опубликовано редакцией на Переводике 13.07.21 20:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"How Russian Military Uses ‘Brute Force’ to Hack U.S. Government, Companies " Глобальная сеть - 08 июля 2021 г. Как российские военные используют “грубую силу” для взлома компьютерных сетей правительства и компаний США By Frank Bajak, Nomaan Merchan and Eric Tucker | July 8, 2021 Службы безопасности США и Великобритании раскрыли на прошлой неделе подробности методов «грубой силы», которые, по их словам, использовались российской разведкой для взлома облачных сервисов сотен правительственных агентств, энергетических компаний и других организаций. В сообщении, выпущенном Агентством национальной безопасности США, описываются атаки оперативников ГРУ, российской военной разведки, которую ранее связывали с крупными кибератаками за рубежом и попытками сорвать американские выборы 2016 и 2020 годов. В своем заявлении директор по кибербезопасности АНБ Роб Джойс сказал, что эта кампания [взлома облачных сервисов] «вероятно, продолжается в глобальном масштабе». Атаки методом “грубой силы” включают автоматический “обстрел” сайтов потенциальными паролями до тех пор, пока хакеры не получат к ним доступ. Консультативный совет призывает компании применять методы, которые давно рекомендуются экспертами как общепринятые принципы кибергигиены, включая использование многофакторной аутентификации и обязательное использование надежных паролей. Выпущенный во время разрушительной волны атак программ-вымогателей на правительства и ключевую инфраструктуру, этот информационный бюллетень не раскрывает конкретных объектов атак или предполагаемых целей кампании, говоря только о том, что хакеры атаковали сотни организаций по всему миру. АНБ заявляет, что, по крайней мере, с середины 2019 до начала этого года, связанные с ГРУ сотрудники пытались проникнуть в сети с помощью Kubernetes, инструмента с открытым исходным кодом, изначально разработанного Google для управления облачными сервисами. В то время как «значительная часть» попыток взлома была нацелена на организации, использующие облачные сервисы Microsoft Office 365, хакеры также преследовали других облачных провайдеров и почтовые серверы, сообщает АНБ. Русские всё отрицают США давно обвиняют Россию в использовании или, по меньшей мере, терпимости к кибератакам в целях шпионажа, распространения дезинформации и нарушения работы правительств и ключевой инфраструктуры. Посольство России в Вашингтоне в четверг «полностью» отвергло причастность российских государственных структур к кибератакам на правительственные учреждения или частные компании США. В заявлении посольства, размещенном в Facebook, говорится: «Мы надеемся, что американская сторона откажется от практики необоснованных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами для укрепления международной информационной безопасности». Джо Словик, аналитик угроз из компании Gigamon, занимающейся мониторингом сетей, сказал, что действия, описанные АНБ в четверг, показывают, что ГРУ еще больше усовершенствовало и без того популярную технику взлома сетей. Он сказал, что это, похоже, частично совпадает с отчетом Министерства энергетики о попытках взлома с использованием “грубой силы” в конце 2019 и начале 2020 года, нацеленных на энергетический и государственный сектор США, и правительство США, по-видимому, было осведомлено об этом в течение некоторого времени. Словик сказал, что использование Kubernetes «определенно в какой-то мере уникально, хотя само по себе это не вызывает беспокойства». Он сказал, что метод “грубой силы” и горизонтальное движение внутри сетей, описанные АНБ, распространены среди поддерживаемых государством хакеров и преступных банд вымогателей, что позволяет ГРУ сливаться с другими участниками. Джон Халтквист, вице-президент по анализу компании Mandiant, занимающейся кибербезопасностью, охарактеризовал деятельность, описанную в информационном бюллетене, как «рутинный сбор средств против политиков, дипломатов, военных и оборонной промышленности». «Это хорошее напоминание о том, что ГРУ остается “нависающей” угрозой, что особенно важно с учетом предстоящих Олимпийских игр, события, которое они вполне могут попытаться сорвать», - говорится в заявлении Халтквиста. К консультациям присоединились ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, а также Британский национальный центр кибербезопасности. Обвинения против ГРУ В последние годы официальные лица США неоднократно связывали ГРУ с серией хакерских инцидентов. В 2018 году, офис специального советника Роберта Мюллера обвинил 12 офицеров военной разведки во взломе электронных писем демократов, которые затем были опубликованы WikiLeaks в попытке нанести ущерб президентской кампании Хиллари Клинтон и увеличить шансы Дональда Трампа. Совсем недавно, прошлой осенью, министерство юстиции выдвинуло обвинения против офицеров ГРУ в кибератаках, направленных против президентских выборов во Франции, против зимних Олимпийских игр в Южной Корее и американского бизнеса. В отличие от Службы внешней разведки России СВР, которая обвиняется в хакерской кампании SolarWinds и старается не быть обнаруженной в своих кибероперациях, ГРУ провело самые разрушительные кибератаки в истории, в том числе две на энергосистему Украины и “запуск” вируса NotPetya в 2017 году, ущерб от которого во всем мире, составил более 10 миллиардов долларов. Как утверждают официальные лица США, оперативники ГРУ также участвовали в распространении дезинформации, связанной с пандемией коронавируса. А согласно оценке американской разведки, проведенной в марте, ГРУ пыталось отслеживать людей в политике США в 2019 и 2020 годах и организовало фишинговую кампанию против дочерних компаний украинской энергетической компании Burisma, вероятно, для сбора информации, наносящей ущерб президенту Джо Байдену, сын которого ранее состоял в совете директоров этой компании. В апреле администрация Байдена наложила санкции на Россию, связав ее с вмешательством в выборы и атакой SolarWinds.