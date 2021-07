архив



дата публикации 17.07.21 00:28 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины Почему мир опасается российского газопровода «Северный поток — 2» Газопровод, строящийся по дну Балтийского моря от России до побережья Германии, всколыхнул геополитику. Северный поток 2", как его называют, подпитывает опасения в США и за их пределами, что рычаги влияния Кремля на Европу и ее энергетический рынок усилятся после ввода в эксплуатацию газопровода-близнеца. Проект, за который выступала уходящий канцлер Германии Ангела Меркель, будет завершен в этом году после того, как американские чиновники отказались от расширения санкций. Об этом пишет американская ежедневная газета The Washington Post, информируют Экономические новости. 1. Что такое «Северный поток 2»? Это 1 230-километровый (764 мили) трубопровод, который удвоит пропускную способность существующего подводного маршрута от российских газовых месторождений в Европу — первоначального «Северного потока», который был открыт в 2011 году и рассчитан на 55 миллиардов кубометров в год. Оператором проекта является российское ПАО «Газпром», а компания Royal Dutch Shell Plc и четыре других инвестора внесли половину от стоимости проекта в размере 9,5 млрд. евро (11,2 млрд. долларов). 2. Когда он будет открыт? Первоначально ожидалось, что трубопровод будет запущен в 2019 году, но его строительство было отложено из-за санкций США, которые вынудили швейцарского подрядчика Allseas Group SA отозвать свои трубоукладочные суда, когда все, кроме 160 километров трубопровода, были введены в эксплуатацию. Небольшой флот российских судов возобновил строительство в водах Германии и Дании зимой 2020-2021 годов. Завершение строительства ожидается к концу августа, а транспортировка газа по «Северному потоку 2» должна начаться в конце этого года, сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt высокопоставленный представитель трубопровода. 3. Почему это важно? Северный поток 2″ поможет Германии обеспечить относительно недорогие поставки газа в то время, когда европейские производители сокращают добычу. Он также является частью продолжающихся уже несколько десятилетий усилий «Газпрома» по диверсификации экспорта в Европу, поскольку регион отказывается от атомной энергетики и угля. До открытия первого «Северного потока» Россия направляла около двух третей своего газового экспорта в Европу через трубопроводы в Украине. Непростые отношения двух стран после распада Советского Союза привели к тому, что Газпром допускал перебои в работе. В 2009 году на 13 дней из-за спора о ценах был остановлен поток газа через Украину. С тех пор отношения между Россией и Украиной ухудшились, кульминацией чего стало украинское народное восстание, в результате которого был изгнан пророссийский президент страны, а Россия захватила Крымский полуостров и оккупировала часть Донбасс. 4. Кто выступает против «Северного потока — 2»? После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году Меркель вновь оказалась под давлением со стороны немецких законодателей с требованием отказаться от проекта. Ее администрация ответила, что строительство газопровода не должно быть связано с «отдельными случаями», такими как дело Навального. Среди других противников — Украина, Польша и Словакия — страны, расположенные между Россией и Германией, которые взимают плату за транзит газа, проходящего через их территории. Их опасения были частично сняты после того, как Газпром достиг соглашения о продолжении транзита газа через Украину по крайней мере до 2024 года. Критики газопровода обеспокоены тем, что произойдет после 2024 года. Меркель заявила, что Европа сделает все возможное, чтобы обеспечить продолжение поставок газа через Украину. 5. Почему в этом участвуют США? США, как при бывшем президенте Дональде Трампе, так и при его преемнике Джо Байдене, утверждают, что новый экспортный маршрут сделает их союзников в Европе чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей. Наряду с этим очевидно, что США также стремятся увеличить собственные продажи в Европу того, что они называют «газом свободы». Вашингтонские власти стремятся остановить газовую линию или, по крайней мере, поставить на ее пути значительные препятствия, включая сохраняющуюся возможность наложения санкций на страховщиков, сертификаторов и другие компании, работающие над проектом. 6. Как изменилась позиция США? В майском докладе Госдепартамент США заявил, что оператор проекта Nord Stream 2 AG и его главный исполнительный директор Маттиас Варниг занимались деятельностью, подпадающей под санкции, но администрация может отменить санкции по соображениям национальной безопасности. В докладе также был расширен список российских судов, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», подпадающих под санкции, — шаг, который ранее оказался малоэффективным для проекта. Объясняя более мягкую позицию, представитель администрации сказал, что шансы остановить строительство газопровода становятся все более отдаленными, и предположил, что Байден хотел избежать конфронтации с Германией и другими европейскими союзниками, поддерживающими газопровод. 7. Действительно ли Европа находится в плену у российского газа? Европейский газовый рынок стал более конкурентным, поскольку сжиженный природный газ, или СПГ, стремится заменить сокращающуюся местную добычу в Северном море и Нидерландах. По оценкам «Газпрома», в 2020 году его доля на европейском рынке составит около 33%. Его внутренний конкурент, ПАО «Новатэк», также расширяет продажи СПГ в Европе. Но не все страны в равной степени зависят от российского импорта. Газпром остается традиционным ключевым поставщиком для некоторых стран Восточной и Центральной Европы, в то время как Западная Европа получает газ из таких источников, как Норвегия, Катар, африканские страны и Тринидад. Такие страны, как Польша, Литва и Хорватия, построили мощности по импорту СПГ, чтобы диверсифицировать источники поставок. Европейский Союз в целом снижает роль газа, поскольку стремительно переходит на более чистые источники энергии. 8. Будут ли США продавать больше газа в Европу? США поставляют газ в Европу танкерами, но он должен быть охлажден до жидкого состояния и перевозится с большими затратами. Россия транспортирует газ в основном по крупнейшей в мире сети трубопроводов, существующей уже несколько десятилетий. Доступность американского СПГ в Европе зависит от цен там и от аппетита в Азии. При более высоких ценах в 2021 году грузы с американским СПГ прибывали в регион в больших количествах, пока летом повышенный спрос и еще более высокие цены в Азии не поглотили большую часть поставок. Хотя американские поставщики нацелены на долгосрочные перспективы и добились определенного успеха в заключении сделок с Польшей, они также столкнулись с отказами от Ирландии до Франции по экологическим соображениям. Международное энергетическое агентство ожидает, что США станут крупнейшим в мире продавцом СПГ в 2025 году, но недавно объявленные Катаром планы по расширению низкозатратного производства могут сдержать этот рост.

Российская кибергруппировка REvil внезапно исчезла после серии атак с использованием вымогательского ПО Исчезновение произошло через несколько дней после того, как США пригрозили Кремлю, если он не начнет бороться с киберпреступностью на своей территории. REvil, базирующаяся в России хакерская группа, которую считают ответственной за несколько недавних крупных атак с использованием программ-вымогателей, на этой неделе внезапно исчезла из Интернета, информируют Экономические новости со ссылкой на Washington Post. Веб-сайты и инфраструктура, управляемые REvil, без объяснения причин ушли в офлайн, что вызвало домыслы о том, могла ли группа, занимающаяся распространением вредоносных программ, прекратить свою деятельность, добровольно или нет. Белый дом неоднократно обращал внимание на REvil в течение нескольких недель до ее исчезновения, заявив, что президент России Владимир Путин обязан обуздать эту группу. «Я ясно дал ему понять, что Соединенные Штаты ожидают, что когда операция по распространению вымогательских программ исходит с его территории, даже если она не спонсируется государством, мы ожидаем, что они будут действовать, если мы дадим им достаточно информации, чтобы они могли принять меры в отношении того, кто это», — сказал г-н Байден журналистам после телефонного разговора с г-ном Путиным. На вопрос, будут ли США применять санкции к Кремлю, если Россия не будет сотрудничать в этом вопросе, г-н Байден ответил: «Да». В среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что администрация Байдена в курсе того, что REvil исчез из сети, но отказалась от дальнейших комментариев. «У нас просто нет ничего более подробного об отсутствии REvil в настоящее время в сети», — сказала г-жа Псаки журналистам во время пресс-брифинга в Белом доме. Ранее в среду российские государственные СМИ сообщили, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает, что ему известно, связано ли исчезновение группы с какими-либо недавними двусторонними обсуждениями. Перед тем как уйти в офлайн, REvil предлагала «выкупное ПО как услугу» другим киберпреступникам. REvil предоставляла свои программы-выкупы филиалам в обмен на получение процента от денег, выплачиваемых жертвами. Сайты REvil, которые были отключены на этой неделе, включают страницы, которые группа использовала для получения платежей от своих жертв, а также для обмена данными, украденными у тех жертв, которые колебались или не хотели прислушаться к просьбе о выкупе. Внезапное исчезновение REvil могло стать результатом действий США, России или другого правительства. Или же REvil могла самораспуститься, чтобы избежать дальнейшего внимания. В любом случае REvil удалось посеять значительный хаос с тех пор, как его программное обеспечение для выкупа впервые появилось в 2019 году, о чем свидетельствуют последние успешные атаки на JBS USA и Kaseya, среди прочих. Компания JBS USA, один из крупнейших поставщиков мяса в США, в прошлом месяце заявила, что заплатила выкуп в размере около 11 миллионов долларов США киберпреступнику, который в мае ненадолго остановил ее работу с помощью программы-выкупа REvil. За несколько дней до исчезновения своего блога REvil опубликовал в Интернете данные, которые, как он утверждал, были получены от жертв, включая юридическую фирму в Южной Каролине и базирующегося во Флориде подрядчика федерального правительства и вооруженных сил США. «Если деятельность REvil будет окончательно прекращена, это ознаменует конец группы, которая только в этом году совершила более 360 атак на государственный и частный секторы США», — написал в Twitter аналитик по угрозам Emsisoft Брет Каллоу. Россия пытается изменить правила международной кибербезопасности — The Washington Post 15 июля, 2021, Кремль использует нормы функционирования цифрового пространства в свою пользу. Президент США Джо Байден говорил правильные вещи по противодействию кибератакам со стороны российских хакеров. Отвечая на масштабную хакерскую атаку, которая ударила тысячи американских компаний и частных лиц, Байден выступил с заявлением и пообещал «принять любые необходимые меры для защиты своего народа и критической инфраструктуры». Это утверждение появилось вскоре после того, как американские и британские чиновники раскрыли вероятную попытку российских хакеров получить пароли правительственных служащих США, пишет The Washington Post. Но незадолго до этих двух инцидентов, администрация Байдена приняла меры, которые отправили кардинально другое сообщение - объявив о поддержке усилий ООН по разработке международных «правил регулирования» киберпространства, главным инициатором которых фактически является именно Россия. Эти истории рассказывают все, что нужно знать о текущем состоянии киберпространства: Соединенные Штаты говорят о своем желании противостоять российским хакерам, но одновременно позволяют Москве формировать международные нормы для поддержки собственных интересов. Россия имеет склонность использовать ООН для достижения своих целей. В течение нескольких месяцев чиновники Кремля угрожали использовать право вето Совета Безопасности ООН для ограничения поставок гуманитарной помощи в Сирию - часть усилий президента Владимира Путина по укреплению режима Башара Асада. На прошлой неделе Москва согласилась разрешить единственный пункт пересечения границы для отправки помощи, а не четыре места пересечения, как было запланировано. Россия также неоднократно блокировала усилия ООН по осуждению применения химического оружия и насилия против гражданского населения в Сирии. Она использовала свое членство в Совете по правам человека ООН, чтобы прикрывать собственные внутренние нарушения прав человека. Почему США ожидают, что Россия с ее авторитарным контролем над своим внутренним Интернет-пространством будет действовать иначе, когда дело коснется киберпространства? Скорее всего, Москва установит жесткие правила, подкрепленные авторитаризмом ради собственной выгоды. В Кремле существует давно установленная ​​схема сдерживания американских усилий для достижения продуктивных результатов в ООН. В 2018 году, после остановки переговоров ООН по политике киберугроз, Россия создала Рабочую группу открытого типа, и с тех пор использует эту группу для обеспечения того, чтобы другие члены ООН следовали ее планам. Как Соединенные Штаты, так и Россия выдвинули две отдельные резолюции по регулированию киберпреступности, но Россия получила преимущество, получив разрешение ООН на разработку глобального договора о борьбе с киберпреступностью. Стратегическое сотрудничество России с Китаем в киберпространстве также не идет на пользу интересам США. В 2015 году две страны подписали соглашение «о сотрудничестве в обеспечении международной информационной безопасности». Россия предложила резолюцию ООН о киберпреступности, целью которой является активная борьба с использованием информационных технологий в преступных целях. Но можно предположить, что на практике Москва будет использовать эти положения для цензуры внутреннего Интернет-пространства и свободы слова в социальных сетях. Российский проект договора воплощает так называемый принцип цифрового «суверенитета», который Москва и Пекин продвигают годами. Ранее в этом году Россия объединилась с Китаем в попытке дальнейшего установления цифрового суверенитета в международной системе. Россия использует ООН для проведения длительных, отвлекающих и безрезультатных переговоров. Пока западные лидеры думают, что они могут «достучаться» до Кремля, садясь за стол переговоров, Россия постоянно продолжает придерживаться собственной повестки дня. Классический пример: российский министр иностранных дел Сергей Лавров в июне опубликовал статью, в которой пообещал сотрудничать с США в киберпространстве, при этом посвятив большую часть материала критике западного либерализма и демократического мирового порядка, основанного на правилах, подрывая лидерство США и оправдывая агрессивную политику Китая. Соединенным Штатам придется кардинально изменить свой подход, касающийся России и кибербезопасности. В то же время природа киберпространства означает необходимость международного сотрудничества. Учитывая то, что Россия и другие авторитарные государства используют это сотрудничество для достижения собственных целей, Соединенные Штаты должны реалистично относиться к намерениям Москвы и роли международных соглашений по борьбе с киберугрозами. Соединенные Штаты могут собрать демократических единомышленников для борьбы с авторитарным злоупотреблением механизмами ООН. США также могут использовать уроки истории. Успешная политика ядерного сдерживания, а не Организация Объединенных Наций, предотвратила апокалипсис во время холодной войны. Россия и Китай регулярно нарушают международное право, поэтому они не будут соблюдать никакой договорной системы, но они будут использовать подобные договоренности, чтобы связать руки своим соперникам. Однако США могут помешать им начать кибератаки, используя новые наступательные и оборонительные кибервозможности. Влияние России на киберполитику в ООН опасно, и администрация Байдена не должна позволять Москве регулировать международное цифровое пространство: сдерживание, а не многосторонность, будет определять киберперспективы Америки в отношении России, резюмирует издание. В ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. 