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опубликовано редакцией на Переводике 16.07.21 04:13
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Microsoft: инструменты для взлома Windows хакерам продала израильская группа

От переводчика:  Другими словами - США взламывают китайские хакеры, а инструменты для взлома им продают лучшие друзья американцев израильтяне))) А Америка выкатывает бочку на Россию))) Песня!!! Вот интересно они  это делают специально  или они реально идиоты)))

Thursday, 15 July 2021

US Rep. Ilhan Omar (D-MN) (L) talks with Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) during a rally with fellow Democrats before voting on H.R. 1, or the People Act, on the East Steps of the US Capitol on March 08, 2019 in Washington, DC. (AFP photo)

Логотип Microsoft на офисном здании в Нью-Йорке 28 июля 2015 г. . (Photo by Reuters)

На фоне растущих опасений, что в бизнес по разработке  и продаже инструментов для взлома широко используемого программного обеспечения  глубоко вовлечены  израильтяне,  американская корпорация Microsoft и правозащитная группа Citizen Lab заявляют, что израильская группа продала хакерам инструмент для взлома Microsoft Windows.

В отчете Citizen Lab говорится, что поставщик хакерских инструментов по имени Candiru создал и продал программный эксплойт, способный проникать в Windows, это  был один из нескольких шпионских  продуктов, продаваемых  растущей секретной отраслью Израиля.

 Reuters  сообщает - исследователи в области безопасности предоставили подробную информацию о том, как хакерский инструмент Candiru распространился по всему миру среди большого числа неназванных клиентов, где он,  как показывают отчеты Citizen Lab и Microsoft,  затем использовался для  атак  на различные организации гражданского общества.

Согласно отчету Citizen Lab, данные свидетельствуют о том, что эксплойт применялся против пользователей во многих странах, включая Иран, Ливан, Испанию и Великобританию.

«Растущее присутствие Candiru и использование его технологий наблюдения против глобального гражданского общества является мощным напоминанием о том, что индустрия шпионского ПО включает в себя множество игроков и подвержена широко распространенным злоупотреблениям», - говорится в отчете Citizen Lab.

Microsoft не назвала Candiru напрямую, а описала ее как «агрессивную  израильскую частную компанию» под кодовым названием Sourgum.

«Sourgum обычно продает кибероружие, которое позволяет её клиентам, часто государственным учреждениям по всему миру, взламывать подключенные к Интернету компьютеры, телефоны, сетевую инфраструктуру и устройства,  для  своих своих целей», - написала Microsoft в блоге.

«Эти агентства затем выбирают,  кого атаковать, и сами проводят фактические операции», - говорится в сообщении.

Сообщается, что инструменты Candiru также использовались для выявления и взлома слабых мест в других распространенных программных продуктах, таких как браузер Google Chrome.

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