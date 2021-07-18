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Эйнулла Фатуллаев 17 июля 2021, Haqqin.az

Долгожданный визит председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в страны Южного Кавказа начался с Еревана. Отъявленный либерал, вольтерьянец до мозга костей валлонец Мишель не скрывал своего неприятельского отношения к России еще со времен нахождения в кресле главы правительства Бельгии. Да, он был сторонником добрососедства, но без «наивности и притворства». Именно под этой эгидой и прошел его резонансный визит в Россию в 2018 году. Аккурат за год до победоносного марша во дворец ЕС.

Но в Ереван – в так называемый «форпост» российских интересов на Кавказе Мишель прибыл с распростертыми объятиями. И со стопкой документов в кожаном чемоданчике. Документы, которые позже в Ереване, на совместной пресс-конференции со своим единомышленником-реформатором Пашиняном, обнародовал председатель ЕС, предполагают стратегическую помощь Армении. Своего рода новый «план Маршалла», назовем его условным «планом Мишеля» по спасению разгромленной во время войны экономики Армении. 2,6 миллиарда долларов! Подумайте только, речь идет о невероятной помощи, почти равной годовому бюджету Армении на 2021 год.

Шарль пришел к Пашиняну с "планом Мишеля" для Армении

И это всего лишь аванс, первичная помощь для реализации первоочередных задач. Получается, что, согласно «плану Мишеля», Армения и в дальнейшем получит миллиарды на осуществление новых проектов по восстановлению своей экономики.

«План Мишеля» перечеркивает все наши представления о неразрывных военно-политических узах сегодняшней Армении с Кремлем. Запад открыто, без закулисных сделок и сепаратных соглашений выкупил весь пакет акций «государства Армения», превратив этот «либеральный островок» в плацдарм для расширения своих коварных замыслов в подбрюшье России.

Таким образом, Армения полностью выходит из орбиты геополитического влияния России. Как мы писали неоднократно, Пашинян превратил военно-союзнические соглашения с Кремлем в некий «декоративный натюрморт», нотариально заверенное свидетельство присутствия российского вектора во внешней политике Армении. В справку для Кремля и пророссийского электората. Не более. «План Мишеля» окончательно разбивает российское присутствие и устанавливает абсолютный геополитический протекторат Запада над Ереваном.

Все попытки Кремля и лично президента В.Путина по сохранению преемственности в армяно-российских взаимоотношениях, в частности усилия по локализации февральского военного путча или недопущения действий кочаряновской фронды, угрожавшей Пашиняну «силовыми методами воздействия», все-таки не остановили нынешнее армянское правительство от избранного курса на интеграцию с Западом.

Пашинян шаг за шагом, целеустремленно и при поддержке Вашингтона с Брюсселем достиг своей искомой цели: армянский премьер-министр выдавливает Россию из политико-экономического пространства Кавказа. Более того, на брифинге в Ереване председатель ЕС выразил абсолютную поддержку Пашиняну, олицетворив его правительство с курсом на реформы и перемены.

Параллельно с этим Пашинян активно развивает стратегическое партнерство со всеми институтами - устоями евроатлантического сообщества: расширяется партнерство с НАТО, укрепляется взаимодействие с США. Безусловно, многомиллиардный транш, который окончательно оторвал Армению от России, – многоходовая шахматная комбинация коллективного Запада. Гроссмейстерский ход, раскрывающий интригу нового сценария развития ситуации. Речь идет о нежелательной для России – не патовой, а матовой ситуации.

Российские генералы не доверяли "человеку Сороса". И Пашинян посадил его в кресло главы МИД Армении

К тому же в последние дни в Ереване произошло еще одно знаковое событие, свидетельствующее о поглощении (порабощении) Западом этой разбитой и обнищавшей страны, особенно в свете второй карабахской войны. Секретарь Совбеза Армении, один из идеологов-западников в команде Пашиняна – Армен Григорян пересел в кресло главы внешнеполитического ведомства. Правда, проармянские эксперты из российского аквариума поспешили объяснить решение Пашиняна реверансом в сторону Путина, с которым в Кремле намедни обнимался Пашинян, особенно же московским силовикам-шептунам. Дескать, Григоряна ушли потому, что «российские силовики» изначально не доверяли «человеку Сороса» в Ереване и поэтому на протяжении всех последних лет проводили секретную переписку без его участия. И экспертное сообщество Армении пытается представить это назначение в качестве компромиссного решения, точнее, уступки Кремлю. Хотя в Москве отчетливо понимают стратегическую значимость поста министра иностранных дел в армянской иерархии, включенной в переговоры по реализации «плана Мишеля».

В московских кулуарах муссируется совершенно другая версия: Пашинян назначил Григоряна по настойчивой рекомендации друзей и наставников из Вашингтона… И это только первый шаг. Из армянского правительства будут исключены все лица, замаравшие себя сотрудничеством с Кремлем.

А тем временем в Ереван спешит очередной лидер «коллективного Запада», один из главных архитекторов евроинтеграции Армении – французский президент Эмманюэль Макрон. Безусловно, этот визит преследует заранее намеченную цель – закрепления «плана Мишеля» и дальнейшего отторжения Армении. Из Еревана Макрон рядом со своим вассалом помашет пальчиком и в сторону Баку и Анкары. Пашинян перешел под зонтик защиты Запада. Словно Вашингтон, Брюссель и Париж выступают по сложившейся в поствоенный период ситуации на Кавказе с абсолютно идентичными политическими декларациями и идейными тезисами. Словно сговорились. Хотя почему же "словно"? Заговор налицо!

Слово за Путиным: Россия теряет Кавказ?

И в этом удивительном по своему накалу и неожиданности сценарию развития событий настает момент истины для Кремля. Наконец Россия должна принять окончательное и недвусмысленное решение. Либо Кремль, как и в ельцинские ураганные, будет с равнодушием взирать со стороны на бархатную политико-экономическую интервенцию наступающего Запада, либо окажет противодействие, сохранив свои приоритетные военно-политические и геоэкономические интересы в регионе. Третьего не дано. Российские военные базы и присутствие спецслужб в Ереване не спасут. Как не спасли и во времена Ельцина. История повторяется дважды. На этот раз фарс разыгрывается в центре Еревана. Однажды Запад, заключив союз с правительством духовного наставника Пашиняна - Тер-Петросяном, расширил зону своего влияния на всем Кавказе. Ни российские базы, ни спецслужбы не остановили разрушительный для интересов Кремля коварный замысел Запада, устремившего свой взор на южные рубежи России. Спустя три десятилетия Вашингтон, Париж и Брюссель, сплотившись в единый мощный кулак, снова нанесли удар в подбрюшье России. И в этом им усиленно помогали Пашинян с Арменией.

Россия должна, наконец, сделать свой выбор. Или Кремль окончательно теряет регион. Или оставляет Армению в одиночестве со своим прозападным выбором. Как часто повторял Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел…

17 июля 2021

После распада СССР у Казахстана оказался в распоряжении четвертый в мире арсенал ядерного оружия. Палестинский лидер Ясир Арафат от имени главы Ливии Муаммара Каддафи обещал Казахстану $20 млрд, чтобы страна оставила у себя советское ядерное оружие и отказалась передать его в Россию. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал первый президент республики Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «Казах: история золотого человека».

«Мы оказались обладателями четвертого в мире арсенала. И стали ко мне приезжать — Маргарет Тэтчер, Джеймс Бейкер [госсекретарь США в 1989–1992 годах]. Все они приезжали, спрашивали: что с ракетами… что вы будете делать?» — рассказал Назарбаев.

МИД Казахстана, который тогда возглавлял нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев, получил письмо «от ряда исламских государств» о том, что «Казахстан стал единственной исламской страной, обладающей ядерным оружием», и должен его сохранить, продолжил Назарбаев.

Позже с визитом в республику прибыл председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат. «И сказал: я не от себя, я приехал от ваших друзей. Его прислал Муаммар Каддафи — узнать обстановку с ядерным оружием. Естественно, у меня в мыслях не было продавать эти ракеты. Я просто сказал: содержать их очень дорого, Казахстан не вынесет. — «А сколько денег нужно?» Я тогда не соображал в объемах денег, особенно в долларах. Так, шутя, с потолка взял и говорю: 20 млрд. Просто чтобы сказать. Я думал, это шутка. Однако тот отреагировал серьезно. Он сказал: я передам, у вас будут такие деньги», — вспоминал Назарбаев.

На уточняющий вопрос Стоуна он ответил, что не собирался брать эти деньги, они не были переведены.

На вооружении Казахстана состояло 1216 ядерных боеприпасов, страна занимала четвертое место в мире после США, России и Украины. И Казахстан, и Украина передали свои ядерные арсеналы Российской Федерации.

17 июля 2021,

Британские спецподразделения приступят к новой тайной миссии против России и Китая. Ее проведут в рамках активизации борьбы с противниками на уровне государств. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.

По его словам, для такой работы потребуются знания и опыт настоящих специалистов. Поэтому в Великобритании к тайной миссии привлекут больше людей, а на ее выполнение дадут больше времени.

«Мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками», — рассказал Тоттен.

Он отметил, что спецподразделения будут следить за разведчиками России и Китая.

Ссылаясь на источники в армии Великобритании, газета Times сообщает, что спецподразделения также могут начать военно-морскую подготовку стран, которые располагаются у Южно-Китайского моря. Это хотят сделать для того, чтобы такие государства смогли защитить себя от Китая.

17 июля 2021

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар боев в Донбассе США подготовили план по захвату Донецка. Об этом он сообщил в интервью каналу "Украина 24".

Политик утверждает, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города.

"Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", — сказал Саакашвили.

По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватывать Донецк, обосновывая это тем, что силовики могли это сделать своими силами.

Саакашвили добавил, что переслал план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал.

"Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал как минимум", — продолжил он.

По словам одесского экс-губернатора, он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но украинский президент увел тему разговора в другое русло.

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