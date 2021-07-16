Вот те здрасьте!!! А Россия оказалась ни причем!!!

Microsoft: за атакой SolarWinds стояли китайские хакеры

От переводчика: В США 17 (!!!) разведывательных служб и ведомств, плюс государственные и корпоративные службы кибербезопасности и вся эта х..ва туча “специалистов” не может определить из какой страны идут атаки!!! Нет слов...

15-07-2021

Компания Microsoft сообщила, что массированная кибератака SolarWinds была организована группой хакеров из Китая.

Группа Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) обнаружила эксплойт удаленного выполнения кода нулевого дня, который использовался для атаки на программное обеспечение SolarWinds Serv-U FTP в ограниченных и целевых атаках.

Как сообщила компания в обновленной информации в среду: «Основываясь на наблюдаемой виктимологии, тактике и процедурах, MSTIC с высокой степенью уверенности приписывает эту кампанию DEV-0322, группе действующей из Китая», -.

Для проведения атаки хакеры установили вредоносное ПО в программное обеспечение Orion, продаваемое управляющей ИТ-компанией SolarWinds. В сообщениях говорилось, что хакеры взломали как минимум 250 федеральных агентств и ведущих предприятий США.

Атака нулевого дня была впервые обнаружена при обычном сканировании Microsoft 365 Defender.

«Используемая уязвимость - это CVE-2021-35211, которая была недавно исправлена ​​SolarWinds. Мы настоятельно призываем всех клиентов обновить свои экземпляры Serv-U до последней доступной версии», - сообщила Microsoft.

По данным Microsoft, хакеры взломали программное обеспечение SolarWinds, что позволило им «выдать себя за любого из существующих пользователей и учетных записей организации, включая учетные записи с высокими привилегиями».

Компания заявила, что обнаружила, что в ее системы проникли «не только из-за наличия вредоносного кода SolarWinds».

Правительству США может потребоваться несколько месяцев, чтобы завершить расследование взлома SolarWinds.

Обеспокоенный неоднократными кибератаками на страну, особенно после того, как на ключевом топливопроводе, президент США Джо Байден подписал распоряжение о внедрении новой политики по повышению национальной кибербезопасности.

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