Обнародованы кремлевские документы, раскрывающие тайный план Путина по внедрению Трампа в Белый дом

Документы доказывают, что Россия использовала секретную многоступенчатую операцию по вмешательству в демократию США и приведению Дональда Трампа к власти.

Владимир Путин лично санкционировал секретную операцию российских спецслужб по поддержке «психически неуравновешенного» Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году на закрытом заседании Совета национальной безопасности России, говорится в документах Кремля, которые стали результатом утечки. Об этом пишет в свое расследовании The Guardian, информируют Экономические новости.

Ключевая встреча состоялась 22 января 2016 года, говорится в документах, на ней присутствовали президент России, его руководители спецслужб и высокопоставленные министры.

Они согласились, что Белый дом Трампа будет способствовать достижению стратегических целей Москвы, среди которых «социальные потрясения» в США и ослабление позиций американского президента на переговорах.

Трем российским разведслужбам было приказано найти практические способы поддержать Трампа в указе, на котором, судя по всему, стояла подпись Путина.

К этому моменту Трамп был лидером в предвыборной гонке Республиканской партии. Доклад, подготовленный экспертным отделом Путина, рекомендовал Москве использовать «все возможные силы» для обеспечения победы Трампа.

Предполагается, что западные спецслужбы знали об этих документах в течение нескольких месяцев и тщательно изучили их. Документы, с которыми ознакомилась «Гардиан», по-видимому, представляют собой серьезную и весьма необычную утечку из Кремля.

Guardian показала документы независимым экспертам, которые сказали, что они выглядят подлинными. Мелкие детали выглядят достоверными. Общий тон и содержание, как утверждается, соответствуют представлениям о безопасности Кремля.

Кремль отреагировал пренебрежительно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что идея о том, что российское руководство встретилось и согласилось поддержать Трампа на встрече в начале 2016 года, является «большой выдумкой», когда с ним связалась газета «Гардиан» в четверг утром.

Доклад — «No 32-04 \ vd» — засекречен. В нем говорится, что Трамп является «самым подходящим кандидатом» с точки зрения Кремля. По-русски это слово звучит как «перспективный».

Есть краткая психологическая оценка Трампа, который описывается как «импульсивный, психически неустойчивый и неуравновешенный человек, страдающий комплексом неполноценности».

Есть также очевидное подтверждение того, что Кремль располагает компроматом, или потенциально компрометирующими материалами, на будущего президента, собранными, как говорится в документе, в ходе предыдущих «неофициальных визитов Трампа на территорию Российской Федерации».

В документе говорится об «определенных событиях», произошедших во время поездок Трампа в Москву. Членам Совета Безопасности предлагается найти подробности в приложении пять, в пункте пять, говорится в документе. Неясно, что содержит это приложение.

«Крайне необходимо использовать все возможные силы, чтобы способствовать его [Трампа] избранию на пост президента США, — говорится в документе.

Это поможет реализовать излюбленный Россией «теоретический политический сценарий». Победа Трампа «непременно приведет к дестабилизации социально-политической системы США», и скрытое недовольство вырвется наружу, прогнозирует газета.

Кремлевская встреча на высшем уровне

Нет никаких сомнений в том, что встреча в январе 2016 года состоялась — и что она была созвана в Кремле.

На официальной фотографии, посвященной этому событию, Путин изображен во главе стола, сидящим под флагом Российской Федерации и двуглавым орлом. На встрече присутствовали тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также присутствовали Сергей Шойгу, министр обороны, отвечавший за ГРУ, военную разведку России, Михаил Фрадков, тогдашний начальник службы внешней разведки СВР России, и Александр Бортников, начальник Службы разведки ФСБ. Николай Патрушев, бывший директор ФСБ, также присутствовал в качестве секретаря Совета безопасности.

Согласно пресс-релизу, обсуждение касалось экономики и Молдовы.

Документ, попавший в распоряжение Guardian, предполагает, что настоящей, тайной целью Совета безопасности было обсуждение конфиденциальных предложений, подготовленных аналитической службой президента в ответ на санкции США против Москвы.

Автором документа, судя по всему, является Владимир Симоненко, высокопоставленный чиновник, отвечающий за экспертное управление Кремля, которое предоставляет Путину аналитические материалы и доклады, некоторые из которых основаны на данных внешней разведки.

В документах указано, что 14 января 2016 года Симоненко распространил трехстраничное резюме выводов и рекомендаций своей группы.

Через два дня Путин подписал распоряжение, в котором поручил тогдашнему начальнику своего внешнеполитического управления Александру Манжосину созвать закрытое заседание Совета национальной безопасности.

Целью совещания было дальнейшее изучение документа, говорится в приказе. Манжосину был дан срок в пять дней на подготовку.

Что говорилось в комнате на втором этаже кремлевского здания сената, неизвестно. Но президент и его сотрудники разведки, похоже, подписали многоведомственный план вмешательства в американскую демократию, сформулированный в терминах оправданной самообороны.

Приводятся различные меры, которые Кремль может принять в ответ на то, что он считает враждебными действиями со стороны Вашингтона. В документе перечислены несколько слабых мест Америки. К ним относятся «углубляющаяся политическая пропасть между левыми и правыми», «медийно-информационное» пространство США и антиистеблишментские настроения при президенте Бараке Обаме.

В документе не названа Хиллари Клинтон, соперница Трампа в 2016 году. Однако в нем предлагается использовать ресурсы СМИ для подрыва ведущих политических фигур США.

Есть параграфы о том, как Россия может внедрить «медиавирусы» в американскую общественную жизнь, которые могут стать самоподдерживающимися и самовоспроизводящимися. Это изменит массовое сознание, особенно в определенных группах, говорится в документе.

После встречи, согласно отдельному просочившемуся документу, Путин издал указ о создании новой секретной межведомственной комиссии. Ее неотложной задачей стала реализация целей, изложенных в «специальной части» документа № 32-04 \ vd.

Членами нового рабочего органа были назначены Шойгу, Фрадков и Бортников. Шойгу был назначен председателем комиссии. В указе — указе на русском языке — говорилось, что группа должна как можно скорее предпринять практические шаги против США. Эти шаги обосновывались соображениями национальной безопасности и соответствовали федеральному закону 390-ФЗ от 2010 года, который позволяет совету вырабатывать государственную политику в области безопасности.

Согласно документу, каждой спецслужбе была отведена своя роль. Министру обороны было поручено координировать работу подразделений и служб. Шойгу также отвечал за сбор и систематизацию необходимой информации и за «подготовку мероприятий по воздействию на информационную среду объекта» — судя по всему, речь идет о взломе чувствительных американских киберцелей, выявленных СВР.

СВР было приказано собрать дополнительную информацию для поддержки деятельности комиссии.

ФСБ было поручено заниматься контрразведкой. Путин утвердил документ, датированный 22 января 2016 года и заверенный печатью его канцелярии.

Меры вступили в силу сразу после подписания Путиным, говорится в указе. Руководителям шпионских ведомств было дано чуть больше недели на подготовку конкретных предложений, которые должны были быть представлены к 1 февраля.

Написанные бюрократическим языком, эти документы, похоже, предлагают беспрецедентный взгляд на обычно скрытый мир принятия решений российским правительством.

Путин неоднократно отвергал обвинения во вмешательстве в западную демократию. Документы, похоже, опровергают это утверждение. Они свидетельствуют о том, что президент, его офицеры-шпионы и высокопоставленные министры были тесно вовлечены в одну из самых важных и дерзких шпионских операций 21 века: заговор с целью помочь «психически неуравновешенному» Трампу занять Белый дом.

В этих документах, похоже, изложена схема дальнейших действий, которые произошли в 2016 году.

Через несколько недель после заседания Совета безопасности хакеры ГРУ взломали серверы Демократического национального комитета (DNC) и впоследствии обнародовали тысячи частных электронных писем, пытаясь нанести ущерб избирательной кампании Клинтон.

В докладе, с которым ознакомилась Guardian, содержатся детали, свидетельствующие о работе российской разведки, говорят дипломатические источники. Миниатюрный набросок личности Трампа характерен для анализа кремлевских спецслужб, которые уделяют большое внимание составлению профиля личности с использованием как реальной, так и теневой психологии.

Москва больше всего выиграет от победы республиканцев, говорится в документе. Это может привести к «социальному взрыву», который, в свою очередь, ослабит президента США, говорится в документе. Есть и международные выгоды от победы Трампа, подчеркивается в документе. Путин сможет тайно доминировать на любых двусторонних переговорах между Россией и США, разрушить переговорную позицию Белого дома и проводить смелые внешнеполитические инициативы от имени России, говорится в докладе.

Другие части многостраничного доклада посвящены темам, не связанным с Трампом. В нем говорится, что санкции, введенные США после аннексии Россией Крыма в 2014 году, способствовали усилению внутренней напряженности. Кремлю следует искать альтернативные способы привлечения ликвидности в российскую экономику, говорится в заключении.

Документ рекомендует переориентировать торговлю и экспорт углеводородов на Китай. Москва должна сосредоточиться на том, чтобы повлиять на США и их страны-сателлиты, чтобы они полностью отменили санкции или смягчили их.

Андрей Солдатов, эксперт по российским спецслужбам и автор книги «Красная паутина», сказал, что просочившиеся материалы «отражают реальность». «Это соответствует процедурам спецслужб и Совета безопасности», — сказал он. «Решения всегда принимаются подобным образом, советники предоставляют информацию президенту и соблюдается субординация».

Он добавил: «Кремль управляет большинством этих операций. Путин дал понять своим шпионам, по крайней мере, с 2015 года, что ничего не может быть сделано без его участия. Нет места для независимых действий».

Путин решил обнародовать украденные электронные письма DNC после заседания Совета безопасности в апреле 2016 года, сказал Солдатов, ссылаясь на собственные источники.

Сэр Эндрю Вуд, бывший посол Великобритании в Москве и ассоциированный научный сотрудник аналитического центра Chatham House, назвал документы «обескураживающими».

«Они отражают тот тип дискуссии и рекомендаций, который можно в принципе ожидать. Они написаны для Путина».

Вуд добавил: «Доклад полностью соответствует тому, что я предполагал в 2016 году, и тем более сейчас. В данных планах — очень большая доля паранойи. Они считают, что США несут ответственность за все. Это мнение глубоко засело в душах российских лидеров».

Трамп не ответил на просьбу о комментарии.

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