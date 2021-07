архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.07.21 20:44 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"At least 307,000 Russian tourists flock to Turkey's Antalya in 2 weeks" Турция - 12 июля 2021 г. Анта-а-алия, там ночи полные огня….. За последние 2 недели, в турецкую Анталию прибыло не менее 307 000 российских туристов Около 1100 рейсов из России приземлились в аэропорту Анталии за последние две недели, они доставили сотни тысяч россиян на солнечный турецкий курорт. News Service July 12, 2021 По официальным данным, за последние две недели средиземноморский курортный город Анталия, жемчужина Турецкой Ривьеры, принял более 307 000 российских туристов. В общей сложности 1095 самолетов из России приземлились в аэропорту Анталии за последние две недели, говорится в данных Управления культуры и туризма провинции, опубликованных в понедельник. Анталия, крупный курортный центр, привлекает туристов из многих стран своим солнцем, морем и пляжами, а также историческими и природными красотами, красочной культурой и роскошными курортами. Город привлекает миллионы туристов каждый год и теперь обеспечивает здоровый и безопасный отдых в рамках Программы сертификации безопасного туризма, инициированной во время пандемии COVD-19 Министерством культуры и туризма Турции. С началом туристического сезона в Турции и после решения России в конце прошлого месяца возобновить полеты в Турцию, трафик в аэропорту Анталии увеличился. Рейсы со всего мира сейчас приземляются в аэропорту Анталии, показатели которого приближаются к показателям 2019 года - рекордного года для туризма. Если 20 июня, в Анталию 30-ю рейсами прибыл 7 421 российский турист, то 3 и 7 июля из России прибыло уже 88 рейсов. Только 3 июля в Анталию прибыл в общей сложности 24 741 российский турист. Реджеп Явуз, глава рабочей группы по туризму городского совета Анталии, сказал агентству Anadolu, что все больше и больше россиян стекается в солнечный город. «Аэропорт Анталии в настоящее время является одним из наиболее загруженных туристами аэропортов в мире среди мест отдыха», - пояснил он. «Важно, чтобы приезжающие туристы возвращались в свои страны здоровыми и невредимыми. Об этом знают все профессионалы туризма », - добавил он. Он сказал, что полеты из различных российских аэропортов в курортный город продолжаются, добавив, что 12 июля начнут полеты в Анталию еще 13 аэропортов в России. Профессиональный работник туристической индустрии Джем Кинай также сказал, что Турция - излюбленное место отдыха россиян. статью прочитали: 2 человек Комментарии