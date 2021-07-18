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США хотят построить в Британии гигантский космический радар

Он направлен против угрозы из России и Китая

Джонатан Бил   Корреспондент Би-би-си   17 июля 2021

Земля

АВТОР ФОТО,  GETTY IMAGES

Власти США намерены построить в Великобритании гигантский радар, предназначенный для отслеживания объектов в глубоком космосе. Он должен стать частью глобальной радарной системы американских Космических сил, способной идентифицировать потенциальные цели на расстоянии до 36 тыс. километров от Земли, то есть в районах космоса, где расположены многие военные спутники.

Планируется, что другие части этой системы появятся в американском штате Техас и в Австралии.

Министерство обороны Великобритании заявило, что новый радар способен "сделать космос более безопасным". Однако в последнее время все сильнее опасения, что в космосе остается все меньше места для новых объектов, а конкуренция растет. Некоторые даже говорят о космической гонке вооружений.

США и Великобритания обвиняют Россию и Китай в разработке оружия, которое может быть использовано против спутников.

Только в прошлом году в космос было запущено более тысячи спутников, десять из них отправили на орбиту американские военные.

Планы по созданию нового радара под официальным названием "Усовершенствованные радарные средства для глубокого космоса" (Deep Space Advanced Radar Capability, или DARC) разрабатывают в американском Центре космических и ракетных систем.

Этот расположенный в Калифорнии центр на прошедшей неделе посещал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который прибыл в США вместе с делегацией британских военных. Британцы также проводили переговоры с космической компанией SpaceX во главе с Илоном Маском.

Подполковник американских Космических сил Джек Уокер сообщил Би-би-си, что США консультируются с Британией о размещении радаров "вероятно, в Шотландии или ближе к югу страны". По словам Уокера, на объекте появится "около 10-15 параболических антенн [то есть больших спутниковых тарелок] для слежения и от четырех до шести - для передачи". Тарелки могут стоять на площади около километра, а диаметр каждой спутниковой антенны составит 15 метров.

Как рассказал Уокер, задачей новой системы станет "выявление и слежение за целями, которые могут потенциально представлять угрозу для наших особо важных ресурсов". "Она может исходить от Китая или от России, быть направлена против спутников. Или же это может быть космический мусор", - говорит представитель американских космических сил.

"Темные уголки космоса"

США уже располагают системой раннего предупреждения, которая способна обнаруживать баллистические ракеты в космосе. Ее часть расположена на базе британских военно-воздушных сил Файлингдейлс на севере Йоркшира. Однако радары на этом засекреченном объекте могут засекать цели на расстоянии не более 20 тыс. километров.

База Файлингдейлс

АВТОР ФОТО, GETTY IMAGES  Подпись к фото,  База Файлингдейлс

Новая система DARC будет способна "смотреть" намного дальше. Уокер уверяет, что она позволит получать данные о предметах размером с футбольный мяч, находящихся на дистанции до 36 тыс. километров от Земли.

Во время поездки в США начальник британского штаба военно-воздушных сил Майкл Уигстон объяснил, что "Великобритания пытается понять, что происходит в темных уголках космоса". По его словам, это связано с тем, что конкуренция в космосе растет, и там появляется все больше различных объектов.

Уигстон считает, что судьба следующего военного конфликта может решиться именно в космическом пространстве.

Британский министр обороны Бен Уоллес обещал этой осенью опубликовать космическую стратегию правительства. Он отметил, что космос становится все более опасной средой, поэтому Великобритания обязана защитить свои главные стратегические объекты.

Впрочем Уоллес настаивает, что в космосе не стоит ожидать появления "лазеров из "Звездных войн" или "Лунного гонщика" [научно-фантастический фильм 1979 года о космических приключениях Джеймса Бонда]".

Британская доктрина будет направлена "не на то, чтобы производить разрушения в космосе, а на охрану и защиту космоса".

"Эти новые радарные мощности сделают космос более безопасным, они помогут защитить наши спутниковые системы при помощи выявления и слежения за объектами, - заявил официальный представитель министерства обороны. - Мы изучаем возможности нашего сотрудничества с США по вопросу DARC, и пока эти дискуссии проходят в позитивном ключе".

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