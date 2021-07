архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 16.07.21 02:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Times of Israel”,

"Polish Nationalists Disrupt Commemoration for Jewish Pogrom Victims" Израиль - 15 июля 2021 г. Польские националисты сорвали церемонию поминовения жертв еврейского погрома Главный раввин Михаэль Шудрих говорит, что протесты у мемориала памяти о жертвах погрома в Едвабне указывают на «очень серьезную проблему», связанную с позицией правительства Польши в отношении памяти о Холокосте. By JTA -July 15, 2021 By Katarzyna Markusz Польский националист держит табличку с надписью «Мы требуем правды о Едвабне» на месте еврейского погрома в Едвабне, Польша, 10 июля 2021 г. (Krzysztof Bielawski) WARSAW, Польша (JTA) - Несколько десятков протестующих националистов сорвали церемонию поминовения жертв еврейского погрома 1941 года в Едвабне, Польша, что стало символом ожесточенности идущих в стране дебатов о том, кого следует обвинить в злодеяниях времен Второй мировой войны. Националисты принесли флаги и знаки, они мешали и причиняли беспокойство людям, молившимся на месте погрома в субботу, в годовщину этого события. Гораздо более многочисленная группа, включая главного раввина Польши и католических священнослужителей, собралась в воскресенье, после еврейской субботы, чтобы почтить память жертв. Главный раввин Михаэль Шудрих сообщил Еврейскому телеграфному агентству, что несколько националистов тоже пришли в воскресенье, но их было намного меньше. «Это была небольшая группа из 5-6 человек, которые на самом деле ничего не сделали, чтобы помешать церемонии», - сказал он. Тем не менее, он сказал, что данный момент указывает на «очень серьезную проблему», связанную с позицией польского правительства в отношении памяти о Холокосте. В ходе погрома в Едвабне многие из 300 евреев маленького городка были убиты - хотя о точном количестве жертв эксперты не могут прийти к согласию - большинство из них погибли в подожженном сарае. Погром был мало известен и исследован до того, как принстонский историк Ян Томаш Гросс в 2001 году не опубликовал книгу “Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland” («Соседи: уничтожение еврейской общины в Едвабне, Польша»). Гросс утверждал, что убийство было совершено польскими гражданскими лицами, а не нацистами, и эта книга вызвала ожесточенные споры о соучастии Польши в Холокосте, которые все еще продолжают бушевать. Некоторые из националистов, собравшихся в субботу в Едвабне, держали плакаты, порочащие Гросса. Их возглавил Роберт Бонкевич, который каждый ноябрь устраивает марши националистов по Варшаве. В этом году организации, с которыми он связан, получили около 800 000 долларов от Польского национального института культурного наследия, которым управляет министерство культуры. Главный раввин Польши Михаэль Шудрих, второй справа в синем галстуке, выступает рядом с католическим духовенством на церемонии поминовения жертв погрома в Едвабне, 11 июля 2021 года (Кшиштоф Белявский) Институт также поддержал производство фильма о погроме, цель которого - доказать, что немцы несут основную ответственность за убийства евреев-жителей города. «Есть гораздо более серьезная проблема в том, что к ультранационалистам [и] неонацистам теперь терпимо относятся слишком многие из наших людей в правительстве», - сказал Шудрих. «Вместо того, чтобы открыто осудить такую ​​ненависть, слишком много правительственных чиновников стараются умиротворить их». После воскресного поминовения в Едвабне несколько десятков человек посетили могилы жертв других погромов времен Второй мировой войны в регионе, в том числе в Радзилове, Вонсоше и Щучине. Александр Зискинд Гольдфарб, брат деда Шудриха, был убит вместе со многими другими в Щучине в 1941 году. «Это большое кладбище свидетельствует не только о том, сколько евреев проживало в Едвабне, но и о том, как долго они жили здесь. Сотни лет», - сказал он на сайте Jedwabne перед тем, как провести воскресную молитву. статью прочитали: 63 человек Комментарии