архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 13.07.21 23:44 скаут: Игорь Львович Подборка сообщений русскоязычных СМИ о Китае Китай нанес многомиллиардный удар по мировой фабрике богачей 12 июля 2021 Фото: Brendan McDermid / Reuters Действия китайских властей и их усилия по ужесточению государственного регулирования стали ударом для мировой фабрики миллиардеров — местного бизнеса, пишет Bloomberg. Судя по данным рейтинга богатейших людей планеты, который составляет агентство, китайские предприниматели в первой половине 2021 года понесли многомиллиардные потери. Их состояние с начала года снизилось на 16 миллиардов долларов, основные компании в среднем потеряли по 13 процентов стоимости. Агрегатор такси Didi, который вышел на биржу в Нью-Йорке 30 июня, за несколько недель лишился почти 800 миллионов долларов. Более активное давление властей Пекина на бизнес отчасти связано с необходимостью защиты конкуренции в технологической отрасли и рисками финансового характера. Однако мотивацией служит и стремление помешать росту могущества представителей крупного бизнеса, которые оказывают колоссальное влияние на экономику страны. По словам одного из источников Bloomberg в правительстве, Пекин хочет помешать китайским миллиардерам стать силой, сопоставимой с южнокорейскими чеболями, специфическими мегакорпорациями, которые играют важную роль в политической жизни этого соседа Китая. Беспокоит власти и растущее неравенство. Так, председатель КНР Си Цзиньпин в одном из своих выступлений уже указывал на неравномерное развитие экономики и необходимость добиваться общего процветания. Атаки на бизнес Пекин усилил с ноября прошлого года, когда в последний момент вынудил Ant Group Джека Ма отложить листинг в Гонконге. С тех пор крупнейшие представители самой значительной экономики Азии сталкиваются со все более жесткими мерами. В июле власти потребовали, чтобы компании, которые планируют выход на иностранные биржи, проходили специальные проверки. Bloomberg: Китай готовится бить по американским спутникам — и Вашингтон видит в этом угрозу 12 июля 2021 BLOOMBERG Оригинал Китай инвестирует значительные средства в вооружения, способные глушить или напрямую уничтожать американские спутники, пытаясь нагнать США в этой области технологий, пишет Bloomberg. При этом Вашингтон признаёт эту угрозу, а американские законодатели призвали Пентагон заняться нивелированием космических угроз. Reuters Китай инвестирует значительные средства в оружие, предназначенное для глушения или прямого уничтожения спутников, в то время как Пекин стремится в кратчайшие сроки сократить разрыв в космических технологиях с США, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление высокопоставленного сотрудника разведки из Индо-Тихоокеанского командования Пентагона. В частности, Китай разрабатывает противоспутниковое оружие, способное «ослеплять, глушить или напрямую поражать цели с земли и из космоса». «Они над всем этим работают», — отметил по этому поводу контр-адмирал Майкл Студман. Заявления Студмана на этот счёт, как отмечает Bloomberg, указывают на то, каким образом США оценивают китайский потенциал в космосе, — во всяком случае, публично. При этом ранее министр обороны США Ллойд Остин неоднократно указывал на эту сферу как на главную проблему оборонительного планирования США. Та угроза, которую Китай представляет американским спутникам, а также достижения России в области противокосмических технологий во многом привели к созданию Космических сил США при администрации Трампа. «Они посматривают на наш космический потенциал и хотят достичь в этой сфере паритета и превосходства, а также господствовать в этой области, чтобы получить возможность маневрировать для достижения своих целей в случае конфликта», — сообщил Студман. В апреле аппарат директора Национальной разведки США заявил, что китайские военные «будут продолжать интегрировать космические службы вроде спутниковой разведки, позиционирования, навигации, синхронизации и спутниковой связи в свои системы вооружения и управления, чтобы подорвать информационное преимущество Вооружённых сил США». По этой причине, как отметило ведомство, так называемые противокосмические операции будут играть важную роль в любой военной кампании. При этом, если верить ежегодному докладу аппарата директора Национальной разведки США об угрозах, Пекин «уже развернул ракеты наземного базирования, предназначенные для уничтожения спутников на низкой околоземной орбите, а также наземные лазеры, предназначенные, вероятно, для ослепления или повреждения чувствительных оптических датчиков космических спутников». В своём проекте доклада о законопроекте по обороне на 2022 год комитет палаты представителей по бюджетным ассигнованиям выразил обеспокоенность насчёт «растущих угроз со стороны лазеров наземного базирования, способных повреждать или уничтожать чувствительные космические датчики на низкой орбите», а также отметил «отсутствие скоординированной стратегии по оценке этой угрозы и разработке концепций для нивелирования связанных с ней рисков». Хотя Китай в этом документе не упоминается, его авторы предписали Пентагону «предоставить план сбора, консолидации и характеристики данных о лазерных угрозах потенциальных противников и разработать стратегии для их снижения». Что же касается США, то, по словам Студмана, они «ведут значительную активность», поскольку Вашингтон «признаёт угрозу» в этой сфере. «Речь здесь идёт об игре мер, контрмер и контрконтрмер, которая будет продолжаться в обозримом будущем», — подытожил он.

Китайский Hummer начали продавать всем желающим по безумной цене Текст: Михаил Азнавуров 12.07.2021 DongFeng Mengshi/Warrior M50. Фото: DongFeng Motor Концерн DongFeng Motor 8 июля начал производить гражданскую версию внедорожников семейства Mengshi/Warrior - это китайская копия легендарного американского вездехода Humvee/Hummer H1 компании AM General. Машина для невоенных потребителей носит в названии приставку в виде индекса M50 и пока предлагается только в виде "голого шасси" под надстройку или бортового грузовика, позднее гамма пополнится пассажирским универсалом. Цена на внутреннем рынке Китая - ни много ни мало 668 800 юаней (около 7,7 млн рублей). Военная версия Mengshi производится с 2002 года, причем изначально это были настоящие Humvee - китайцы покупали у американцев машинокомплекты, собирали их и только устанавливали свои значки. Однако в процессе сотрудничества с AM General DongFeng провел реверсивный инжиниринг Hummer и создал собственную модель, которая по основным конструктивным решениям, компоновке и пропорциям полностью повторяет "американца", но имеет оригинальные наружные панели кузова. В таком виде Mengshi выпускают с 2007 года. До сих пор Mengshi поставлялся лишь в армию Китая или продавался на экспорт военным других стран. "Потребительский" Mengshi / Warrior M50 оснащают 4,0-литровым 4-цилиндровым турбодизелем Cummins EQB150-20 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 600 Нм. Коробка передач - 4-диапазонный "автомат" или 5-ступенчатая "механика". Как и у оригинального Hummer, несущей основой Mengshi является стальная клепаная рама с лонжеронами коробчатого сечения. Кузов имеет каркас из труб прямоугольного сечения и внешние элементы из алюминия и композитов. Все подвески у автомобиля независимые, привод постоянный полный. DongFeng Mengshi/Warrior M50. Фото: DongFeng Motor DongFeng Mengshi/Warrior M50. Фото: DongFeng Motor

В Китае оценили перспективы союза c Россией и Северной Кореей 12.07.2021 Автор: Иван Антонов, Пекин Возможное усиление сотрудничества между Китаем, Россией и Северной Кореей будет в корне отличаться от взаимоотношений, которые свойственны создаваемым США альянсам, считают опрошенные изданием Global Times эксперты. В последние дни китайско-российские и китайско-северокорейские отношения отмечали юбилеи, связанные с подписанием основополагающих двусторонних договоров. Прошедшие мероприятия подтвердили, что три страны готовы к продолжению кооперации по урегулированию возникающих в азиатском регионе проблем. Принципиально важным, по мнению китайских политологов, является то, что эта нацеленность не подвержена влиянию США, пытающихся помешать такому сотрудничеству. Посол России в КНР назвал три составляющие российско-китайских отношений Эксперт Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Ян Цзинь считает, что последние контакты между Москвой и Пекином продемонстрировали Западу бесперспективность попыток внести раскол в китайско-российские отношения. Кроме этого, КНР и РФ показали, что вполне могут обойтись без западной помощи в вопросах инновационного развития, в том числе в сфере вооружений. По мнению профессора Дипломатической академии Ли Хайдуна, сотрудничество Китая, России и КНДР отличает ряд особенностей, не свойственных создаваемым Вашингтоном союзам. Пекин, Москва и Пхеньян исходят из своих национальных интересов, решают общие региональные задачи, и, что самое главное, во взаимодействии с партнёрами полностью равноправны, отметил эксперт. При этом в «америкацентричных» альянсах все участники подчиняются воле Вашингтона и не в состоянии в полном объёме реализовать свой суверенитет и независимость, подчеркнул Ли Хайдун. Тогда как Китай, Россия и КНДР полностью автономны в своих решениях и могут проводить собственную внешнюю политику, в том числе по выстраиванию отношений с Западом. Базируясь на таких принципах, трёхсторонние отношения Китай-Россия-Северная Корея становятся важным и эффективным механизмом поддержания региональной и глобальной стабильности, резюмировал эксперт. Китай обвинил американский эсминец во вторжении в свои территориальные воды 12 июля 2021 Фото: Sarah Myers / U.S. Navy / Reuters Китай обвиняет американский эсминец Benfold во вторжении в свои территориальные воды. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли, его слова приводит издание China News. По словам Тянь Цзюньли, американский военный корабль нарушил морские границы Китая и вошел в акваторию спорных Парасельских островов (Сиша по-китайски). Китайские военно-воздушные и военно-морские силы сопроводили эсминец и «вытеснили» его из акватории архипелага. Военный заявил, что вооруженные силы США подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море, нарушают международное право и покушаются на суверенитет и безопасность Китая. «Мы решительно осуждаем и выступаем против этого и призываем американскую сторону немедленно прекратить подобные провокационные действия и строго контролировать военно-морскую и военно-воздушную деятельность. В противном случае ответственность за все вытекающие из этого последствия будет нести американская сторона», — подчеркнул Тянь Цзюньли. Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа. статью прочитали: 2 человек Комментарии