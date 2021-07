архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 17.07.21 00:11 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"US Slams Taliban For Atrocious Murder Of Afghan Commandos" Индия - 15 июля 2021 г. США осуждают талибов за зверское убийство афганских коммандос (видео+18) By EurAsian Times Desk- July 15, 2021 Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты осуждают убийство группировкой «Талибан» афганских коммандос, добавив, что нет никаких сомнений в том, что кадры, распространенные СМИ, были подлинными. Ранее в тот день телеканал CNN разместил видео, на котором якобы боевики Талибана казнили 22 бойцов афганского спецназа. Сообщается, что убийство произошло 16 июня в провинции Фарьяб, на севере страны, недалеко от Туркменистана. Между тем талибы отрицают казнь спецназовцев. “Видео - в котором, я бы сказал, у нас нет никаких оснований сомневаться - показаны ужасающие сцены убийства - в данном случае - именно убийства невооруженных людей, что является зверским актом, возмутительным зрелищем и, конечно же, мы осуждаем это”, - сказал Прайс. В Афганистане, на фоне того что международные войска постепенно выводятся из страны, наблюдается всплеск насилия со стороны талибов,. Вывод войск был одним из пунктов соглашения, достигнутого между Талибаном и США в Дохе в феврале прошлого года. В начале июля Пентагон заявил, что США вывели из Афганистана более 95% американского военного персонала и техники. Снимок с экрана: боевики Талибана казнили 22 афганских коммандос, пытавшихся сдаться - CNN Между тем, президент Джо Байден встретится с бывшим командующим войсками США в Афганистане генералом Скоттом Миллером, чтобы поблагодарить его за его службу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Миллер был командующим войсками США в Афганистане с сентября 2018 года, что сделало его самым долговременным командующим за 20-летнее присутствие США в Афганистане. «Сегодня президент встретится с генералом Миллером, чтобы поблагодарить генерала за его выдающуюся службу в Афганистане», - сказала Псаки в среду. «В качестве последнего командира миссии «Решительная поддержка» генерал Миллер курировал подавляющую часть нашего вывода из Афганистана, что является особенно уязвимым периодом для наших войск». File Image: Афганские солдаты На прошлой неделе Миллер ушел со своего поста и передал управление американскими войсками в Афганистане главе Центрального командования США (CENTCOM) Фрэнку Маккензи. Ранее на этой неделе CENTCOM заявил, что процесс вывода американских войск из Афганистана завершен более чем на 95 процентов. Ожидается, что весь процесс завершится к 31 августа. Поскольку силы США и НАТО уходят из страны, Талибан усиливает свои атаки на афганские правительственные силы, Вывод иностранных войск из Афганистана был одним из пунктов, согласованных между Талибаном и США в Дохе в феврале прошлого года.



статью прочитали: 40 человек Комментарии