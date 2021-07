архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.07.21 22:03 скаут: Игорь Львович

"US WITHDRAWAL FROM AFGHANISTAN IS THE SUN SETTING ON WESTERN HEGEMONY" Глобальная сеть - 13 июля 2021 г. Вывод войск США из Афганистана - закат гегемонии Запада Уход Америки из этого региона символизирует более широкую тенденцию ослабления западного влияния на мировой арене ... Автор Джоанна Росс , журналист из Эдинбурга, Шотландия. 13.07.2021 Illustrative Image Это была самая продолжительная война Америки, и в конечном итоге она проиграна. Вывод американских войск из Афганистана начался и будет завершен к 11 сентября этого года. Ровно через 20 лет после нападения Аль-Каиды на Всемирный торговый центр, спланированного на базе Усамы бен Ладена в Афганистане, который и спровоцировал ответные действия США в виде вторжения и смены режима. Операция по смене режима - по устранению талибов от власти поначалу шла неплохо. Спустя всего два месяца после начала интервенции союзников, исламский режим рухнул, и к 2004 году к власти пришло правительство поддерживаемое США. Но Талибан не был разгромлен. Будучи отброшенным к границам Пакистана, он продолжал процветать, получая сотни миллионов долларов в год за счет торговли опиумом, добычи полезных ископаемых и сбора налогов. С тех пор, особенно после вывода войск НАТО в 2014 году, движение «Талибан» только наращивало силыу и популярность. Теперь, когда западные войска уходят, он утверждает, что контролирует невероятные 85% Афганистана, и эту цифру трудно оспорить. С 2001 года в регионе погибло 241 000 человек, в том числе несколько тысяч солдат союзников, и многие на Западе сейчас задаются вопросом, стоило ли все это того. Официальная позиция США заключается в том, что афганцам пора взять на себя управление своей судьбой. Джон Кирби из Госдепартамента преуменьшает значение достижений Талибана: «”Застолбить” за собой территории или контролировать землю вовсе не означает, что вы можете сохранить их или удерживать её в течение долгого времени», - заявил он, добавляя, что теперь ответственность за это должна взять на себя афганская армия. Но, несмотря на попытки PR-служб развеять опасения по поводу вывода войск союзников, некоторые представители западного оборонного и силового истеблишмента обеспокоены тем, что нас ждет в будущем. Одним из таких скептиков является бывший глава британской МИ-6 сэр Алекс Янгер. Недавно он выразил обеспокоенность по поводу ухода союзников из региона, заявив, что для Запада было бы «огромной ошибкой» оставить Афганистан без присмотра. Янгер опасается, что вывод войск приведет к гражданской войне между талибами и афганским правительством. Критикуя стратегию Запада в отношениях с Афганистаном, Янгер признает, что операция по построению нации была «нереальной» и «не поддерживалась политическим планом». Экс-глава службы безопасности говорит, что попытки торговаться с талибами были предприняты слишком поздно. Ясно, что попытка преобразовать Афганистан в соответствии с западной моделью демократического общества потерпела неудачу. И поражение имеет более широкое значение, далеко за пределами маковых полей Афганистана. Для США уход из этого региона символизирует более широкую деградацию влияния Запада на мировой арене. Серия катастрофических попыток смены режима со стороны сменяющих друг друга администраций США, например, в Ираке и Ливии, привела к ужасающим последствиям: эти страны сейчас находятся в худшем состоянии, чем до вмешательства Запада. Таким образом, слова Джо Байдена в его речи 8 июля имели большое значение. По сути, он признал, что Америка отказалась от Афганистана и не надеется «добиться другого результата» в этой стране. Я не уверена, что более удивительно для тех, кто знаком с риторикой правительства США - это беспощадно-честное выражение безнадежности или слова Байдена о том, что «это право и ответственность только афганского народа решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной». Ни одно из заявлений не похоже на ту Америку, которую мы знаем. Это Америка в упадке. По мере ухода США из региона Россия и Китай будут готовы проявить инициативу. Россия уже помогает Таджикистану защищаться от талибов на границе с Афганистаном. Только на прошлой неделе 134 солдата афганского правительства пересекли границу с Таджикистаном после того, как подверглись нападению со стороны талибов, и президент Путин, в соответствии с обязанностями России как члена Организации Договора о коллективной безопасности, пообещал оказать своему таджикскому коллеге всю «необходимую поддержку» для контроля над приграничной территорией. Пока Джо Байден выступал с речью о выходе США из Афганистана, Китай в тот же день призывал Пакистан помочь ему в стабилизации раздираемой войной страны. Министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что Исламабад должен работать вместе с Пекином, чтобы «вместе защищать региональный мир», заявив, что «проблемы в Афганистане - это практические вызовы, с которыми сталкиваются Китай и Пакистан». У Китая уже есть экономическая платформа в регионе, и он стремится к ее дальнейшему расширению, включив афганцев в свою инициативу «Один пояс, один путь». В стратегическом плане Афганистан важен для Китая, поскольку он обеспечивает доступ к Ирану и Ближнему Востоку, а также путь к Индийскому океану и далее в Африку. По имеющимся данным, с афганским правительством уже ведутся переговоры о продлении соглашения о китайско-пакистанском экономическом коридоре стоимостью 62 миллиарда долларов, который начало действовать в 2013 году. Действительно, превращение Китая в экономического конкурента США №1 в последние годы происходит параллельно с последовательными неудачными военными вмешательствами Запада в ближневосточный регион и общим падением влияния США на мировой арене. Таким образом, мы наблюдаем решительный сдвиг в глобальном балансе сил. Это постепенно находит отражение в риторике западных политиков; мы начинаем слышать признание «многополярного мира» со стороны западного руководства (Армин Лашет, предположительно будущий канцлер Германии, говорил об этом, и это было упомянуто в опубликованном ранее в этом году обзоре по безопасности Великобритании). Слова Джо Байдена о том, что афганцы должны контролировать свою судьбу и что Америка не намеревалась «строить нацию», являются значительным сдвигом для страны, которая до недавнего времени не видела никаких проблем с операциями по смене режима. Кроме того, есть признаки того, что Запад следует схеме упадка, описанной американским историком Кэрроллом Куигли в 1961 году. Среди различных признаков распада цивилизации Куигли включил «растущее нежелание бороться за общество» вместе с фундаментальными проблемами. морального упадка, культурного самоубийства и политической разобщенности, а также экономических и демографических проблем. По мере того, как общество становится слабее, оно становится уязвимым для атак: «когда цивилизация, больше не способная защищать себя, потому что она больше не желает защищать себя, становится открытой для варварских захватчиков, которые часто приходят из “другой, более молодой и могущественной цивилизации». Куигли предсказал, что западный мир рухнет около 2500, и Китай и Индия станут доминирующими игроками в мире. Читая Куигли и размышляя о современном мире, в котором мы живем, можно узнать многое из того, что он предсказал полвека назад. Западный проект «распространения демократии» по всему земному шару провалился в основном из-за того, что у себя дома общество стало более поляризованным и раздробленным и не имеет четкого представления о направлении движения. Без сильной идеологии и внутреннего единства Западу нечего продвигать за рубежом. Уход из Афганистана - это символический момент, поскольку он означает момент, когда Запад сдался; когда он понял, что ему больше нечего предложить; когда было не за что бороться. Это момент, когда он признал поражение и открылась дверь для Китая. В конечном счете, уход из Афганистана - это закат гегемонии Запада.