Written by Editorial on 2021-07-12

2021-07-03

Разрушение нашей страны началось десятилетия назад, когда наши мораль и культура стали деградировать под влиянием послушной марксистской прессы и бизнеса, который готов идти на все, лишь бы выжить. Мы сейчас принимаем то, на что мы не могли согласиться еще 10–15 лет назад. Представьте себе, что судья, а не люди, решает, что пол больше не является решающим фактором при заключении брака. Мы должны помнить, что даже гениальные люди выступают с абсурдными заявлениями. Большие бизнесы не волнуют вопросы морали. Их интересует только прибыль. Это не так уже и плохо, но вы вправе надеяться, что большие корпорации будут придерживаться стандартов, которые не будут колебаться каждый раз, когда меняется направление ветра.

К сожалению, многие церкви попали в ту же ловушку. Чем больше прихожан – тем больше доход у церкви. Иисус Христос отвернулся бы от них (will spew them out of His mouth).

Можно закрыть глаза на то, что ребенок делает все наперекор родителям, но родители не поправляют его из-за боязни потерять его любовь. В то же время, если они не будут это делать, то могут не только потерять его любовь, но и самих себя. Родители забывают, что именно на большой любви основано правильное воспитание.

Где были наше правительство, наш Конгресс, когда наши города начали загнивать? Где были они, когда наши школы, начиная с детских садов и кончая университетами, попадали под влияние приверженцев марксизма? Они не заметили, что нашу молодежь учили не чтению, математике и истории, а ненависти к собственной стране? Где они сейчас, когда количество преступлений стремительно растет, а многие города (почти все демократические) в хаосе? Что стало с нашим правительством, наверное, самым раздутым, самым большим в мире – оно превратилось в эгоцентричную, невежественную, преисполненную своей собственной важности организацию, которая больше не уважает и не боится людей, которым она поклялась служить. Да, есть те, кто чувствуют, как президент Рейган, «Нет предела добру, которое вы можете сделать, если не будете думать о личной выгоде».

Олицетворением этого разложения является Барак Обама. Он выиграл президентские выборы дважды не из-за своей квалификации, а из-за того, что СМИ скрывали факты его биографии. Он был фактически создан этими СМИ. Многие американцы хотели показать миру, что расизм остался в далеком прошлом. Став президентом, Обама плюнул им в лица. Он сказал американцам, что они провоняли расизмом, но не сделал ровно ничего для черных, закрыв глаза на ужасное состояние их городов, в котором они находятся «благодаря» обещаниям демократов. Почему? Потому что его план все это время был не строить, а разрушать. Обама – марксист и он видел будущее Америки только в разрушении ее, а не в возрождении.

И вот наша страна разрушается и практически ликвидируется прямо у нас на глазах. Наши границы широко открыты не для тех, кто жаждет свободы, а для тех, кто может изменить нашу демографию и в конечном итоге проголосует за демократов. Наша экономика рушится. Цены на газ местами вдвое выше, чем год назад. Цены на пиломатериалы, даже не вспоминайте. Цены на мясо? Ужасные. Но вы не волнуйтесь, Билл Гейтс работает над созданием синтетической говядины. Они все равно не хотят, чтобы мы ели мясо. Это плохо для климата. У нас есть так называемая пандемия, которая была куплена и оплачена демократическим политическим истеблишментом, ищущим кризиса, с помощью Коммунистической партии Китая, с радостью доставившей биологическое оружие в Соединенные Штаты и остальному миру в качестве отвлекающего маневра, и медицинских работников, ищущих прибыли.

Идиотизм царит повсюду во главе с президентом Соединенных Штатов, который живет в своем маленьком мирке и не перестает ставить страну в неловкое положение. Он думает, что он самый умный, но не знает даже, какой сегодня день. У нас есть ученые, которые говорят, что хорошая грамматика – это расизм, высокопоставленные военные, которые считают, что самой большой проблемой нашей национальной безопасности являются избиратели Трампа. Джой Бехар (Joy Behar) считает, что термин «черная пятница», может быть, расистский. Классическая музыка расистская. Конечно, Шекспир и Марк Твен – расисты. Давайте не забудем Gucci, Prada, стандартизированные тесты, математику, Jingle Bells, Декларацию независимости, палочки для еды, республиканцев, законы об удостоверении личности избирателей, арахисовое масло, кондиционеры, кетчуп, всех полицейских, чаевые, кукурузные хлопья Kellogg’s, старые правовые нормы (Grandfather clauses) и, конечно же, всех белых мужчин. И еще не забудьте о законах зонирования. Демократы хотят уничтожить великую американскую мечту – пригороды. Они хотят построить дома по 8 программе рядом с частными домами, которые так тяжело достались многим американцам. Все просто, они не хотят потратить никаких дополнительных усилий, решают проблемы самым удобным путем. У них это называется равенство. Все одинаково несчастны. Равенство мертво.

Вы можете задать сами себе вопрос – куда все это катится? Глобализм! Мировая элита хочет захватить власть и показать нам, невежественным недотепам, наши ошибки. Больше никакой частной собственности. Больше не едим мясо. Денег больше нет. Больше никакой privacy. Больше никаких односемейных домов. Будущее – за контролируемым населением и генетикой. Нет больше привычной религии. Элиты – это их собственная религия.

Демократы готовят награды элитам за разрушения. Bilderberg group, the Rockefeller Foundation, the Gates Foundation, the Council on Foreign Relation – поистине враги Америки как иностранные, так и внутренние. Они все безбожные самовлюбленные социопаты. Китай продолжает использовать эти элиты как полезных идиотов. Интересы Китая не в едином мировом правительстве, если только мир и правительство не принадлежат ему.

Если вы действительно недовольны всем этим и думаете, что это поможет, то вы всегда можете изменить свой пол. Мир может ничего не сказать, но все равно все будут думать, что вы чокнутый.

Эльза Герштейн

Российское общество характеризуется необычайно высоким социальным расслоением, гласят многочисленные исследования. Каковы истоки и последствия такого положения вещей?

Иван Александров Jul 13, 2021

(Фото: kishjar?, CC BY 2.0, bit.ly/3wEvpLA)

Пятьсот богатейших россиян сосредоточили в своих руках 40% финансовых активов страны, или 47 трлн рублей ($640 млрд), говорится в докладе Boston Consulting Group, цитируемом РБК. Это больше, чем сумма всех вкладов физлиц, хранящихся в российских банках (32 трлн рублей).

Если верить BCG, верхушка российской элиты, способная собраться в одном банкетном зале, немногим беднее, чем государство. Доходы консолидированного бюджета РФ за 2021 год должны составить 19 трлн рублей, расходы – 21,5 трлн., а золотовалютные резервы ЦБ (служащие «подушкой безопасности» российской экономики) – $595 млрд или 43,5 млрд рублей.

Согласно докладу, имущественное расслоение в РФ – втрое выше, чем на планете в целом. В среднем сверхбогатые контролируют 13% мировых финансов.

Откуда взялось крайнее неравенство в России, к чему оно ведет и как влияет на политику?

Масштабы неравенства

В других исследованиях приводятся иные цифры, характеризующие неравенство в РФ. Однако их авторы так же фиксируют крайнее расслоение российского общества.

По данным World Inequality Database (WID), в 2019-м 10% россиян с наивысшими доходами (в среднем, 600 тыс. рублей в месяц) аккумулировали 46,5% национального дохода. В то же время на долю беднейшей половины населения, зарабатывающей в среднем 46 тыс. рублей в месяц, приходилось лишь 17%.

Согласно докладу о мировом благосостоянии банка Credit Suisse за 2020 год, на верхний 1% населения РФ приходится 58% национального богатства (то есть финансовых и нефинансовых активов), что вдвое больше, чем в Германии, и в полтора раза – чем в США.

На первый взгляд, тезису об исключительном неравенстве в РФ противоречит индекс Джини, отражающий дифференциацию доходов населения (где 0 – абсолютное равенство, а 100 – абсолютное неравенство). Для России он официально равен 37,5. Это ниже, чем в США (41,1), Китае (38,5) и многих развивающихся странах, но значительно выше, чем в большинстве стран Западной и Восточной Европы. Если так, Россия – не лидер, а «середняк» мирового рейтинга неравенства. Её индекс Джини немногим выше, чем у Литвы (которая, хоть и выделяется на фоне других стран ЕС, исключением всё же не считается).

Ряд экспертов сомневается в стандартной методике расчета индекса Джини для России, используемой Всемирным банком, и выдвигает альтернативные гипотезы.

«Официальный российский индекс Джини основан на данных опросов населения. Но к самым богатым ты не можешь прийти и спросить: “Какие у вас доходы?”. Поэтому опросные индексы неравенства исключают касту сверхбогатых. “Самые богатые” по опросам – это верхушка среднего класса, просто обеспеченные люди», – говорит политолог из РАНХиГС Илья Матвеев, исследующий неравенство в России.

В 2017-м исследователи Филип Новокмет, Томас Пикетти и Габриэль Зукман опубликовали альтернативный индекс Джини для РФ, основанный не только на опросах, но и на анализе налоговых деклараций.

По их расчетам, в 2015 году он достигал отметки 54, что помещает Россию в десятку самых неравных стран мира, таких как ЮАР, Мозамбик или Бразилия.

Откуда взялось чрезвычайное неравенство?

Происхождение экстремального неравенства в России связывают с особенностями перехода страны от плановой к рыночной экономике.

«Каста сверхбогатых сформировалась по двум причинам. Первая – в том, что советская промышленность была построена как монополия. Если есть гигантский сталелитейный завод, он способен сделать своего владельца мультимиллиардером. Во-вторых, в криминальном хаосе 1990-х вместо [появления] нормальной структуры с большим количеством собственников наверх выплывали инсайдеры, контролирующие весь завод [целиком]», – объясняет Матвеев.

Монополизация затронула и новые сектора экономики, развившиеся в постсоветское время: финансы, недвижимость и прочее. По мнению эксперта, здесь действовали уже не чисто российские, а глобальные закономерности.

«Рост финансового сектора во всем мире создает прослойку супербогатых финансистов. Везде это плохо регулируется и приводит к росту неравенства… [Общая] тенденция современного капитализма состоит в замене производительной деятельности, полезной людям, на извлечение ренты и спекуляции. Спекуляции приводят, например, к росту цен на недвижимость. И уже в этой области образуются олигархи», – отмечает учёный.

Как связаны неравенство и бедность

Неравенство – не синоним низкого уровня жизни. В некоторых странах, вроде США, Китая или Саудовской Аравии, сильное неравенство сочетается с высоким или быстро растущим благосостоянием населения. Однако в России имущественное расслоение и бедность идут рука об руку.

По официальной версии, 70% россиян относятся к среднему классу. Однако в достоверности подобных деклараций сомневаются даже такие комментаторы, как миллиардер Олег Дерипаска.

Власти причисляют к среднему классу всех, получающих свыше полутора минимальных размеров оплаты труда. Следовательно, в него попадают и люди с месячным доходом в 20-30 тыс. рублей в месяц (притом, что, по опросам, россиянам требуется не менее 50 тыс. рублей в месяц для достойной жизни).

Четыре пятых потребительских расходов приходится на оплату товаров и услуг, шестая часть – на обязательные платежи, и лишь считанные проценты – на сбережения, констатировали специалисты ВШЭ.

По опросам, около половины россиян способны купить продукты и одежду, но не стиральную машину или холодильник. Около 20% – еще беднее и примерно столько же – чуть богаче (могут позволить себе дорогие покупки, но не машину). Таким образом, к бедным в широком смысле слова, возможно, относится подавляющее большинство граждан.

Повальная бедность – результат неравенства в распределении средств, ограниченных в силу стагнации и низкой производительности российской экономики, считает Матвеев. Прежде всего, речь идёт о низких зарплатах.

«Средняя зарплата [продавца] в “Магните” (крупная сеть розничных магазинов) – 25 тыс. рублей в месяц. [Основатель компании] Сергей Галицкий продал свою долю в “Магните” за 138 млрд рублей. Откуда взялась эта цифра? Активы олигархов – акции их компаний. Почему они так много стоят? Потому что это предприятия, на которых рабочим платят копейки (что увеличивает их прибыльность)», – иллюстрирует свою мысль эксперт.

Другим связующим звеном между неравенством и бедностью является монополизм и связанная с ним коррупция.

Около 80% банковских активов сосредоточены в пятнадцати кредитных организациях, половина из которых – государственные. «Большая тройка» сотовых операторов контролирует рынок мобильной связи. Одиннадцать компаний держит 85% нефтедобычи. 60-70% произведенной свинины приходится на двадцать крупнейших агрохолдингов.

Картельные сговоры широко распространены во всех секторах экономики, особенно связанных с госзакупками, строительством, перевозками, лекарствами, продуктами питания, констатирует доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.

«Крупнейшие частные и государственные компании сосредоточили в своих руках монопольные ренты. По сути, они произвольно устанавливают цены... И хотя экономисты нам говорят, что есть такая вещь, как trickle down («просачивание» богатства с верхних этажей социальной пирамиды на нижние), ничего подобного в России не происходит. Прилив не поднимает все лодки. Он поднимает только дорогие яхты, а утлые лодчонки тонут», – подчеркивает собеседник Eurasianet.org.

Бедные беднеют, богатые богатеют

РФ входит в пятерку стран, чье население сильнее всего пострадало от коронокризиса. Согласно докладу Credit Suisse, среднее благосостояние в расчете на домохозяйство и на одного взрослого упало в среднем на 10% – больше только в Бразилии, Чили, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Однако медианное благосостояние в России – $5,4 тыс. в год на душу населения – сравнимо не с арабскими монархиями, а с такими бедными странами, как Колумбия, Индонезия, ЮАР. Поэтому падение реальных доходов здесь особенно болезненно.

Закредитованность граждан в период пандемии побила все рекорды. Для многих долги – непосильное бремя. По подсчетам ЦБ, треть заемщиков вынуждена отдавать банкам свыше 80% дохода, а пятая часть – всё заработанное и даже больше.

На этом фоне число россиян с состояниями свыше $100 млн выросло на 12,4%, согласно BCG. В кризисный год лица со сверхкрупным личным капиталом (UNHW) стали богаче на $200 млрд. Прирост составил 15%.

В целом, между 2009 и 2020-м годами совокупное богатство российских долларовых миллиардеров увеличилось на 80%, сообщает исследование UBS и PwC.

Реальные доходы россиян в нынешнем году были на уровне 2009-го, писало издание Bloomberg со ссылкой на расчеты Банка Финляндии.

Неравенство и политика

Некоторым странам удалось смягчить социально-экономические последствия пандемии, в том числе путем масштабных выплат населению, отмечает BCG. В России акцент был сделан на поддержку системообразующих компаний. Прямую помощь деньгами получали лишь семьи с детьми. Этого не хватило, чтобы компенсировать потери домохозяйств, отмечают авторы мониторинга социально-экономического положения в РФ.

Перераспределение бюджетных средств в пользу богатых – еще одна причина как бедности, так и неравенства, полагает Матвеев.

«Деньги, которые могли бы тратиться на социалку, расходуются на обогащение олигархов с помощью госзаказа [или другими способами]. Государство создает богатых “политических капиталистов”», – убежден исследователь.

Публично Кремль отрицает само существование олигархов.

«Олигархи — это те, кто используют свою близость к власти для получения сверхвыгоды. У нас есть крупные компании... Но я не знаю ни об одной крупной компании, которая пользовалась бы преференциями от близости к власти», — заявил Владимир Путин в интервью Financial Times.

Население убеждено в обратном. О том, что Путину не удалось обуздать олигархов, говорят 34% респондентов «Левада-центра», на 10% больше, чем в 2010-м. В том, что сам президент выражает интересы «олигархов, банкиров и крупных предпринимателей», уверены 38%.

Острейшей проблемой российского общества социальное неравенство назвали 26% респондентов, опрошенных «Левадой» в марте нынешнего года. Расслоение на богатых и бедных оставило позади такие темы, как низкое качество медицины, кризис в экономике, экология, произвол чиновников. Больше россиян волнуют лишь рост цен, бедность, коррупция и безработица, то есть проблемы, тесно соприкасающиеся с неравенством.

Отношение к толстосумам в России – в основном, негативное. Пять лет назад 41% опрошенных «Левадой» отмечали очень высокую напряженность в отношениях между богатыми и бедными. Тогда же 70% высказывали убеждение, что заработать миллионы честным путем в России невозможно. Кардинальных перемен в общественном мнении с тех пор не произошло.

Меньше, чем крупному бизнесу россияне доверяют лишь политическим партиям, показал прошлогодний опрос.

При этом 90% граждан не верят, что неравенство пойдет на убыль (перед Новым годом 48% респондентов ФОМ ожидали, что оно вырастет, а 42% — что останется таким же).

«Люди осознают, что у нас супер-неравное общество… Но оно продолжает существовать, потому что над олигархами возвышается фигура Путина, обеспечивающая легитимность режима, включающего в себя олигархов», – комментирует результаты опросов Матвеев.

По мнению политолога, существует тесный симбиоз между экономическими элитами и ближайшим окружением президента (так называемыми «друзьями Путина»). Режим гарантирует неприкосновенность состояний, нажитых в 1990-е и позднее (о недопустимости пересмотра итогов приватизации Путин заявлял неоднократно) и сдерживает силы, способные поставить сложившуюся структуру собственности под вопрос.

Так, недавно объявленное экстремистским движение Алексея Навального хотя и не призывало к масштабному перераспределению богатств, но активно использовало антиолигархическую риторику и привлекало внимание общества к происхождению крупных состояний.

«Режим делает людей (народ) разобщенными, а элиты, наоборот, очень сплоченными. В российской ситуации людям максимально трудно объединиться против олигархов. Поэтому все всё понимают, а сделать ничего не могут», – резюмирует политолог.

Иван Александров – псевдоним российского журналиста.

Jul 13, 2021

Гражданин России приговорен к 5 годам и депортации за взяточничество, мошенничество с визой и налоговыми сборами.

Согласно информации Департамента юстиции, 59-летний Леонид Тейф, гражданин России, 9 июля был приговорен к 5 годам тюремного заключения за подкуп государственного должностного лица, мошенничество с визой и ложные заявления в отношении иностранных финансовых интересов. Тейф и его жена, 43-летняя Татьяна Тейф, также лишатся активов на сумму 5 900 241 долларов США. Леонид Тейф будет депортирован в судебном порядке после отбытия наказания. Ранее в марте супруги Тейф заключили соглашение о признании вины.

В марте Леонид Тейф признал себя виновным в нарушении 18 U.S.C. § 201, даче взятки в размере 10 000 долларов федеральному чиновнику, 18 U.S.C. § 1546, в мошенничестве с визой, и 26 U.S.C. § 7206 (1), в подача ложной налоговой декларации. Татьяна Тейф признала себя виновной по отдельно поданной уголовной информации, в которой обвиняется в нарушении 18 Свода законов США. § 1015 (а), ложное заявление в иммиграционном документе. Оба согласились на конфискацию активов на сумму почти 6 миллионов долларов, также Тейф согласился на конфискацию огнестрельного оружия и на свою депортацию.

В декабре 2018 года Тейфу было предъявлено обвинение в даче взятки государственному должностному лицу, в заказном убийстве, в хранении огнестрельного оружия с стертым серийным номером, в укрывательстве нелегальных иностранцев и незаконном использовании визы, полученной по ложным заявлениям. Тейф также был обвинен в сговоре с Татьяной Тейф и другими по отмыванию денег, а также в нескольких налоговых обвинениях.

Как утверждается в судебных документах, в ходе расследования обвинений в отмывании денег Леонид Тейф пришел к выводу, что у Татьяны Тейф был роман с другим мужчиной. Леонид Тейф обсуждал с конфиденциальным источником ФБР факт убийства человека. Тейф также заплатил кому-то, кого он считал сотрудником Министерства внутренней безопасности США, 10 000 долларов, чтобы тот нашел этого человека и депортировал его из Соединенных Штатов.

