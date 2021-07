архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.07.21 00:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"With Over 250 Aircraft Shot-Down, US Army Orders More ‘Super-Lethal’ Missiles That Created Havoc During Afghan War" Индия - 13 июля 2021 г. Армия США заказала большую партию «суперсмертоносных» ПЗРК Stinger, которые прекрасно зарекомендовали себя во время советско-афганской войны (+видео) ByNitin J Ticku July 13, 2021 Министерство обороны объявило, что компания Raytheon выиграла новый контракт на сумму более 320 миллионов долларов от армии США на производство большого количества зенитно-ракетных комплексов класса «земля-воздух» Stinger. «Компания Raytheon [из] Тусона, штат Аризона, заключила контракт с твердо фиксированной ценой - 320 667 721 долларов на производство ЗРК Stinger», - говорится в пресс-релизе министерства обороны в понедельник. Комплексы будут поставлены в течение следующих пяти лет с предполагаемой датой завершения контракта - 30 июня 2026 года, заявило министерство обороны. FIM-92 Stinger - это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), который оснащен самонаводящейся ракетой класса «земля-воздух» и может быть установлен на самых разных наземных транспортных средствах, а также вертолетах и БПЛА.

«Стингер» был разработан в Соединенных Штатах и ​​впервые поступил на вооружение в 1981 году. К настоящему времени произведено 70 000 таких комплексов, и они используются вооруженными силами США и 29 других стран. FIM-92 Stinger - это переносной зенитно-ракетный комплекс используемый в качестве системы VSHORAD (ПВО очень малого радиуса действия), которая очень эффективно использовалась талибами против бывшего СССР. File Image: расчет ПЗРК Stinger (Headquarters Btry, 10th Marines), выполняет тренировочные упражнения с зенитной ракетной установкой FIM-92 Stinger во время операции «Буря в пустыне». – U.S. National Archives Public Domain Image Такие системы VSHORAD обладают преимуществом в мобильности и универсальности и могут быть развернуты в критических точках против вражеской авиации - самолетов и вертолетов. Переносные системы VSHORAD могут быть сокрушительным оружием в борьбе с врагом. Они могут быть адаптированы для стрельбы с различных наземных средств и самолетов, также существует версия "воздух-воздух" (AIM-92 Stinger). Примером такой системы является AN/TWQ-1 Avenger, мобильную система ПВО, используемая армией и Корпусом морской пехоты США. Хотя эта система готова быть заменена платформой Stryker нового поколения, оснащенной средствами противовоздушной обороны (IM-SHORADS), она также будет включать в себя ПЗРК Stinger. Вариант комплекса воздушного базирования, AIM-92 Stinger, попал в мировые заголовки, когда был применен беспилотником MQ-1 Predator против иракского МиГ-25 во время первого в истории воздушного боя с участием реактивного БПЛА-истребителя. Однако ракета не попала в «Фоксбат». Наибольших успехов «Стингеры» добились во время советско-афганской войны и считаются одним из определяющих факторов распада СССР. Его влияние можно объяснить тем, что упоминания афганских моджахедов, использующих «Стингеры», можно найти почти в каждом документе или фильме, посвященном афганской войне. Согласно ежегоднику артиллерии ПВО США за 1993 год, афганские моджахеды, в ходе примерно 340 боев, сбили примерно 269 самолетов, что составляет 79 процентов потерь советской авиации. Это означает, что эти комплексы несут ответственность за более половины из 451 советских самолетов и вертолетов, потерянных в Афганистане. Stinger использовался во всех крупных конфликтах с момента его появления, и США пользовались любой возможностью, чтобы поставить эти комплексы поддерживаемым ими ополченцам в нескольких странах. Официально "Стингеры" все еще находятся на вооружении в, примерно, 29-30 странах.