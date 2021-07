архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.07.21 22:47 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia is back and it's a little bit better" Таиланд - 13 июля 2021 г. Россия вернулась и стало немного лучше KAVI CHONGKITTAVORN PUBLISHED : 13 JUL 2021 Министр обороны России Сергей Шойгу (слева) и главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлаинг перед переговорами в Москве. Россия поворачивается в сторону Юго-Восточной Азии и протягивает руку закрывшейся от всех хунте Мьянмы. AFP Можете не сомневаться, Россия вернулась в Юго-Восточную Азию, регион, где ее бывшая империя правила во время холодной войны. На этот раз Россия более изощренная и напористая, как еще одна глобальная держава, которая может наиболее кардинальным образом изменить нынешнюю стратегическую обстановку. Сегодня Россия полна решимости нарушить санкции, введенные США, и продолжить интеграцию своей экономики с экономикой динамичного региона. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил на прошлой неделе Индонезию и Лаос, что стало убедительным сигналом того, что Россия рассматривает Юго-Восточную Азию как один из регионов своих основных интересов. Его поездка состоялась сразу же после недавнего визита в Москву старшего генерала Мин Аунг Хлаинга из Государственного административного совета (ГАС). Помимо переговоров с Индонезией, г-н Лавров также провел виртуальную специальную встречу на уровне министров со своими коллегами из АСЕАН, чтобы отметить 25-летие отношений с АСЕАН. Индонезия в настоящее время является координатором российско-азиатских отношений. В отличие от своих предыдущих визитов, г-н Лавров был настроен прислушиваться, поскольку Россия хотела заверить членов Asean в том, что она по-прежнему является ценным стратегическим партнером АСЕАН и с этого момента хотела бы иметь более тесное взаимодействие с блоком. Его двухдневная поездка во Вьентьян была также знаменательной и призванной продемонстрировать, что российскому лидеру не безразлична страна, не имеющей выхода к морю, и он готов приехать туда с визитом. Как координатор связей АСЕАН и США, Лаос был разочарован тем, что запланированная им виртуальная специальная встреча министров в конце июня была отменена из-за технических сбоев. Попытки перенести встречу оказались безрезультатными. В Джакарте Лавров повторил, что Россия рассматривает АСЕАН как стратегического, надежного и предсказуемого союзника в международных делах. «В наших контактах с лидерами Мьянмы, военными лидерами мы продвигаем позицию АСЕАН, которую, на наш взгляд, следует рассматривать как основу для разрешения этого кризиса и нормализации ситуации», - сказал он, добавив, что для России и АСЕАН особенно важно согласовать свои подходы. Пока этого еще не произошло. Более того, некоторые члены АСЕАН обеспокоены (больше чем хотели бы признать официальные лица), явной поддержкой Россией «Татмадау», вооруженных сил Мьянмы, которую они воспринимают как проявление стратегии «разделяй и властвуй». Это может оказать негативное влияние на усилия АСЕАН в будущем, особенно в отношении кризиса в Мьянме. В отличие от России, Китай, еще один решительный сторонник Мьянмы, ясно дал понять, что Пекин не хочет видеть дальнейших проблем внутри страны, и поддерживает решение кризисной ситуации заинтересованными сторонами самой Мьянмы при поддержке АСЕАН. Во время специальной министерской встречи АСЕАН и Россия обсудили свое более разностороннее сотрудничество, которое теперь включает в себя готовность к пандемии и меры реагирования для борьбы с распространением Covid-19, политические вопросы и вопросы безопасности, информационно-коммутационных технологий, управление чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями, экономические вопросы, а также науку и технологии. Особое внимание было уделено сотрудничеству в области науки и технологий в контексте устойчивого развития с акцентом на “зеленую” экономику, особенно в области альтернативных и возобновляемых источников энергии, в которой Россия имеет опыт. Обе стороны также подчеркнули важность совместных исследований и разработок вакцин и лекарств против Covid-19, а также возможность создания предприятий по производству и распространению вакцин в АСЕАН, особенно в Индонезии. Россия уже подарила свой спутник V Вьетнаму и Лаосу для борьбы с распространением коронавируса. В своем выступлении заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи сказал, что специальная встреча продемонстрировала неизменную поддержку Россией центральной роли АСЕАН и её активное участие в механизмах, возглавляемых АСЕАН. Что касается визита главы ГАС Мьянмы генерала Мин Аунг Хлаинга в Москву в прошлом месяце, который прошел в самый разгар международного осуждения и на фоне продолжающихся усилий АСЕАН по установлению режима работы с Мьянмой, то здесь необходимы дальнейшие изучение и обсуждения. Помимо того, что Россия является для Нейпьидо (столица Мьянмы, примечание переводчика) одним из основных источников импорта оружия, она [Нейпьидо] хорошо осознает огромную стратегическую ценность России во время кризиса, поскольку она никогда не проповедует и готова поддержать режим всем, что ему нужно, без вопросов. В настоящее время, в качестве награды за поддержку Москвы, отношения Мьянмы с Россией подняты на высший уровень. Поездка также дала АСЕАН, а также другим партнерам по диалогу, сильную уверенность в том, что Мьянма может легко встать под знамена России, если семья АСЕАН и другие игроки решат усилить давление и добиваться изоляции режима. Фактически, визит генерала Мин Аунг Хлаинга в Москву следует рассматривать как новый дипломатический маневр после того, как Нейпьидо осознала, что поддержка со стороны АСЕАН и Китая не будет такой прочной, как раньше. Некоторые члены АСЕАН открыто враждебно настроены по отношению к ГAC. Нежелание режима быстро реализовать основанный на “5 пунктах” консенсус является барометром его намерений. После того, как бывший Советский Союз решил покинуть Индокитай около 30 лет назад, Москва была занята множеством внутренних проблем, возникших после распада ее империи и последующих попыток войти в демократический мир. С тех пор ее профиль в этом регионе ограничивается торговыми связями и экономическим сотрудничеством. Однако Россия остается активной мировой державой на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Европе. Под руководством президента Владимира Путина, Москва, неизвестно почему вызвала восхищение своей решительной тактикой и непоколебимой поддержкой президента Сирии Башара аль-Асада, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и осажденного президента Беларуси Александра Лукашенко, не говоря уже об аннексии Крыма. Это свидетельствует о решительности Москвы и ее бесспорном статусе в мире. В более широком стратегическом контексте, Россия может использовать свои более тесные связи с Мьянмой, чтобы противостоять жесткому подходу США, выиграв тем самым некоторую передышку для режима. Точно так же кризис в Мьянме можно использовать в качестве отправной точки для исполнения намерений Москвы иметь сильное присутствие в континентальной Юго-Восточной Азии и ослабить так называемую неделимую безопасность - альянс безопасности, созданный США во время холодной войны. В конце концов, Мьянма зажата между Китаем и Индией в более широком Индо-Тихоокеанском регионе. Москва весьма успешно проводит аналогичные, один в один, действия на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Беларуси. Кроме того, благодаря активным усилиям администрации Байдена заручиться поддержкой союзников и друзей в этом районе, у России появилась дополнительная мотивация сделать то же самое и еще больше укрепить связи и сотрудничество со своими бывшими друзьями и другими людьми. Еще одной неожиданной удачей может стать усиление поддержки и более тесные связи со странами, которые могут оказаться маргинальными из-за либеральных норм и стремления Вашингтона к демократии. Кави Чонгкиттаворн - журналист-ветеран, освещающий региональные вопросы. статью прочитали: 62 человек Комментарии