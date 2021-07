архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 17.07.21 00:26 скаут: Игорь Львович “Хартыя 97”,

"Financial Times: Режим Путина ослабевает " Белоруссия - 15 июля 2021 г. Financial Times: Режим Путина ослабевает 15.07.2021 Авторитарные режимы могут быстро разрушаться. Высокоуглеродистая сталь прочная, но хрупкая и может разрушиться от внезапного удара. Мягкая или малоуглеродистая сталь пластичная, может сгибаться, но реже разрушается. Разница между этими двумя видами металлов стала яркой метафорой для характеристики противоположных свойств демократического и авторитарного правительства. В последнее время крупнейшие демократии мира находятся в нестабильном состоянии. Дискуссии вокруг избирательного законодательства США свидетельствуют, что Америка все еще не оправилась после президентства Дональда Трампа. В Европе популисты начали активно нападать на демократические ценности и нормы. Но даже несмотря на это демократии оказались достаточно сильными, чтобы выдержать удары, пишет Financial Times (перевод - zn.ua). Что касается автократов, то российский президент Владимир Путин остается в Кремле, лидер Турции Реджеп Эрдоган не покидает свой «дворец» в Анкаре, а в Пекине Си Цзиньпин становится более конфликтным в своем стремлении демонтировать западный международный порядок. Однако природа их правления заключается в том, что автократы являются «всемогущими», пока не станут полностью бессильными. В начале 1980-х годов Советский Союз фактически находился в зените своей военной мощи. Однако, по мнению Запада, советская система государственного экономического планирования была нежизнеспособной. С другой стороны, советские лидеры считали, что военная мощь будет длиться вечно. Подобные взгляды имеет Запад на режим Путина в России. В этом месяце российское правительство опубликовало обновленную Стратегию национальной безопасности. Тот, кто имеет кратковременный интерес к мировоззрению Кремля, не удивится общим направлениям Москвы. Националистическим автократам нужны враги за рубежом, чтобы оправдать политические репрессии дома, и российский президент давно нашел своих соперников на Западе. Режим Путина не устает комментировать, что Россия окружена враждебными США и их союзниками по НАТО. Вражеские силы - некоторые страны, в том числе Америка, сейчас даже официально получили статус «недружественных государств». По мнению Кремля, Вашингтон применяет свою международную финансовую силу против Москвы, а западные экономические санкции являются неотъемлемой частью этого «нападения» на национальный суверенитет и территориальную целостность России. Но «угроза» выходит за рамки военной и экономической сферы. «Атака» Запада против Москвы имеет культурный характер. Запад распространяет социальные и нравственные установки, которые «противоречат традициям, убеждениям и верованиям народа Российской Федерации». Страна должна быть защищена от иностранных идеологий и ценностей, считает режим Путина. Недавняя встреча Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве, возможно, изменила отношения с Вашингтоном, но она не повлияла на общую ситуацию. Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что Москве стоит обращать внимание не так на «внешних врагов», как на внутренние проблемы: слабые экономические показатели, зависимость от нефти и газа, неблагоприятную демографию и отсталые технологии. «Российское руководство сейчас имеет все основания вернуться внутрь, чтобы урегулировать мощный внутренний дисбаланс в стране», - считает аналитик. Добавив к этим проблемам безудержную коррупцию, которая начинается с самого Кремля, можно получить объяснение страха Путина перед заключенным оппозиционным лидером Алексеем Навальным. Иностранцев нельзя вечно винить в падении уровня жизни. А декарбонизация глобальной экономики вскоре начнет ограничивать поток денег в казну Кремля от нефти и газа. Можно предположить, что внутренние трещины в Кремле расширятся и однажды разрушат режим, но делать такие предположения преждевременно. Единственной проблемой Путина является сохранение собственной власти. Он с радостью украдет будущее России, чтобы защитить свою позицию. Путин уже начал искать союзных отношений с Си Цзиньпином. В то же время, существует мнение, что траектория авторитарных государств мира является фиксированной. Автократы хорошо понимают хрупкость своего правления. Даже для Си Цзиньпина репрессии стали показателем страха и инструментом контроля. Большой вопрос заключается в сроках. Как и высокоуглеродистая сталь, эти режимы будут сохранять форму до того момента, пока они не сломаются, резюмирует издание. статью прочитали: 20 человек Комментарии