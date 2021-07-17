Сайгонизация Афганистана?

Sri Lanka Guardian July 13, 2021

В Афганистане, люди, работавшие с иностранными силами, имея в памяти пример Южного Вьетнама, не питают иллюзий.

by Tomislav Jakić

По мере приближения даты полного вывода американских войск из Афганистана, мы все чаще и чаще слышим комментарии, в которых этот вывод сравнивают (буквально) с бегством американских вооруженных сил из Южного Вьетнама в семидесятых годах прошлого века. Тем более что талибы, которые были основной целью военного вмешательства НАТО (и фактически США) в Афганистан, быстро берут под свой контроль все основные части страны, включая пограничные переходы с несколькими соседними странами, например с Ираном. Вашингтон, как и следовало ожидать, отвергает такие сравнения, хотя они вполне обоснованы и почти наверняка талибы получат контроль над всей страной после завершения вывода войск. Точно так же, как коммунистические силы Северного Вьетнама однажды захватили Юг, превратив таким образом расколотую страну в сегодняшний единый Вьетнам

Как и во Вьетнаме, в Афганистане, выводу иностранных войск предшествовала многолетняя война, в которой, по некоторым оценкам, было убито более семидесяти тысяч афганцев и пакистанцев, что привело к ситуации, в которой сегодня почти 50% населения Афганистан просто выживает за чертой бедности. Во Вьетнаме все на юге, кто хоть как-то сотрудничал с американцами, пострадали как минимум от того, что их отправили на длительное «перевоспитание» в специальные лагеря. В Афганистане те, кто сотрудничал с силами НАТО, хотя бы в качестве переводчиков, открыто опасаются за свою жизнь в стране, находящейся под властью талибов. На юге Вьетнама сотни людей неделями плавали на небольших лодках вдоль побережья в тщетной надежде, что их подберут их американские друзья, чьи боевые корабли вот-вот появятся на горизонте. Они не появились.

В Афганистане, имея в памяти пример Южного Вьетнама, люди, работавшие с иностранными силами, не питают иллюзий. Таким образом, волна беженцев в соседние страны уже началась, и нет сомнений, что эта волна достигнет и Европы. Война длилась двадцать лет и была самой продолжительной войной Соединенных Штатов, которую они вели за свою короткую историю. И хотя президент Джо Байден успешно избегает типичных для Джорджа Буша-младшего триумфальных фраз, таких как «Миссия выполнена», даже его более мягкий вариант: «Цели достигнуты» не соответствует истине.

Если целью была борьба с терроризмом и Аль-Каидой, то цель была достигнута в ликвидации Бен Ладена и роспуске этой организации, а это означает, что время ухода из Афганистана было во время мандата Обамы, когда Байден был вице-президентом. Если, однако, целью было уничтожение талибов, то война в Афганистане - это полный провал США (было бы неправильно говорить, что американцы проиграли, потому что больше всего проиграл народ Афганистана). Это было провалом. Не только потому, что искоренить Талибан не удалось, но прежде всего потому, что Талибан - это «американское детище» (как и Бен Ладен), вызванное к жизни и поддержанное как в финансовом, так и в военном отношении только для того, чтобы помешать советским войскам после их интервенции в Афганистан (1979 г.) , с явным стремлением превратить Афганистан в своего рода «советский Вьетнам». Да, Советы действительно вмешались в военном отношении после того, как они подсчитали, что правительство неприсоединившегося Афганистана может сблизиться с Западом. После десяти лет боев они поняли, что эта попытка бесперспективна, и отступили - организовали с командиром-генералом, который последним пересек мост на границе в тылу своих войск (в отличие от американцев, которые сбежали с крыши на вертолетах. посольства США в Сайгоне и теперь под покровом ночи покинули Баграм, их крупнейшую авиабазу в Афганистане (хотя они утверждают, что проинформировали вооруженные силы афганского правительства, которые, учитывая ситуацию на местах, было бы правильнее назвать правительство Кабула или правительство Кабула. Советы действительно вмешались военным путем после того, как они подсчитали, что правительство неприсоединившегося Афганистана может сблизиться с Западом. После десяти лет боев они поняли, что эта попытка бесперспективна, и отступили - организованно, их генерал-командарм последним пересек мост на границе в тылу своих войск (в отличие от американцев, которые бежали на вертолетах с крыши посольства США в Сайгоне и теперь под покровом ночи покинули Баграм, их крупнейшую авиабазу в Афганистане (хотя они утверждают, что проинформировали вооруженные силы афганского правительства, которые, учитывая ситуацию на местах, было бы правильнее назвать правительством Кабула.

Неправда и то, что утверждает президент Байден, когда говорит, что целью американской интервенции в Афганистан не было «построение нации». Потому что глубокая реформа афганского общества считалась одной из ключевых задач сил НАТО, поскольку Талибан отбросил страну назад в средневековье (что, вероятно, повторится и сейчас). В то же время забывается, что Афганистан до свержения короля Мохаммеда Захир Шаха был относительно развитой азиатской страной, причем термин «продвинутый» относился в первую очередь к положению женщин в обществе и системе образования.

«Включение женщин в общественную жизнь и обучение девочек подчеркивается как крупный успех вмешательства иностранных сил, как если бы этого никогда не было раньше в стране, где родился« принц врачей »Ибн Сина / Авиценна» напоминает нам известного афганского ученого, проф. Джавед Сангдел. И действительно, похоже, что те силы, которые выступили под американскими шинелями, не разрушили такой Афганистан. Сегодня страна буквально опустошена двадцатью годами войны, и единственный результат этих двадцати лет, единственное, что удалось развить и продвинуть, - это выращивание мака, то есть контрабанда опиума.

Автор хорошо помнит разговор тогдашнего президента Хорватии Степана Месича со своим афганским коллегой Карзаем, в котором Карзай жаловался, что американцы заставляют его уничтожить маковые фермы, утверждая, что он не может и не будет этого делать, потому что в данном случае половина страны будет голодать, лишившись этого источника дохода.

И еще один вопрос возникает, когда мы пытаемся проанализировать последствия ухода США из Афганистана. Вмешательство в эту страну, имевшее место вскоре после знаменитых нападений на нью-йоркских «близнецов», было задумано как вмешательство Атлантического пакта. И номинально так и было. Но если смотреть на вещи такими, какие они есть на самом деле, следует признать, что НАТО (в этом случае тоже) действовала как ветвь политики США; как и сейчас, как только США объявили о своем решении вывести свои войска, НАТО также, поспешно, приняло решение о выводе войск своих стран-членов. Подчеркивая этот факт, а это факт, который не может быть затуманен никакими риторическими фигурами, мы хотим сказать, что государства-члены НАТО должны дважды хорошо подумать (по крайней мере, сейчас, если они не сделали этого до сих пор), каковы же реальные цели НАТО, если эта организация ведет себя как собачка на поводке у Вашингтона

Мы также имеем в виду «восторженную» отправку войск к границе с Россией, чтобы подготовить Европу к защите от «российской агрессии». Кому и какая цель служит такая НАТО, кому и какой цели служит политика насильственного свержения и / или установления режимов в других странах, кому и какой цели служит политика навязывания определенных социальных (и экономических ) рамок для стран, которые хотят идти своим путем, кому и какой цели служат продолжению антироссийской истерии, особенно после саммита Байден - Путин, который должен был открыть или хотя бы приоткрыть новую главу в отношениях между двумя странами?

Что касается Афганистана - возвращаясь к началу истории - заявление Байдена о том, что «не обязательно», что Афганистан будет завоеван талибами после ухода США (НАТО), то это просто лицемерие. И не надо будет долго ждать чтобы реальность опровергла эти слова. Но. США не отказываются от своих усилий присутствовать в Афганистане и в будущем. Вашингтон пытается «нанять» некоторых союзников в регионе, чтобы они сыграли свою роль в попытке сохранить правительство в Кабуле. В термине «прокси-война» нет ничего нового!

Подводя итог: в Афганистане мир увидит повторение того, что происходило во Вьетнаме в прошлом, поэтому термин «дежавю» (уже виденое) вполне применим. И, во-вторых, что не менее важно, такими шагами США теряют доверие, иными словами, те, кто являются американскими союзниками, должны учитывать цену такого «партнерства», то есть то, сколько оно окупается. И если это вообще окупится.

Автор - один из самых влиятельных югославских и хорватских журналистов, который освещает международные отношения более 50 лет и был советником по внешней политике президента Хорватии Степана Месича (2000 г. - 2010 г.).

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