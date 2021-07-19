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опубликовано редакцией на Переводике 19.07.21 18:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Командующий ВМС Ирана отправляется в Россию

Jul 19, 2021, 

Iran navy cmdr., fleet set to depart for Russia

TEHRAN, Jul. 19 (MNA) – Посольство Ирана в Москве объявило, что командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади и корабли ВМС Ирана  примут участие в военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Возглавляющий  делегацию  контр-адмирал Хоссейн Ханзади и посол Ирана в Москве Казем Джалали примут участие в церемонии празднования Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге в воскресенье, сообщило в понедельник посольство Ирана.

В заявлении также говорится, что Ханзади встретится с высокопоставленными представителями российских вооруженных сил и министерства обороны.

Военно-морской парад в честь 325-летия Российского флота пройдет в воскресенье на Неве в Санкт-Петербурге. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, планируется переход 54 кораблей, в том числе фрегатов из Ирана, Индии и Пакистана.


Великобритания

Iranian warships in English Channel

Иранские военные корабли  идут через Ла-Манш

By George Allison - July 19, 2021 

Корабль ВМС Ирана Sahand в 2018 году

Иранские военные корабли направляются в Санкт Петербург для участия в морском параде организованном Россией.

Специалист по обороне и эксперт по сбору информации из открытых источников  @CovertShores   внимательно наблюдает за  событиями, чтобы  узнать больше мы рекомендуем вам следовать  за его  сообщениями здесь  Twitter

H I Sutton

@CovertShores

·Jul 19, 2021

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: крупнейший военный корабль Ирана, “Макран”, теперь проходит через Ла-Манш. Надеюсь, @RoyalNavy сделают отличные фотографии, когда  он будет проходить мимо. Какова будет его осадка? И каков  пункт назначения груза?

Два иранских  корабля замечены возле Ла-Манша - Новости USNI

Согласно спутниковым фотографиям, полученным USNI News,  два иранских военных корабля приближаются к Ла-Маншу. Предполагается, что корабли направляются в Балтийское море, чтобы представить Иран 25 июля на  военно-морском параде  в Санкт-Петербурге  проводимом  в ознаменование 325-летия Военно-морского флота России....

news.usni.org

H I Sutton

@CovertShores

На самом деле,  прямо сейчас они находятся прямо на "N" Ла-Манша. #OSINT [пишет] Вероятно появления иранских военных кораблей в проливе Ла-Манш. @RoyalNavy-эскорт может сделать несколько потрясающих снимков? @UKDefJournal @sebh1981 @Saturnax1 @NavyLookout

Image

2:17 AM · Jul 19, 2021

Как сообщают USNI  здесь, пара - фрегат IRINS Sahand и бывший нефтяной танкер  переделанный  в военный корабль IRINS Makran, проплыв  вдоль  западного побережья Африки и мимо Испании и Франции, приблизились к южному побережью Англии.

«Когда Makran  был впервые  замечен в ноябре 2020 года, западные наблюдатели сочли этот корабль передовым базовым кораблем. Его роль эквивалентна  к роли кораблей Экспедиционной морской базы ВМС США (ESB), таких как USS Hershel 'Woody' Williams (ESB-4). ESB действуют как плавучая база для операций и могут нести или поддерживать ряд небольших лодок и самолетов. Makran  проводил учения по запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и мини-подводных лодок для сил специального назначения, что подразумевает роль десантного  корабля. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана имеет два передовых базовых корабля, хотя оба намного меньше, чем «Макран»».


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