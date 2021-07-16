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опубликовано редакцией на Переводике 16.07.21 00:13
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Слава Тебе Господи!!! Ну хоть здесь Россия не виновата)))

Главный шпион Великобритании: за расистскими атаками на футбол в нашей стране  не стоят враждебные силы,  такие как Россия или Китай

Reuters  14 июля 2021 г.

MI5 Director General Ken McCallum is photographed in London, Britain October 14, 2020. UK Government/Handout via REUTERS

Генеральный директор MI5  Кен МакКаллум сфотографирован в Лондоне, Великобритания, 14 октября 2020 г. Правительство Великобритании / Handout via REUTERS

ЛОНДОН, 14 июля. (Рейтер) - Главный шпион Великобритании заявил в среду, что существует мало доказательств того, что враждебные державы, такие как Россия или Китай, стояли за расистскими оскорблениями в отношении чернокожих футболистов из сборной Англии, проигравшей финал Евро-2020.

Во вторник,  источник в Премьер-лиге  сообщил Reuters,  что  данные по мониторингу оскорблений и некорректному поведению  в отношении игроков показали, что около 70% случаев этих  нарушений  связаны с пользователями  социальных сетей из-за пределов Соединенного Королевства. (читать далее)

«Большая часть такого рода расистских оскорблений и издевок, которые имеют место  там, сами по себе не являются конкретной формой целевой дезинформации, проводимой государством, которая могла бы непосредственно стать профессиональной проблемой для моей организации», - сказал репортерам генеральный директор Службы безопасности (MI5) Кен МакКаллум.

«Если бы мы уделяли чрезмерно  большое внимание этим  проявлениям  расизма за границей, мы бы рисковали  упустить ту  часть проблемы, которая  имеет место в нашей собственной стране», - сказал МакКаллум.

Reporting by Guy Faulconbridge; editing by Michael Holden

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