фонда благосостояния страны, увеличив при этом авуары в китайских юанях и евро в рамках усилий по снижению уязвимости страны перед санкциями, введенными США. Санкции, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать российские государственные облигации, затрудняют для России привлечение капитала на международном рынке.

Однако наблюдатели отметили потенциальную напряженность между Россией и Китаем. В прошлом году двусторонняя торговля достигла 108 миллиардов долларов США, что намного меньше целевого показателя 2024 года в 200 миллиардов долларов США.

Кроме того, расширяющееся экономическое присутствие Китая в Центральной Азии через его инфраструктуру и инвестиционную программу Инициатива “Один пояс, один путь'' вызвал подозрения в Москве, которая рассматривает этот регион как зону своего влияния.

статью прочитали: 51 человек